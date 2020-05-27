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موتو جي بي: ميلر يترقى إلى صفوف فريق دوكاتي المصنعي لموسم 2021

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موتو جي بي: ميلر يترقى إلى صفوف فريق دوكاتي المصنعي لموسم 2021
27-05-2020

سيصعد الفائز بسباقٍ في بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" جاك ميلر إلى صفوف الفريق المصنعي لدوكاتي لموسم 2021، مع خيارٍ بتمديد عقده لموسم إضافي.

خاص ميلر أولى سباقاته في الموتو جي بي خلال موسم 2015 مباشرة بعد تحقيقه وصافة فئة الموتو 3، حيث أمضى ثلاثة مواسم كدرّاج لهوندا مع فريقي "ال سي آر" و "مارك في دي اس" الذي حقق معه فوزه الوحيد في البطولة من بوابة جائزة هولندا الكبرى موسم 2016.

وانتقل ميلر إلى صفوف براماك دوكاتي لموسم 2018، حيث خاض أفضل مواسمه في البطولة حتّى الآن العام الماضي عندما حصد خمس منصّات تتويج واحتل المركز الثامن في ترتيب الدرّاجين في 2019.

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وبعد خسارة دوكاتي أهدافها الأساسية من الدرّاجين لموسم 2021 والتي تمثّلت في مافيريك فينياليس، فابيو كوارتارارو وجوان مير، فقد بات ميلر المرشّح الأبرز للانتقال إلى الفريق المصنعي.

وتعقيبًا على انتقاله إلى الفريق المصنعي لدوكاتي، قال ميلر: "إنّه لشرف أن أواصل مسيرتي في الموتو جي بي مع دوكاتي. ولهذا أودّ توجيه الشكر إلى كامل قيادة الفريق على ثقتهم بي ومنحي تلك الفرصة الكبيرة".

وأضاف: "لا أطيق الانتظار حتى أبدأ سباقات هذا العام مع كل الالتزام الكامل والمسؤولية بأن أكون درّاجًا مصنعيًا رسميًا لدوكاتي في 2021".

من جهته، علّق كلاوديو دومينيكالي المدير التفيذي لدوكاتي في هذا الصدد قائلًا: "نحن مقتنعون بأنّ جاك لديه كل شيء ليكون قادرًا على مواصلة المنافسة على مراكز هامة، في كل سباق، بدءًا من هذا الموسم. وأن يحرز خطوة كبيرة للأمام العام المُقبل بفضل الدعم الكامل من فريق دوكاتي".

هذا ولم يتمّ بعد تأكيد هوية من سيُزامل ميلر في 2021، حيث ما تزال المحادثات مستمرة بين دوكاتي وأندريا دوفيزيوزو. حيث يُعتقد بأنّ ما يؤخّر تلك الصفقة هو الجانب المالي في صفقة الدرّاج الإيطالي، إذ ترغب دوكاتي بتجنّب المصاريف المالية الكبيرة في ضوء الأزمة المالية القادمة إثر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

في المقابل، تم ربط المقعد الشاغر في براماك دوكاتي بمتصدري فئة الموتو 2 إنيا باستيانيني وخورخي مارتين خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي اعترف فيه فرانسيسكو غويدوتي مدير الفريق بأنها ستكون "معجزة" إذا ما وقّعت دوكاتي مع مارتين.

أمّا درّاج دوكاتي الحالي دانيلو بيتروشي فقد تمّ ربط اسمه بانتقال محتمل إلى بطولة العالم للسوبربايك مع الصانع الإيطالي كذلك، على الرُغم من أن انتقالًا إلى فريق أبريليا في الموتو جي بي قد أُشيع كذلك في حال لم يتم رفع حظر مشاركة أندريا يانوني الممتد لـ 18 شهرًا إثر تناوله المنشطات.

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