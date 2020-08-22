موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
09 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة الأندلس الكبرى
24 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
10 سبتمبر
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
15 أكتوبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي

تصدّر جوان مير درّاج سوزوكي التجارب الحرّة الثالثة لجائزة ستيريا الكبرى ضمن حصّة متقاربة بين الدرّاجين، في الوقت الذي فشل فيه فالنتينو روسي في العبور بشكلٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات.

بعد معاناته يوم الجمعة على متن درّاجته بيتروناس ياماها بسبب شعوره "السيّئ" بالإطارات، حسّن فابيو كوارتارارو زمنه مبكّرًا.

إذ حقّق الفرنسيّ 1:24.186 دقيقة، لكن سرعان ما تقدّم عليه مواطنه يوهان زاركو الذي عاد إلى دائرة المنافسات اليوم بعد غيابه بالأمس بانتظاره للحصول على الضوء الأخضر للمشاركة على إثر عمليّته.

ومع بقاء 20 دقيقة على النهاية، انتقل بعض الدرّاجين إلى استخدام إطارات ليّنة جديدة، وكان كوارتارارو من بينهم.

وانتزع مافيريك فينياليس المركز الأوّل بدقيقة واحدة و23.617 ثانية ليُثبت تمتّع درّاجة "ام1" بوتيرة قويّة.

في الأثناء قفز كوارتارارو إلى المركز الثاني على بُعد 0.011 ثانية فقط عن فينياليس، قبل أن يعود لتسجيل 1:23.607 دقيقة منتزعًا المركز الأوّل.

لكنّ فرحته لم تدم بعد أن قدّم مير لفّتين سريعتين كانتا كفيلتين بوضعه في الصدارة في جميع الأحوال، حيث بلغ أسرع تواقيته 1:23.456 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وتشبّث كوارتارارو بالمركز الثاني، بينما قفز تاكاكي ناكاغامي إلى المركز الثالث لصالح هوندا، في حين حلّ أندريا دوفيزيوزو رابعًا.

وأكمل فينياليس ترتيب الخمسة الأوائل أمام بول إسبارغارو متصدّر مجريات الجمعة، حيث أبقى عليه زمنه البالغ 1:23.638 دقيقة من التجارب الثانية في المركز السادس في الترتيب المزدوج.

بدوره ضمن ميغيل أوليفيرا عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات في المركز السابع، بينما أكمل فرانكو موربيديللي، وأليكس رينز وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل في الجدول المزدوج.

في المقابل اكتفى روسي بالمركز الـ 15 بعد عدم قدرته على مجاراة زملائه في ياماها، وسيضطرّ للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات نتيجة لذلك.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 36 Spain جوان مير سوزوكي 24 1:23.456     186.263 307
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 22 1:23.607 0.151 0.151 185.927 306
3 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:23.610 0.154 0.003 185.920 309
4 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 22 1:23.610 0.154 0.000 185.920 314
5 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 25 1:23.617 0.161 0.007 185.904 309
6 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 24 1:23.660 0.204 0.043 185.809 310
7 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 24 1:23.725 0.269 0.065 185.664 311
8 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 24 1:23.727 0.271 0.002 185.660 307
9 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 22 1:23.754 0.298 0.027 185.600 308
10 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:23.795 0.339 0.041 185.509 313
11 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 23 1:23.798 0.342 0.003 185.503 308
12 5 France يوهان زاركو دوكاتي 13 1:23.879 0.423 0.081 185.324 313
13 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 21 1:23.881 0.425 0.002 185.319 309
14 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 22 1:23.889 0.433 0.008 185.302 309
15 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 27 1:23.950 0.494 0.061 185.167 304
16 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 22 1:24.126 0.670 0.176 184.779 308
17 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 21 1:24.136 0.680 0.010 184.758 310
18 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 19 1:24.296 0.840 0.160 184.407 313
19 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 1:24.423 0.967 0.127 184.129 311
20 6 Germany ستيفان برادل هوندا 25 1:24.617 1.161 0.194 183.707 307
21 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:24.742 1.286 0.125 183.436 312
22 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 24 1:25.047 1.591 0.305 182.778 305
موتو جي بي: إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في النمسا

المقال السابق

موتو جي بي: إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في النمسا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ستيريا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

دبليو إي سي: تويوتا تستعد لتأخيرٍ محتمل لإطلاق فئة "ال ام  دي أتش" الجديدة حتى 2023
دبليو إي سي دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: تويوتا تستعد لتأخيرٍ محتمل لإطلاق فئة "ال ام  دي أتش" الجديدة حتى 2023

هوندا لن تُعوّض مارك ماركيز بدرّاجٍ آخر في سباق خيريز الثاني
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

هوندا لن تُعوّض مارك ماركيز بدرّاجٍ آخر في سباق خيريز الثاني

موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021

فيرشتابن مُحذّرًا: ثلاثة سباقات متتالية هي الحدّ الأقصى للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن مُحذّرًا: ثلاثة سباقات متتالية هي الحدّ الأقصى للفورمولا واحد

روس براون: فيراري تحتاج "بشدة" للفوز بأحد السباقات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

روس براون: فيراري تحتاج "بشدة" للفوز بأحد السباقات

فيراري: الإدارة الجيدة للإطارات مردها للسائقين وليس السيارة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: الإدارة الجيدة للإطارات مردها للسائقين وليس السيارة

"فيا" واثقة من إمكانية تطبيق قانون تقييد ضبط المحرّكات في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" واثقة من إمكانية تطبيق قانون تقييد ضبط المحرّكات في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي

موتو جي بي: إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في النمسا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في النمسا

ياماها تسحب طلب فكّها لأختام محرّكاتها في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ياماها تسحب طلب فكّها لأختام محرّكاتها في الموتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

الأكثر شعبية

1
دبليو إي سي

دبليو إي سي: تويوتا تستعد لتأخيرٍ محتمل لإطلاق فئة "ال ام  دي أتش" الجديدة حتى 2023

2
موتو جي بي

هوندا لن تُعوّض مارك ماركيز بدرّاجٍ آخر في سباق خيريز الثاني

3
موتو جي بي

موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي

4
فورمولا 1

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021

5
فورمولا 1

فيرشتابن مُحذّرًا: ثلاثة سباقات متتالية هي الحدّ الأقصى للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي
موتو جي بي

موتو جي بي: مير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة لصالح سوزوكي

موتو جي بي: إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في النمسا
موتو جي بي

موتو جي بي: إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في النمسا

ياماها تسحب طلب فكّها لأختام محرّكاتها في الموتو جي بي
موتو جي بي

ياماها تسحب طلب فكّها لأختام محرّكاتها في الموتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

موتو جي بي: معاقبة زاركو لتسبّبه في حادث النمسا المروّع
موتو جي بي

موتو جي بي: معاقبة زاركو لتسبّبه في حادث النمسا المروّع

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية 00:13
موتو جي بي

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.