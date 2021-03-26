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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتصدّر التجارب الثانية في قطر في ظلّ سقوط إسبارغارو

تقدّم جاك ميلر ثنائيّة دوكاتي خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة قطر الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي سجّل فيه بول إسبارغارو درّاج هوندا حادثه الثاني هذا اليوم.

موتو جي بي: ميلر يتصدّر التجارب الثانية في قطر في ظلّ سقوط إسبارغارو

وضع أليكس إسبارغارو المعيار مبكّرًا في الحصّة الثانية قبل أن يتقدّم عليه فرانشيسكو بانيايا بستّة أعشارٍ من الثانية.

وبقي زمن بانيايا البالغ 1:54.625 دقيقة ثابتة إلى أن تفوّق عليه زميله ميلر قبل رفع العلم الأحمر لفترة بسبب الأشلاء المتناثرة على الخطّ المستقيم الرئيسي.

ولدى استئناف الحركة فقد عاد ميلر لتحسين زمنه، لكنّ إسبارغارو عاد على متن أبريليا ليكون أوّل من يكسر عتبة الـ 114 ثانية.

وتواصل تبادل الدرّاجين للصدارة إثر ذلك إلى أن دخلت الحصّة دقائقها الأخيرة المعتادة التي ينتقل فيها الجميع إلى إطارٍ ليّنٍ لمحاكاة التصفيات.

ونجح ميلر في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:53.387 دقيقة، ولم يتمكّن أحدٌ من الإطاحة به إثر ذلك بالرغم من اقتراب العديد منه.

وذهب المركز الثاني لزميله بانيايا، حيث لم تفصل بينهما سوى 0.035 ثانية.

وحرم فابيو كوارتارارو دوكاتي من حجز المراكز الثلاثة الأولى بعد أن تقدّم على يوهان زاركو.

وحلّ أليكس رينز خامسًا أمام مواطنه مافيريك فينياليس الذي حلّ بدوره أمام فرانكو موربيديللي.

وأكمل أليكس إسبارغارو الحصّة ثامنًا لصالح أبريليا مباشرة أمام الدكتور فالنتينو روسي، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل قبل سقوطه في الدقيقة الأخيرة من عمر الحصّة.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 1:53.387     170.813
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 1:53.422 0.035 0.035 170.760
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 17 1:53.575 0.188 0.153 170.530
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18 1:53.586 0.199 0.011 170.513
5 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:53.623 0.236 0.037 170.458
6 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 18 1:53.639 0.252 0.016 170.434
7 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:53.676 0.289 0.037 170.378
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:53.727 0.340 0.051 170.302
9 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 19 1:53.874 0.487 0.147 170.082
10 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 1:53.901 0.514 0.027 170.042
11 36 Spain جوان مير سوزوكي 18 1:53.914 0.527 0.013 170.022
12 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 17 1:54.115 0.728 0.201 169.723
13 89 Spain جورج مارتن دوكاتي 17 1:54.178 0.791 0.063 169.629
14 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 16 1:54.199 0.812 0.021 169.598
15 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 17 1:54.228 0.841 0.029 169.555
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 15 1:54.371 0.984 0.143 169.343
17 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 17 1:54.432 1.045 0.061 169.253
18 6 Germany ستيفان برادل هوندا 18 1:54.634 1.247 0.202 168.955
19 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:54.756 1.369 0.122 168.775
20 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 16 1:54.774 1.387 0.018 168.749
21 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 16 1:55.098 1.711 0.324 168.273
22 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 18 1:55.674 2.287 0.576 167.436
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موتو جي بي: موربيديللي الأسرع في التجارب الحرة الأولى وميلر يسقط في قطر

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