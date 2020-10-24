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موتو جي بي / جائزة ترويل الكبرى / أخبار عاجلة

موتو جي بي: مير متفاجئ بوتيرة هوندا في السباق الثاني في أراغون

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موتو جي بي: مير متفاجئ بوتيرة هوندا في السباق الثاني في أراغون
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اعترف جوان مير متصدّر ترتيب بطولة الموتو جي بي أنّه "متفاجئ" بوتيرة درّاجي هوندا التي أظهروها خلال التجارب الحرّة من يوم الجمعة ضمن جائزة تيرويل الكبرى في أراغون.

أكمل تاكاكي ناكاغامي تجارب الجمعة في الصدارة إثر الحصّة الثانية، بينما تصدّر أليكس ماركيز الحصّة الصباحيّة.

في الأثناء يتواجد مير في المركز الخامس في الترتيب المزدوج، وركّز أغلب عمله على إطارات "ميديوم" غير المحبّذة، لكنّه اعترف بأنّ هوندا "توصّلت إلى شيء ما" خلال الأسبوع الفاصل بين السباقين.

"بالطبع سيكون الأداء متكافئًا أكثر، كون الجميع أكمل الكثير من اللفّات على هذه الحلبة وجمع الكثير من البيانات" قال مير عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قلقًا حيال وتيرة درّاجي هوندا.

وأضاف: "أنا متفاجئ من درّاجي هوندا. إنّهم سريعون جدًا. أي أنّهم توصّلوا إلى شيء ما، حتّى ستيفان برادل درّاج الاختبارات كان سريعًا جدًا".

وأردف: "لذا سيكون من المثير للاهتمام رؤية تلك الدرّاجات في السباق. أعتقد بأنّ ناكاغامي هو الأسرع في الوقت الحاضر. نبدو قريبين على الورق، لكنّنا أجرينا التجارب على إطارٍ لا اُحبّذه عادة".

وأكمل: "سنرى ما سيكون عليه شعوري على إطار سوفت الذي يكون جيّدًا للسباق عادةً. وسنرى ما ستكون عليه الوتيرة".

وكان مير أبطأ بأكثر من 10 كلم/س من أسرع درّاجات دوكاتي على الخطّ المستقيم في أراغون، لكنّه قال بأنّه "ليس قلقًا إزاء ذلك"، كونه يستخدم محرّكًا قديمًا.

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موتو جي بي: ناكاغامي الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية في ترويل

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ترويل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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