موتو جي بي: ميلر يتصدّر التجارب الثانية في قطر في ظلّ سقوط إسبارغارو
تقدّم جاك ميلر ثنائيّة دوكاتي خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة قطر الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي سجّل فيه بول إسبارغارو درّاج هوندا حادثه الثاني هذا اليوم.
وضع أليكس إسبارغارو المعيار مبكّرًا في الحصّة الثانية قبل أن يتقدّم عليه فرانشيسكو بانيايا بستّة أعشارٍ من الثانية.
وبقي زمن بانيايا البالغ 1:54.625 دقيقة ثابتة إلى أن تفوّق عليه زميله ميلر قبل رفع العلم الأحمر لفترة بسبب الأشلاء المتناثرة على الخطّ المستقيم الرئيسي.
ولدى استئناف الحركة فقد عاد ميلر لتحسين زمنه، لكنّ إسبارغارو عاد على متن أبريليا ليكون أوّل من يكسر عتبة الـ 114 ثانية.
وتواصل تبادل الدرّاجين للصدارة إثر ذلك إلى أن دخلت الحصّة دقائقها الأخيرة المعتادة التي ينتقل فيها الجميع إلى إطارٍ ليّنٍ لمحاكاة التصفيات.
ونجح ميلر في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:53.387 دقيقة، ولم يتمكّن أحدٌ من الإطاحة به إثر ذلك بالرغم من اقتراب العديد منه.
وذهب المركز الثاني لزميله بانيايا، حيث لم تفصل بينهما سوى 0.035 ثانية.
وحرم فابيو كوارتارارو دوكاتي من حجز المراكز الثلاثة الأولى بعد أن تقدّم على يوهان زاركو.
وحلّ أليكس رينز خامسًا أمام مواطنه مافيريك فينياليس الذي حلّ بدوره أمام فرانكو موربيديللي.
وأكمل أليكس إسبارغارو الحصّة ثامنًا لصالح أبريليا مباشرة أمام الدكتور فالنتينو روسي، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل قبل سقوطه في الدقيقة الأخيرة من عمر الحصّة.
نتيجة التجارب:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|17
|1:53.387
|170.813
|2
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|16
|1:53.422
|0.035
|0.035
|170.760
|3
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|17
|1:53.575
|0.188
|0.153
|170.530
|4
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|18
|1:53.586
|0.199
|0.011
|170.513
|5
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|19
|1:53.623
|0.236
|0.037
|170.458
|6
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|18
|1:53.639
|0.252
|0.016
|170.434
|7
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|19
|1:53.676
|0.289
|0.037
|170.378
|8
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|16
|1:53.727
|0.340
|0.051
|170.302
|9
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|19
|1:53.874
|0.487
|0.147
|170.082
|10
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|18
|1:53.901
|0.514
|0.027
|170.042
|11
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|18
|1:53.914
|0.527
|0.013
|170.022
|12
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|17
|1:54.115
|0.728
|0.201
|169.723
|13
|89
|جورج مارتن
|دوكاتي
|17
|1:54.178
|0.791
|0.063
|169.629
|14
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|16
|1:54.199
|0.812
|0.021
|169.598
|15
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|17
|1:54.228
|0.841
|0.029
|169.555
|16
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|15
|1:54.371
|0.984
|0.143
|169.343
|17
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|17
|1:54.432
|1.045
|0.061
|169.253
|18
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|18
|1:54.634
|1.247
|0.202
|168.955
|19
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|17
|1:54.756
|1.369
|0.122
|168.775
|20
|9
|دانيلو بيتروشي
|كاي تي ام
|16
|1:54.774
|1.387
|0.018
|168.749
|21
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|16
|1:55.098
|1.711
|0.324
|168.273
|22
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|18
|1:55.674
|2.287
|0.576
|167.436
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