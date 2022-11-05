موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثالثة واشتعال النيران في دراجة بيزيتشي في فالنسيا
سجّل جاك ميلر دراج دوكاتي الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت العديد من الحوادث ضمن جائزة فالنسيا الكبرى الختامية في الموتو جي بي.
تم رفع العلم الأحمر بعد دقيقة واحدة فقط من انطلاق الحصة على إثر سقوط دراجة فريق "في.آر46 دوكاتي" التي يقودها ماركو بيزيتشي عند المنعطف السابع واشتعال النيران فيها.
وسرعان ما تم التعامل مع الوضع واستئناف الحصة بعد بضع دقائق في حصة انتهت بتقدم ميلر في الصدارة بفارق 0.105 ثانية أمام يوهان زاركو دراج براماك.
وبالعودة لمجريات الحصة، فلم تكن هنالك تحسينات كثيرة على الأزمنة المجمعة في ظل الأجواء الأبرد صباح اليوم السبت.
إذ تقدم ميلر إلى صدارة الأزمنة المجمعة ليُطيح بأفضل أزمنة لوكا ماريني من يوم أمس الجمعة قبل 15 دقيقة من نهاية الحصة.
وظل زمن ميلر صامدًا حتى آخر دقيقتين عندما سجّل زاركو دقيقة و30.026 ثانية ليعتلي الصدارة.
مع ذلك، عاد ميلر للرد وتسجل أسرع زمن في نهاية الأسبوع مع دقيقة و29.921 ثانية في محاولته الأخيرة ليتقدم إلى تصفيات ما بعد ظهر اليوم وهو الدراج الأسرع.
براد بيندر دراج كاي تي ام حل ثالثًا لينتقل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات متقدمًا على ماريني ضمن ترتيب الأزمنة المجمعة، رُغم حلول الأخير بالمركز الـ 14 في حصة اليوم الصباحية.
في المركز الخامس يتواجد المنافس على اللقب فابيو كوارتارارو على متن دراجته ياماها، بينما خسر متصدر الترتيب فرانشيسكو بانيايا التواجد ضمن العشرة الأوائل لفترة وجيزة قبل عودته وتسجيل دقيقة و30.324 ثانية ليحتل المركز التاسع ويضمن مكانًا في القسم الثاني للتصفيات.
مارك ماركيز حل سادسًا ضمن ترتيب الأزمنة المجمعة لصالح هوندا أمام أليكس إسبارغارو دراج أبريليا.
فيما أكمل خورخي مارتين، بانيايا وجوان مير ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة التجارب الحرة الثالثة:
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|43
|جاك ميلر
|Ducati
|19
|1:29.921
|5
|يوهان زاركو
|Ducati
|22
|1:30.026
|0.105
|33
|براد بيندر
|KTM
|18
|1:30.188
|0.267
|20
|فابيو كوارتارارو
|Yamaha
|24
|1:30.231
|0.310
|93
|مارك ماركيز
|Honda
|23
|1:30.279
|0.358
|41
|أليكس إسبارغارو
|Aprilia
|20
|1:30.300
|0.379
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|Ducati
|21
|1:30.324
|0.403
|36
|جوان مير
|Suzuki
|22
|1:30.383
|0.462
|42
|أليكس رينز
|Suzuki
|21
|1:30.388
|0.467
|23
|إنيا باستيانيني
|Ducati
|13
|1:30.415
|0.494
|21
|فرانكو موربيديلي
|Yamaha
|20
|1:30.431
|0.510
|88
|ميغيل أوليفيرا
|KTM
|23
|1:30.446
|0.525
|89
|خورخي مارتن
|Ducati
|22
|1:30.495
|0.574
|10
|لوكا ماريني
|Ducati
|22
|1:30.554
|0.633
|12
|مافيريك فينياليس
|Aprilia
|17
|1:30.581
|0.660
موتو جي بي: ماريني يضع فريق فالنتينو روسي في صدارة التجارب الحرة الثانية في فالنسيا
موتو جي بي: مارتين ينطلق أولًا في السباق الختامي وكوارتارارو أمام بانيايا في فالنسيا
أحدث الأخبار
فرانشيسكو بانيايا يحسم لقب الموتو جي بي لموسم 2022 ورينز يفوز في سباق فالنسيا الختامي
نجح فرانشيسكو بانيايا بحسم لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لموسم 2022 عبر حلوله تاسعًا في سباق فالنسيا الختامي الذي فاز به أليكس رينز لصالح سوزوكي ضمن سباقها الأخير في البطولة.
فالنتينو روسي: بانيايا "ليس في حالته المعتادة" قُبيل السباق الحاسم للقب في فالنسيا
اعترف فالنتينو روسي أسطورة الموتو جي بي بأن متصدر الترتيب وناشئه السابق فرانشيسكو بانيايا لا يبدو ضمن "وضعه المعتاد" على المسار في جائزة فالنسيا الكبرى الحاسمة للقب.
هورنر: ريد بُل تحدّثت إلى نوريس "بضع مرات" حيال ضمّه إلى الفريق
قال كريستيان هورنر أن فريقه ريد بُل قد تحدّث إلى لاندو نوريس "بضع مرات" حيال منحه مقعدًا ضمن صفوف العلامة النمساوية قبل تجديد عقده مع مكلارين.
كوارتارارو فخور بدفاعه عن اللقب هذا الموسم بغض النظر عن نتيجة سباق فالنسيا الحاسم
قال فابيو كوارتارارو دراج ياماها أنه فخور بدفاعه عن لقب الموتو جي بي في 2022 بغض النظر عما سيحدث في سباق فالنسيا الختامي الحاسم، وذلك بعد تأهّله اليوم أمام فرانشيسكو بانيايا متصدر الترتيب.