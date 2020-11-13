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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية ومير يسقط في فالنسيا

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موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية ومير يسقط في فالنسيا

تمكّن جاك ميلر درّاج براماك دوكاتي من تسجيل الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية المحتدمة في جائزة فالنسيا الكبرى في الموتو جي بي، في الوقت الذي احتل فيه متصدر البطولة جوان مير المركز الـ 11 بعد سقوطه في مرحلة متأخّرة من الحصة.

0.749 ثانية فقط فصلت بين الـ 19 الأوائل من ميلر إلى أليكس ماركيز في التجارب الثانية، في حين خسر درّاجون أمثال مير وأقرب ملاحقيه في المنافسة على اللقب فايبو كوارتارارو فرصة المرور بشكل تلقائي مؤقت إلى القسم الثاني للتصفيات بعد تجارب الجمعة.

وعلى غرار الحصة الأولى، كان فرانكو موربيديللي أول الصاعدين إلى صدارة جدول الأزمنة مع دقيقة و32.065 ثانية. قبل أن يحسّن زمنه إلى دقيقة 31.383 ثانية.

لكنّه سرعان ما خسر الصدارة لصالح يوهان زاركو الذي سجّل دقيقة و31.162 ثانية.

بيد أنّ وبعض بضع ثوانٍ أطاح مير درّاج سوزوكي بزاركو مع دقيقة و31.080 ثانية، قبل أن يستعيد الفرنسي صدارته مع دقيقة و31.053 ثانية.

وظل ذلك الزمن صامدًا لحوالي 20 دقيقة، عندما سجّل متصدّر التجارب الأولى تاكاكي ناكاغامي أفضل أزمنته مع دقيقة و30.713 ثانية.

وقبل 11 دقيقة من نهاية الحصة، سفط مير من على درّاجته عند المنعطف الرابع الأيمن.

ومع محاولة الدرّاجين تحسين أزمنتهم، كان ميلر هو الوحيد الذي تمكن من الإطاحة بناكاغامي مسجلًا دقيقة و30.662 ثانية قبل لحظات من نهاية الحصة.

زميل ميلر في براماك فرانسيسكو بانيايا أكمل المراكز الثلاثة الأولى أمام بول إسبارغارو درّاج "كاي تي ام"، في حين اكتفى زاركو بالمركز الخامس.

المركز السادس ذهب إلى أندريا دوفيزيوزو أمام كال كراتشلو وأليكس رينز المنافس على اللقب.

فيما أكمل أليكس إسبارغار ومافيريك فينياليس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 43 Australia جاك ميلر 20 1:30.622  
2 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 20 1:30.713 0.091
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 20 1:30.742 0.120
4 44 Spain بول إسبارغارو 21 1:30.821 0.199
5 5 France يوهان زاركو 21 1:30.899 0.277
6 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 22 1:30.926 0.304
7 35 United Kingdom كال كراتشلو 21 1:30.930 0.308
8 42 Spain أليكس رينز 21 1:30.947 0.325
9 41 Spain أليكس إسبارغارو 19 1:30.989 0.367
10 12 Spain مافيريك فينياليس 22 1:31.062 0.440
11 36 Spain جوان مير 21 1:31.080 0.458
12 6 Germany ستيفان برادل 22 1:31.106 0.484
13 21 Italy فرانكو موربيديلي 22 1:31.125 0.503
14 9 Italy دانيلو بيتروشي 21 1:31.230 0.608
15 33 South Africa براد بيندر 20 1:31.261 0.639
16 20 France فابيو كوارتارارو 20 1:31.326 0.704
17 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 22 1:31.330 0.708
18 46 Italy فالنتينو روسي 24 1:31.371 0.749
19 73 Spain أليكس ماركيز 19 1:31.371 0.749
20 53 Spain تيتو راباط 19 1:32.058 1.436
21 32 Italy لورينزو سافادوري 20 1:32.393 1.771
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