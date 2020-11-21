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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في بورتيماو

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موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في بورتيماو

سجّل جاك ميلر درّاج براماك دوكاتي الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة البرتغال الكبرى متفوقًا على ميغيل أوليفيرا درّاج تيك3، في الوقت الذي أخفق فيه بطل العالم جوان مير في المرور مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات على متن درّاجته سوزوكي.

كما هو معتاد في التجارب الحرة الثالثة، لم تكن هنالك تحسينات في الأزمنة المجمعة المرتبطة بالعبور التلقائي إلى القسم الثاني للتصفيات خلال معظم النصف الأوّل من الحصة، حيث تناول كل من ثنائي هوندا أليكس ماركيز وستيفان برادل، تاكاكي ناكاغامي والبطل المحلي أوليفيرا على صدارة جدول أزمنة التجارب الحرة الثالثة خلال الدقائق الـ 15 الأولى.

وقد صعد ناكاغامي إلى صدارة الأزمنة مع دقيقة و40.114 ثانية قبل 17 دقيقة من نهاية الحصة، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و39.804 ثانية ويتقدم إلى المركز التاسع الإجمالي.

لكنّ ميلر تمكّن من الإطاحة بزمن يوهان زاركو الأسرع من الأمس قبل 12 دقيقة من النهاية، مسجلًا دقيقة و39.414 ثانية، بينما تقدم فابيو كوارتارارو إلى المركز الثالث.

وبقيت تلك الأزمنة ثابتة حتى قبل دقيقتين من نهاية الحصة، حيث خلطت اللفات الأخيرة الأوراق.

إذ تقدّم أوليفيرا على ميلر أولًا مسجلًا دقيقة و39.372 ثانية، قبل أن يعتلي أليكس رينز المصاب الصدارة بدقيقة و39.355 ثانية.

لكن أوليفيرا عاد ليستعيد الصدارة بدقيقة و39.330 ثانية، قبل أن يضرب ميلر ضربته الأخيرة ويُنهي الحصة بزمن بلغ دقيقة و39.205 ثانية بفارق 0.125 ثانية.

وحافظ رينز على المركز الثالث أمام درّاج دوكاتي أندريا دوفيزيوزو الذي سيخوض سباقه الأخير قبل أخذ استراحة من البطولة العام المُقبل، بينما أكمل ناكاغامي ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

كوارتارارو حجز مكانًا في القسم الثاني للتصفيات عبر احتلاله للمركز السادس، لكن من دون زميله فرانكو موربيديللي الذي حلّ تاسعًا في الحصة ولكن بالمركز الـ 11 الإجمالي.

بول إسبارغارو حلّ سابعًا في الحصة أمام برادل ومافيريك فينيالس الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 43 Australia جاك ميلر 18 1:39.205  
2 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 19 1:39.330 0.125
3 42 Spain أليكس رينز 20 1:39.355 0.150
4 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 19 1:39.404 0.199
5 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 19 1:39.411 0.206
6 20 France فابيو كوارتارارو 19 1:39.480 0.275
7 44 Spain بول إسبارغارو 22 1:39.513 0.308
8 6 Germany ستيفان برادل 21 1:39.569 0.364
9 21 Italy فرانكو موربيديلي 18 1:39.619 0.414
10 12 Spain مافيريك فينياليس 18 1:39.693 0.488
11 35 United Kingdom كال كراتشلو 21 1:39.717 0.512
12 41 Spain أليكس إسبارغارو 16 1:39.732 0.527
13 5 France يوهان زاركو 21 1:39.801 0.596
14 32 Italy لورينزو سافادوري 16 1:39.934 0.729
15 36 Spain جوان مير 17 1:39.951 0.746
16 73 Spain أليكس ماركيز 22 1:40.005 0.800
17 33 South Africa براد بيندر 18 1:40.030 0.825
18 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 17 1:40.448 1.243
19 9 Italy دانيلو بيتروشي 19 1:40.484 1.279
20 46 Italy فالنتينو روسي 21 1:40.722 1.517
21 53 Spain تيتو راباط 21 1:41.992 2.787
22 82 Finland ميكا كاليو 19 1:42.468 3.263
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