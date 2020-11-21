موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في بورتيماو

كما هو معتاد في التجارب الحرة الثالثة، لم تكن هنالك تحسينات في الأزمنة المجمعة المرتبطة بالعبور التلقائي إلى القسم الثاني للتصفيات خلال معظم النصف الأوّل من الحصة، حيث تناول كل من ثنائي هوندا أليكس ماركيز وستيفان برادل، تاكاكي ناكاغامي والبطل المحلي أوليفيرا على صدارة جدول أزمنة التجارب الحرة الثالثة خلال الدقائق الـ 15 الأولى.

وقد صعد ناكاغامي إلى صدارة الأزمنة مع دقيقة و40.114 ثانية قبل 17 دقيقة من نهاية الحصة، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و39.804 ثانية ويتقدم إلى المركز التاسع الإجمالي.

لكنّ ميلر تمكّن من الإطاحة بزمن يوهان زاركو الأسرع من الأمس قبل 12 دقيقة من النهاية، مسجلًا دقيقة و39.414 ثانية، بينما تقدم فابيو كوارتارارو إلى المركز الثالث.

وبقيت تلك الأزمنة ثابتة حتى قبل دقيقتين من نهاية الحصة، حيث خلطت اللفات الأخيرة الأوراق.

إذ تقدّم أوليفيرا على ميلر أولًا مسجلًا دقيقة و39.372 ثانية، قبل أن يعتلي أليكس رينز المصاب الصدارة بدقيقة و39.355 ثانية.

لكن أوليفيرا عاد ليستعيد الصدارة بدقيقة و39.330 ثانية، قبل أن يضرب ميلر ضربته الأخيرة ويُنهي الحصة بزمن بلغ دقيقة و39.205 ثانية بفارق 0.125 ثانية.

وحافظ رينز على المركز الثالث أمام درّاج دوكاتي أندريا دوفيزيوزو الذي سيخوض سباقه الأخير قبل أخذ استراحة من البطولة العام المُقبل، بينما أكمل ناكاغامي ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

كوارتارارو حجز مكانًا في القسم الثاني للتصفيات عبر احتلاله للمركز السادس، لكن من دون زميله فرانكو موربيديللي الذي حلّ تاسعًا في الحصة ولكن بالمركز الـ 11 الإجمالي.

بول إسبارغارو حلّ سابعًا في الحصة أمام برادل ومافيريك فينيالس الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: