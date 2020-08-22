موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي

بعد معاناته يوم الجمعة على متن درّاجته بيتروناس ياماها بسبب شعوره "السيّئ" بالإطارات، حسّن فابيو كوارتارارو زمنه مبكّرًا.

إذ حقّق الفرنسيّ 1:24.186 دقيقة، لكن سرعان ما تقدّم عليه مواطنه يوهان زاركو الذي عاد إلى دائرة المنافسات اليوم بعد غيابه بالأمس بانتظاره للحصول على الضوء الأخضر للمشاركة على إثر عمليّته.

ومع بقاء 20 دقيقة على النهاية، انتقل بعض الدرّاجين إلى استخدام إطارات ليّنة جديدة، وكان كوارتارارو من بينهم.

وانتزع مافيريك فينياليس المركز الأوّل بدقيقة واحدة و23.617 ثانية ليُثبت تمتّع درّاجة "ام1" بوتيرة قويّة.

في الأثناء قفز كوارتارارو إلى المركز الثاني على بُعد 0.011 ثانية فقط عن فينياليس، قبل أن يعود لتسجيل 1:23.607 دقيقة منتزعًا المركز الأوّل.

لكنّ فرحته لم تدم بعد أن قدّم مير لفّتين سريعتين كانتا كفيلتين بوضعه في الصدارة في جميع الأحوال، حيث بلغ أسرع تواقيته 1:23.456 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وتشبّث كوارتارارو بالمركز الثاني، بينما قفز تاكاكي ناكاغامي إلى المركز الثالث لصالح هوندا، في حين حلّ أندريا دوفيزيوزو رابعًا.

وأكمل فينياليس ترتيب الخمسة الأوائل أمام بول إسبارغارو متصدّر مجريات الجمعة، حيث أبقى عليه زمنه البالغ 1:23.638 دقيقة من التجارب الثانية في المركز السادس في الترتيب المزدوج.

بدوره ضمن ميغيل أوليفيرا عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات في المركز السابع، بينما أكمل فرانكو موربيديللي، وأليكس رينز وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل في الجدول المزدوج.

في المقابل اكتفى روسي بالمركز الـ 15 بعد عدم قدرته على مجاراة زملائه في ياماها، وسيضطرّ للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات نتيجة لذلك.

نتيجة الحصّة: