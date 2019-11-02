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موتو جي بي: موربيديلي يتقدّم على كوارتارارو في التجارب الثالثة في سيبانغ

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موتو جي بي: موربيديلي يتقدّم على كوارتارارو في التجارب الثالثة في سيبانغ
02-11-2019

تفوّق فرانكو موربيديلي على زميله في صفوف فريق بيتروناس ياماها فابيو كوارتارارو بفارق عُشرين من الثانية في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي.

تقدّم الإيطاليّ إلى الصدارة مع بقاء 9 دقائق على نهاية الحصّة بتوقيت أوّليّ وقدره 1:59.074 دقيقة، قبل أن يعود لتحسين زمنه مسجّلًا 1:58.761 دقيقة في اللحظات الأخيرة ليضمن صدارة الحصّة بفارق عُشرين من الثانية عن كوارتارارو.

لكنّ ذلك الزمن لم يكن أسرع من المعيار الذي وضعه كوارتارارو أمسٍ الجمعة، ما يعني بقاء الفرنسيّ في صدارة جدول الأزمنة المزدوج.

وكان مارك ماركيز أفضل البقيّة في هذه الحصّة بدقيقة واحدة و59.066 ثانية، بينما حلّ مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ لياماها رابعًا متأخّرًا عن بطل العالم بـ 0.008 ثانية فقط.

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أمّا جاك ميلر فقد كان أفضل درّاجي دوكاتي في المركز الخامس، ونجح في تأمين عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

كما خطف زميله في صفوف براماك فرانشيسكو بانيايا موقعًا له في القسم الثاني في اللحظات الأخيرة بحلوله سادسًا أمام أليكس رينز درّاج سوزوكي.

في المقابل كان يوهان زاركو أبرز مفاجآت الحصّة بعد أن حقّق توقيتًا بلغ 1:59.486 ليضمن المركز الثامن ويعبر مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات.

وفي حين أنّ فالنتينو روسي وأندريا دوفيزيوزو أكملا الحصّة خارج العشرة الأوائل، إلّا أنّهما تشبّثا بمقعديهما في الترتيب المزدوج ليعبرا مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات من خلال زمنيهما من تجارب الجمعة.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 17 01:58.761     168.024 320
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 19 01:58.977 00.216 00.216 167.719 320
3 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17 01:59.066 00.305 00.089 167.594 326
4 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 18 01:59.074 00.313 00.008 167.583 324
5 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 01:59.227 00.466 00.153 167.368 329
6 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 17 01:59.253 00.492 00.026 167.331 327
7 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 17 01:59.401 00.640 00.148 167.124 324
8 5 France يوهان زاركو هوندا 17 01:59.486 00.725 00.085 167.005 324
9 36 Spain جوان مير سوزوكي 17 01:59.501 00.740 00.015 166.984 326
10 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 18 01:59.535 00.774 00.034 166.936 324
11 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 13 01:59.564 00.803 00.029 166.896 321
12 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 16 01:59.643 00.882 00.079 166.786 322
13 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 14 01:59.754 00.993 00.111 166.631 328
14 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 16 02:00.244 01.483 00.490 165.952 331
15 17 Czech Republic كاريل أبراهام دوكاتي 15 02:00.290 01.529 00.046 165.889 329
16 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 14 02:00.353 01.592 00.063 165.802 321
17 99 Spain خورخي لورينزو هوندا 14 02:00.406 01.645 00.053 165.729 323
18 29 Italy أندريا يانوني أبريليا 16 02:00.645 01.884 00.239 165.400 322
19 82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 16 02:00.988 02.227 00.343 164.932 319
20 55 Malaysia حفيظ سيارين كاي تي ام 16 02:01.980 03.219 00.992 163.590 317
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