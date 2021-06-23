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موتو جي بي: موربيديللي يغيب عن جولة أسين إثر تعرضه للإصابة خلال تدرّبه

لن يشارك فرانكو موربيديللي في جائزة هولندا الكبرى في "الموتو جي بي" نهاية هذا الأسبوع، وذلك إثر تعرّضه لإصابة في ركبته خلال تدرّبه.

موتو جي بي: موربيديللي يغيب عن جولة أسين إثر تعرضه للإصابة خلال تدرّبه

كان درّاج "بيتروناس اس آر تي" صاحب الانتصارات الثلاثة في البطولة قد تعرّض لإصابة في ركبته اليسرى في وقت سابق من هذا الشهر خلال حادثة تدرّب في مزرعة فريق فالنتينو روسي "في.آر46".

واكتشف موربيديللي الإصابة للمرة الأولى عندما سقط بينما كان يتدرب على تبديل الدراجة خلال التجارب الحرة في برشلونة، حيث لم يتمكن من السيطرة على ركبته.

وقد زاد الإيطالي الآن من سوء هذه الإصابة يوم أمس الثلاثاء بعد حادثة تدرّب أخرى كانت كافية لتُبعده عن الجولة التاسعة لهذا الموسم نهاية هذا الأسبوع.

وقد جاء في بيان من "اس آر تي" في هذا الشأن: "يُمكن لفريق بيتروناس التأكيد بأن فرانكو موربيدللي لن يشارك في جائزة هولندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع بسبب إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها في التدريب اليوم".

وأضاف البيان: "الإصابة قوية بالقدر الكافي لإبعاده عن المشاركة نهاية هذا الأسبوع، حيث يخضع حاليًا لفحص طبي من أجل تحديد أفضل سبيل للتعافي، إذ يتمنى الفريق الشفاء العاجل لفرانكي".

جديرٌ بالذكر أن موربيديللي الذي حل وصيفًا الموسم الماضي يحتلّ حاليًا المركز الـ 11 في الترتيب إثر موسم صعب يخوضه على متن دراجة ياماها.

هذا ولم تقرر "اس آر تي" بعد ما إذا كانت ستعوّض موربيدللي في أسين، بالرُغم من أن ذلك قد يفتح الباب أمام كال كراتشلو - الذي اعتزل نهاية الموسم الماضي ليصبح درّاج الاختبار والاحتياطي لدى ياماها - للعودة إلى "الموتو جي بي" نهاية هذا الأسبوع.

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