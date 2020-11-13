موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية ومير يسقط في فالنسيا

0.749 ثانية فقط فصلت بين الـ 19 الأوائل من ميلر إلى أليكس ماركيز في التجارب الثانية، في حين خسر درّاجون أمثال مير وأقرب ملاحقيه في المنافسة على اللقب فايبو كوارتارارو فرصة المرور بشكل تلقائي مؤقت إلى القسم الثاني للتصفيات بعد تجارب الجمعة.

وعلى غرار الحصة الأولى، كان فرانكو موربيديللي أول الصاعدين إلى صدارة جدول الأزمنة مع دقيقة و32.065 ثانية. قبل أن يحسّن زمنه إلى دقيقة 31.383 ثانية.

لكنّه سرعان ما خسر الصدارة لصالح يوهان زاركو الذي سجّل دقيقة و31.162 ثانية.

بيد أنّ وبعض بضع ثوانٍ أطاح مير درّاج سوزوكي بزاركو مع دقيقة و31.080 ثانية، قبل أن يستعيد الفرنسي صدارته مع دقيقة و31.053 ثانية.

وظل ذلك الزمن صامدًا لحوالي 20 دقيقة، عندما سجّل متصدّر التجارب الأولى تاكاكي ناكاغامي أفضل أزمنته مع دقيقة و30.713 ثانية.

وقبل 11 دقيقة من نهاية الحصة، سفط مير من على درّاجته عند المنعطف الرابع الأيمن.

ومع محاولة الدرّاجين تحسين أزمنتهم، كان ميلر هو الوحيد الذي تمكن من الإطاحة بناكاغامي مسجلًا دقيقة و30.662 ثانية قبل لحظات من نهاية الحصة.

زميل ميلر في براماك فرانسيسكو بانيايا أكمل المراكز الثلاثة الأولى أمام بول إسبارغارو درّاج "كاي تي ام"، في حين اكتفى زاركو بالمركز الخامس.

المركز السادس ذهب إلى أندريا دوفيزيوزو أمام كال كراتشلو وأليكس رينز المنافس على اللقب.

فيما أكمل أليكس إسبارغار ومافيريك فينياليس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: