موتو جي بي: موربيديللي يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا

هطلت الأمطار بشكل طفيف قبل انطلاق الحصة ما كان يعني بعض المتاعب للسائقين خارج المراكز العشرة الأولى للأزمنة الوسطية، وذلك لمحاولة حجز موقع لهم في القسم الثاني للتصفيات.

وسجل لورينزو سافادوري دراج أبريليا أول زمن سريع، لكن سرعان ما بدأت حالة المسار بالتحسن حيث سجل فابيو كوارتارارو دراج "اس.آر.تي" الزمن الأسرع المبدئي.

وواصل الفرنسي تسجيل سلسلة متتالية من الأزمنة السريعة انتهت بدقيقة و33.037 ثانية قبل 23 دقيقة تقريباً من نهاية الحصة.

لاحقاً، تقدم بول إسبارغارو دراج "كاي تي ام" إلى المركز الأول قبل أن يتخطاه مافيريك فينياليس دراج ياماها مع دقيقة و31.615 ثانية، لكن هذه الأزمنة لم تساهم في تحسين الأزمنة الوسطية للدراجين.

لكنّ موربيديللي تقدم إلى صدارة الترتيب في الحصة ونجح بتحسين توقيته الإجمالي الوسطي إلى الرابع مع دقيقة و30.751 ثانية.

فينياليس سجل لاحقاً دقيقة و30.12 ثانية ما سمح له بالتقدم إلى المركز الخامس الوسطيّ، ما وضع أليكس رينز دراج سوزوكي خارج المراكز العشرة الوسطية الأولى.

في هذه الأثناء، عانى زميله جوان مير متصدر الترتيب الإجمالي في محاولة استخلاص أفضل زمن ممكن، ولم ينجح بتحسين موقعه الـ 13 مع اقتراب الحصة على النهاية.

ومع انتهاء الحصة تقريباً، نجح موربيديللي بتسجيل دقيقة و30.168 ثانية وضعته بفارق نصف ثانية تقريباً أمام الجميع، بينما تقدم بول إسبارغارو إلى المركز الثاني.

يوهان زاركو نجح بتحقيق المركز الثالث (ما يضعه رابعاً بالتوقيت الوسطي)، وذلك ما أثر بشكل كبير على كوارتارارو حيث خرج خارج المراكز العشرة الأولى.

وللمرة الأولى في مسيرته المهنية لن يتقدم كوارتارارو من القسم الأول للتصفيات.

فينياليس تفوق على مير الذي حجز موقعه بالقسم الثاني مع دقيقة و30.734 ثانية، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي، ميغيل أوليفييرا وأليكس إسبارغارو ترتيب المراكز الثمانية الأولى وأمنوا مواقعهم بالقسم الثاني للتصفيات.

بينما أكمل كوارتارارو ودانيلو بيتروشي ترتيب المراكز العشرة الأولى في التجارب الحرة الثالثة، بالرغم من أنهما سيبقيان بالقسم الأول، وكذلك الحال مع أندريا دوفيزيوزو وفالنتينو روسي.