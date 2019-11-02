موتو جي بي: موربيديلي يتقدّم على كوارتارارو في التجارب الثالثة في سيبانغ

تقدّم الإيطاليّ إلى الصدارة مع بقاء 9 دقائق على نهاية الحصّة بتوقيت أوّليّ وقدره 1:59.074 دقيقة، قبل أن يعود لتحسين زمنه مسجّلًا 1:58.761 دقيقة في اللحظات الأخيرة ليضمن صدارة الحصّة بفارق عُشرين من الثانية عن كوارتارارو.

لكنّ ذلك الزمن لم يكن أسرع من المعيار الذي وضعه كوارتارارو أمسٍ الجمعة، ما يعني بقاء الفرنسيّ في صدارة جدول الأزمنة المزدوج.

وكان مارك ماركيز أفضل البقيّة في هذه الحصّة بدقيقة واحدة و59.066 ثانية، بينما حلّ مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ لياماها رابعًا متأخّرًا عن بطل العالم بـ 0.008 ثانية فقط.

أمّا جاك ميلر فقد كان أفضل درّاجي دوكاتي في المركز الخامس، ونجح في تأمين عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

كما خطف زميله في صفوف براماك فرانشيسكو بانيايا موقعًا له في القسم الثاني في اللحظات الأخيرة بحلوله سادسًا أمام أليكس رينز درّاج سوزوكي.

في المقابل كان يوهان زاركو أبرز مفاجآت الحصّة بعد أن حقّق توقيتًا بلغ 1:59.486 ليضمن المركز الثامن ويعبر مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات.

وفي حين أنّ فالنتينو روسي وأندريا دوفيزيوزو أكملا الحصّة خارج العشرة الأوائل، إلّا أنّهما تشبّثا بمقعديهما في الترتيب المزدوج ليعبرا مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات من خلال زمنيهما من تجارب الجمعة.

نتيجة الحصّة: