موتو جي بي: ميلر يتصدّر التجارب الثانية في قطر في ظلّ سقوط إسبارغارو

وضع أليكس إسبارغارو المعيار مبكّرًا في الحصّة الثانية قبل أن يتقدّم عليه فرانشيسكو بانيايا بستّة أعشارٍ من الثانية.

وبقي زمن بانيايا البالغ 1:54.625 دقيقة ثابتة إلى أن تفوّق عليه زميله ميلر قبل رفع العلم الأحمر لفترة بسبب الأشلاء المتناثرة على الخطّ المستقيم الرئيسي.

ولدى استئناف الحركة فقد عاد ميلر لتحسين زمنه، لكنّ إسبارغارو عاد على متن أبريليا ليكون أوّل من يكسر عتبة الـ 114 ثانية.

وتواصل تبادل الدرّاجين للصدارة إثر ذلك إلى أن دخلت الحصّة دقائقها الأخيرة المعتادة التي ينتقل فيها الجميع إلى إطارٍ ليّنٍ لمحاكاة التصفيات.

ونجح ميلر في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:53.387 دقيقة، ولم يتمكّن أحدٌ من الإطاحة به إثر ذلك بالرغم من اقتراب العديد منه.

وذهب المركز الثاني لزميله بانيايا، حيث لم تفصل بينهما سوى 0.035 ثانية.

وحرم فابيو كوارتارارو دوكاتي من حجز المراكز الثلاثة الأولى بعد أن تقدّم على يوهان زاركو.

وحلّ أليكس رينز خامسًا أمام مواطنه مافيريك فينياليس الذي حلّ بدوره أمام فرانكو موربيديللي.

وأكمل أليكس إسبارغارو الحصّة ثامنًا لصالح أبريليا مباشرة أمام الدكتور فالنتينو روسي، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل قبل سقوطه في الدقيقة الأخيرة من عمر الحصّة.

نتيجة التجارب: