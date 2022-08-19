موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الأولى في النمسا

انتقلت حالة الحلبة من البلل إلى الجفاف، حيث كانت الأمطار قد هطلت قبل التجارب.

وبعد حادثة يوهان زاركو المروعة مع فرانكو موربيديللي في 2020، تمت إضافة منعطف ثانٍ للحلبة بهدف خفض سرعة الدراجين.

وخلال بدايات الحصة، شهدت هذه المنطقة خروج بعض الدراجين عن المسار قبل أن يعتادوا عليه.

وتم تسجيل أغلب الأزمنة على إطارات المطر، حيث تقلبت الصدارة عدة مرات.

ومع بقاء ربع ساعة على انتهاء الحصة، كان زمن زاركو صامداً كأسرع الدراجين قبل خروج ماركو بيزيتشي على إطارات ملساء لمحاولة تحسين زمنه.

لكن ميغيل مولينا دراج "كاي تي ام" قبل خمس دقائق سجل دقيقة و36.5 ثانية على إطارات ملساء لكن ميلر عاد وكسره مع دقيقة و36.236 ثانية.

بيزيتشي ردّ ليكسر حاجز الدقيقة و36 ثانية، حيث تبادل الثلاثي مركز الصدارة لعدة دقائق.

ونجح ميلر المعروف بسرعته على الحلبات الجافة بتحسين زمنه إلى دقيقة و31.139 ثانية ومن ثم دقيقة و30.756 ثانية في لفته الأخيرة بفارق 0.618 ثانية أمام الجميع.

زاركو كان أقرب ملاحقيه في المركز الثاني أمام جوان مير دراج سوزوكي. بينما حقق خورخي مارتن المركز الرابع متقدماً على فابيو كوارتارارو دراج ياماها.

وأكمل أليكس رينز ترتيب المراكز الستة الأولى على متن سوزوكي أما المركز السابع فكان من نصيب براد بيندر دراج "كاي تي أم"، متقدماً على تاكاكي ناكاغامي، إينا باستيانيني وأندريا دوفيزيوزو.

يشار أن مافيريك فينياليس أنهى الحصة بالمركز 11، بينما حقق زميله أليكس أسبارغارو المركز 17.