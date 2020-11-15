موتو جي بي: مير يحسم اللقب وموربيديللي يفوز في فالنسيا

حافظ موربيديللي على الصدارة عند الانطلاقة، في الوقت الذي حقّق فيه بول إسبارغارو قفزة كبيرة نحو المركز الثاني.

وحافظ الإيطاليّ على مركزه الأوّل بأريحيّة نسبيّة في اللفّات الأولى، بينما نجح جاك ميلر في اقتناص المركز الثاني من براثن إسبارغارو.

في أثناء ذلك ارتكب فابيو كوارتارارو خطأً في الكبح في المنعطف الثاني، وفي حين أنّه تمكّن من مواصلة القيادة فإنّه عاد للتعرّض لحادثٍ إثر ذلك، لينتهي بذلك فعليًا آماله بتحقيق اللقب.

واتّجهت الأنظار حينها صوب ثنائيّ سوزوكي أليكس رينز وجوان مير، حيث تواجد الأوّل في المركز الخامس بينما كان مير ثامنًا.

وأثناء محاولته تجاوز بول إسبارغارو نحو المركز الثالث، سقط تاكاكي ناكاغامي عند المنعطف الأخير وانسحب من السباق.

بالعودة إلى الصدارة فقد بدأ ميلر بالاقتراب تدريجيًا من موربيديللي خلال اللفّات العشر الأخيرة، ووصل إليه بالفعل مع بقاء 4 لفّات على النهاية.

وأخّر ميلر هجومه حتّى بداية اللفّة الأخيرة، لكنّ موربيديللي نجح في الردّ عند المنعطف الثاني، وعادا لتبادل المراكز مرّتين إضافيّتين، لتبقى الأنفاس محبوسة طوال لفّة أخيرة ملتهبة.

لكنّ الكلمة الأخيرة عادت إلى موربيديللي الذي ضمن انتصاره الثاني هذا الموسم.

في الأثناء كان المركز السابع الذي حقّقه مير كافيًا له ليضمن لقب موسم 2020 ضمن موسمه الثاني فقط في البطولة.

إذ بالرغم من انتصار موربيديللي، فإنّ الفارق بينهما كان 29 نقطة وهو أكثر من كافٍ لمير لضمان اللقب مع بقاء جولة على النهاية.

وأصبح بذلك مير أوّل من يُحرز لقبًا لصالح سوزوكي منذ موسم 2000، أي بعد عشرين عامًا من لقب كيني روبرتس الإبن.

وبالنسبة لبقيّة نتائج السباق فقد حلّ بول إسبارغارو ثالثًا ليُكمل مراكز منصّة التتويج، وتفوّق على أليكس رينز درّاج سوزوكي الآخر.

وذهب المركز الخامس إلى براد بيندر، الذي تقدّم على ميغيل أوليفيرا وذلك ضمن نتيجة قويّة لكاي تي ام.

وكان أندريا دوفيزيوزو قريبًا للغاية من انتزاع المركز السابع من مير، لكنّه عبر خطّ النهاية بفارق 0.026 ثانية فقط خلفه.

في الأثناء أكمل أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: