موتو جي بي: مير يقود ثنائية سوزوكي في التجارب الحرة الأولى في خيريز

تركت الأمطار الغزيرة بالأمس المسار مع بعض المناطق المبللة اليوم الجمعة مع انطلاق مجريات الجائزة التي تشكّل الجولة السادسة لهذا الموسم في خيريز، لكن جميع الدراجين توجهوا إلى الحلبة على إطارات ملساء لتسجيل أزمنة سريعة.

وسجّل كوارتارارو - الذي يحمل في جعبته انتصارين في خيريز - الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و41.849 ثانية، والذي حسّنه إلى دقيقة و39.226 ثانية بعد مرور 10 دقائق.

فيما تواجد مارك ماركيز دراج هوندا في الصدارة لفترة وجيزة مع زمن بلغ دقيقة و39.028 ثانية، بيد أن كوارتارارو تمكن من العودة إلى الصدارة من جديد بعد بضع ثوانٍ مع دقيقة و38.780 ثانية.

مع ذلك، وقبل 15 دقيقة من النهاية، بدأت الدراما تعرف طريقه لحامل اللقب، حيث سقط عند مخرج المنعطف الـ 13 بعد مروره على بقعة مبللة على المسار.

وتمكن الفرنسي من العودة إلى المسار من جديد على دراجة ياماها ام1 ثانية، لكنّه تعرض لانزلاق كبير آخر قبل 4 دقائق من النهاية بالتوجه إلى المنعطف التاسع، قبل أن يخرج عن المسار في المحاولة التالية ويكتفي في النهاية بالمركز الخامس بفارق 0.245 ثانية فقط عن الصدارة.

حيث أن الحصة كانت محتدمة إلى حد أن ثانية واحدة فصلت 19 دراجًا فيما بينهم مع نهاية الحصة.

ومع خوض كوارتارارو حامل اللقب لحصة مليئة بالمشاكل، كانت الغلبة من نصيب بطل موسم 20202 مير الذي أكمل الحصة بتصدر قائمة الأزمنة مع دقيقة و38.194 ثانية.

أليكس رينز زميل مير بالفريق تقدم إلى المركز الثاني مع لفته الأخيرة متأخرًا خلف زميله بـ 0.025 ثانية فقط، بينما تقدّم أليكس ماركيز جهود هوندا في المركز الثالث أمام أليكس إسبارغارو دراج أبريليا وكوارتارارو.

تاكاكي ناكاغامي حلّ سادسًا على دراجة ال سي آر هوندا الثانية، متواجدًا أمام براد بيندر دراجة كاي تي ام وبول إسبارغارو دراج هوندا.

وقد أكمل مافيريك فينياليس دراج أبريليا وجاك ميلر دراج دوكاتي ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام مارك ماركيز.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: