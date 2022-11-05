موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثالثة واشتعال النيران في دراجة بيزيتشي في فالنسيا

تم رفع العلم الأحمر بعد دقيقة واحدة فقط من انطلاق الحصة على إثر سقوط دراجة فريق "في.آر46 دوكاتي" التي يقودها ماركو بيزيتشي عند المنعطف السابع واشتعال النيران فيها.

وسرعان ما تم التعامل مع الوضع واستئناف الحصة بعد بضع دقائق في حصة انتهت بتقدم ميلر في الصدارة بفارق 0.105 ثانية أمام يوهان زاركو دراج براماك.

وبالعودة لمجريات الحصة، فلم تكن هنالك تحسينات كثيرة على الأزمنة المجمعة في ظل الأجواء الأبرد صباح اليوم السبت.

إذ تقدم ميلر إلى صدارة الأزمنة المجمعة ليُطيح بأفضل أزمنة لوكا ماريني من يوم أمس الجمعة قبل 15 دقيقة من نهاية الحصة.

وظل زمن ميلر صامدًا حتى آخر دقيقتين عندما سجّل زاركو دقيقة و30.026 ثانية ليعتلي الصدارة.

مع ذلك، عاد ميلر للرد وتسجل أسرع زمن في نهاية الأسبوع مع دقيقة و29.921 ثانية في محاولته الأخيرة ليتقدم إلى تصفيات ما بعد ظهر اليوم وهو الدراج الأسرع.

براد بيندر دراج كاي تي ام حل ثالثًا لينتقل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات متقدمًا على ماريني ضمن ترتيب الأزمنة المجمعة، رُغم حلول الأخير بالمركز الـ 14 في حصة اليوم الصباحية.

في المركز الخامس يتواجد المنافس على اللقب فابيو كوارتارارو على متن دراجته ياماها، بينما خسر متصدر الترتيب فرانشيسكو بانيايا التواجد ضمن العشرة الأوائل لفترة وجيزة قبل عودته وتسجيل دقيقة و30.324 ثانية ليحتل المركز التاسع ويضمن مكانًا في القسم الثاني للتصفيات.

مارك ماركيز حل سادسًا ضمن ترتيب الأزمنة المجمعة لصالح هوندا أمام أليكس إسبارغارو دراج أبريليا.

فيما أكمل خورخي مارتين، بانيايا وجوان مير ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: