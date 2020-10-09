موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية في لومان

خرج عدد قليل من الدرّاجين إلى الحلبة بسبب زخات المطر التي تساقطت قُبيل انطلاق الحصة، ومنهم جوان مير على درّاجة سوزوكي، وفالنتينو روسي على ياماها وميلر.

وقد آثر روسي على الفور اعتماد الإطار الأملس المتوسط في الخلف، لكنّه سرعان ما ألغى محاولته بعد أن كان أفضل أزمنته أبطأ بحوالي 3.7 ثانية عن زمن مير البالغ دقيقة و43.515 ثانية.

لاحقًا، اعتلى يوهان زاركو قمة جدول الأزمنة مع توقيت بلغ دقيقة و41.811 ثانية، في حين توجّه العديد من الدرّاجين الذين آثروا الإطارات الملساء للانتقال إلى إطارات الأمطار.

مع ذلك، سار ميلر عكس التيار وبدأ بتسجيل أزمنة سريعة بمجرد أن نجح في تحمية إطاراته اللينة الملساء، إذ وبعد 15 دقيقة من انطلاق الحصة، تمكن من الإطاحة بزاركو مسجلًا دقيقة و39.29 ثانية، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و36.432 ثانية بعد ذلك بلفتين.

وقد دفعت أزمنة ميلر السريعة مزيدًا من الدرّاجين لتجربة الإطارات الملساء، حيث تمكّن درّاج "ال سي آر" تاكاكي ناكاغامي من الصعود إلى الصدارة مع زمن بلغ دقيقة و36.320 ثانية قبل 15 دقيقة من نهاية الحصة.

وقد تبادل كل من ناكاغامي وأليكس رينز الصدارة، لكنّ الكلمة العُليا هنا كانت لدرّاج هوندا مع دقيقة و35.612 ثانية قبل أن تنزلق درّاجته عند المنعطف الـ 11.

وقد عرفت الأجواء المخادعة على الحلبة طريقها إلى عدد من الدراجين قبل نهاية الحصة، حيث تعرض كل من ألكس إسبارغارو، برادلي سميث، أندريا دوفيزيوزو وبراد بيندر للحوادث.

وضمن محاولته الأخيرة، نجح ميلر في تسجيل الزمن الأسرع مع دقيقة و34.133 ثانية متفوقًا بـ 0.367 ثانية أمام مافيريك فينياليس وناكاغامي.

المركز الرابع كان من نصيب زاركو أمام روسي ودانيلو بيتروشي وكال كراتشلو.

فيما أكمل أليكس ماركيز، فرانكو موربيديللي وبول إسبارغارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: