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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / أخبار عاجلة

موتو جي بي: مير يحسم اللقب وموربيديللي يفوز في فالنسيا

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موتو جي بي: مير يحسم اللقب وموربيديللي يفوز في فالنسيا
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ضمن جوان مير فوزه بلقب موسم 2020 من بطولة العالم للموتو جي بي، في الوقت الذي أحرز فيه فرانكو موربيديللي الفوز بالسباق الثاني في فالنسيا.

حافظ موربيديللي على الصدارة عند الانطلاقة، في الوقت الذي حقّق فيه بول إسبارغارو قفزة كبيرة نحو المركز الثاني.

وحافظ الإيطاليّ على مركزه الأوّل بأريحيّة نسبيّة في اللفّات الأولى، بينما نجح جاك ميلر في اقتناص المركز الثاني من براثن إسبارغارو.

في أثناء ذلك ارتكب فابيو كوارتارارو خطأً في الكبح في المنعطف الثاني، وفي حين أنّه تمكّن من مواصلة القيادة فإنّه عاد للتعرّض لحادثٍ إثر ذلك، لينتهي بذلك فعليًا آماله بتحقيق اللقب.

واتّجهت الأنظار حينها صوب ثنائيّ سوزوكي أليكس رينز وجوان مير، حيث تواجد الأوّل في المركز الخامس بينما كان مير ثامنًا.

وأثناء محاولته تجاوز بول إسبارغارو نحو المركز الثالث، سقط تاكاكي ناكاغامي عند المنعطف الأخير وانسحب من السباق.

بالعودة إلى الصدارة فقد بدأ ميلر بالاقتراب تدريجيًا من موربيديللي خلال اللفّات العشر الأخيرة، ووصل إليه بالفعل مع بقاء 4 لفّات على النهاية.

وأخّر ميلر هجومه حتّى بداية اللفّة الأخيرة، لكنّ موربيديللي نجح في الردّ عند المنعطف الثاني، وعادا لتبادل المراكز مرّتين إضافيّتين، لتبقى الأنفاس محبوسة طوال لفّة أخيرة ملتهبة.

لكنّ الكلمة الأخيرة عادت إلى موربيديللي الذي ضمن انتصاره الثاني هذا الموسم.

في الأثناء كان المركز السابع الذي حقّقه مير كافيًا له ليضمن لقب موسم 2020 ضمن موسمه الثاني فقط في البطولة.

إذ بالرغم من انتصار موربيديللي، فإنّ الفارق بينهما كان 29 نقطة وهو أكثر من كافٍ لمير لضمان اللقب مع بقاء جولة على النهاية.

وأصبح بذلك مير أوّل من يُحرز لقبًا لصالح سوزوكي منذ موسم 2000، أي بعد عشرين عامًا من لقب كيني روبرتس الإبن.

وبالنسبة لبقيّة نتائج السباق فقد حلّ بول إسبارغارو ثالثًا ليُكمل مراكز منصّة التتويج، وتفوّق على أليكس رينز درّاج سوزوكي الآخر.

وذهب المركز الخامس إلى براد بيندر، الذي تقدّم على ميغيل أوليفيرا وذلك ضمن نتيجة قويّة لكاي تي ام.

وكان أندريا دوفيزيوزو قريبًا للغاية من انتزاع المركز السابع من مير، لكنّه عبر خطّ النهاية بفارق 0.026 ثانية فقط خلفه.

في الأثناء أكمل أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27  
2   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 27 0.093
3   44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 27 3.006
4   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 27 3.697
5   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 4.127
6   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 27 7.272
7   36 Spain جوان مير سوزوكي 27 8.703
8   4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 27 8.729
9   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 27 15.512
10   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 27 19.043
11   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 27 19.456
12   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 27 19.717
13   35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 27 23.802
14   6 Germany ستيفان برادل هوندا 27 27.430
15   9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 27 30.570
16   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 27 30.619
17   53 Spain تيتو راباط دوكاتي 27 42.365
18   32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 27 46.472
  انسحب 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 18  
  انسحب 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8  
  انسحب 5 France يوهان زاركو دوكاتي 5  
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فالنسيا الكبرى
الحدث الفرعي السباق
الكاتب مروان الوافي

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