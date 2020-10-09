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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية في لومان

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موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية في لومان

سجّل جاك ميلر درّاج براماك دوكاتي الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة فرنسا الكبرى، في الوقت الذي تسببت فيه الأجواء الرطبة على الحلبة في عدد من الحوادث في وقت متأخر من الحصة.

خرج عدد قليل من الدرّاجين إلى الحلبة بسبب زخات المطر التي تساقطت قُبيل انطلاق الحصة، ومنهم جوان مير على درّاجة سوزوكي، وفالنتينو روسي على ياماها وميلر.

وقد آثر روسي على الفور اعتماد الإطار الأملس المتوسط في الخلف، لكنّه سرعان ما ألغى محاولته بعد أن كان أفضل أزمنته أبطأ بحوالي 3.7 ثانية عن زمن مير البالغ دقيقة و43.515 ثانية.

لاحقًا، اعتلى يوهان زاركو قمة جدول الأزمنة مع توقيت بلغ دقيقة و41.811 ثانية، في حين توجّه العديد من الدرّاجين الذين آثروا الإطارات الملساء للانتقال إلى إطارات الأمطار.

مع ذلك، سار ميلر عكس التيار وبدأ بتسجيل أزمنة سريعة بمجرد أن نجح في تحمية إطاراته اللينة الملساء، إذ وبعد 15 دقيقة من انطلاق الحصة، تمكن من الإطاحة بزاركو مسجلًا دقيقة و39.29 ثانية، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و36.432 ثانية بعد ذلك بلفتين.

وقد دفعت أزمنة ميلر السريعة مزيدًا من الدرّاجين لتجربة الإطارات الملساء، حيث تمكّن درّاج "ال سي آر" تاكاكي ناكاغامي من الصعود إلى الصدارة مع زمن بلغ دقيقة و36.320 ثانية قبل 15 دقيقة من نهاية الحصة.

وقد تبادل كل من ناكاغامي وأليكس رينز الصدارة، لكنّ الكلمة العُليا هنا كانت لدرّاج هوندا مع دقيقة و35.612 ثانية قبل أن تنزلق درّاجته عند المنعطف الـ 11.

وقد عرفت الأجواء المخادعة على الحلبة طريقها إلى عدد من الدراجين قبل نهاية الحصة، حيث تعرض كل من ألكس إسبارغارو، برادلي سميث، أندريا دوفيزيوزو وبراد بيندر للحوادث.

وضمن محاولته الأخيرة، نجح ميلر في تسجيل الزمن الأسرع مع دقيقة و34.133 ثانية متفوقًا بـ 0.367 ثانية أمام مافيريك فينياليس وناكاغامي.

المركز الرابع كان من نصيب زاركو أمام روسي ودانيلو بيتروشي وكال كراتشلو.

فيما أكمل أليكس ماركيز، فرانكو موربيديللي وبول إسبارغارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 43 Australia جاك ميلر 15 1:34.133  
2 12 Spain مافيريك فينياليس 15 1:34.500 0.367
3 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 16 1:34.857 0.724
4 5 France يوهان زاركو 18 1:34.952 0.819
5 46 Italy فالنتينو روسي 22 1:35.012 0.879
6 9 Italy دانيلو بيتروشي 16 1:35.054 0.921
7 35 United Kingdom كال كراتشلو 11 1:35.141 1.008
8 73 Spain أليكس ماركيز 20 1:35.337 1.204
9 21 Italy فرانكو موربيديلي 24 1:35.369 1.236
10 44 Spain بول إسبارغارو 14 1:35.374 1.241
11 42 Spain أليكس رينز 16 1:35.375 1.242
12 36 Spain جوان مير 21 1:35.385 1.252
13 20 France فابيو كوارتارارو 19 1:35.489 1.356
14 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 13 1:35.837 1.704
15 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 21 1:36.012 1.879
16 27 Spain إيكر ليكونا 17 1:36.190 2.057
17 6 Germany ستيفان برادل 16 1:36.478 2.345
18 38 United Kingdom برادلي سميث 9 1:36.982 2.849
19 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 7 1:38.726 4.593
20 53 Spain تيتو راباط 13 1:39.325 5.192
21 41 Spain أليكس إسبارغارو 5 1:39.361 5.228
22 33 South Africa براد بيندر 10 1:40.425 6.292
موتو جي بي: سميث يتصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة فرنسا الكبرى

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