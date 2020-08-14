موتو جي بي: ميزانو أولى الجولات التي ستستضيف الجمهور في موسم 2020

حتى الآن، تمت إقامة أول ثلاث جولات في البطولة من دون جمهور، كما ستقام جولة النمسا المزدوجة من دون جمهور كذلك.

وبالرغم من القوانين الصارمة حيال التجمعات الكبيرة، إلا أن منطقة "إيميليا رومانيا" منحت الإذن لحلبة ميزانو باستضافة 10 آلاف متفرج خلال الأيام الثلاثة التي ستشهد المنافسات.

حيث جاء في بيان من قبل الحلبة: "إنه قرار يسرّنا بالفعل، لأنه وتحت ظروف محددة سيتمّ إطلاق منافسات الرياضة العالمية وأخيراً أمام جمهور".

وأكمل البيان: "خلال شهر سنكون جاهزين لاستضافة 10 آلاف متفرج وبكل أمان في الحلبة كل يوم، مع ضمان إمكانية استضافة 60 ألفاً على مدار عطلتَي نهاية أسبوع".

واختتم البيان: "الشكر الكبير إلى منطقة ’إيميليا رومانيا’ على جهودهم، وبالطبع لن يكون العدد 160 ألفاً في عطلة نهاية أسبوع واحدة مثل العام الماضي، لكن باتت أمامنا الفرصة لتحقيق ما كان منذ فترة وجيزة يبدو مستحيلاً".

يشار إلى أنه من غير المعلوم بعد إن كان السماح باستضافة الحلبات للجمهور يعني كذلك فتح البادوك أمام وسائل الإعلام.