موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب

نجح موربيديللي في التقدم من المركز الثاني على شبكة الانطلاق إلى الصدارة أمام فالنتينو روسي بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، في الوقت الذي تراجع فيه مافيريك فينياليس المنطلق أوّلًا إلى المركز الثالث.

وبينما حاول روسي اقتناص الصدارة، تمكّن مروبيديللي من إغلاق الباب أمامه، وفي هذه الأثناء قام جاك ميلر بالإطاحة بفينياليس إلى المركز الرابع.

وابتعد موربيديللي وروسي في الأمام بفارق وصل إلى نصف ثانية أمام ميلر، مع تقدّم كوارتارارو أخيرًا ليتجاوز فينياليس هو الآخر في اللفة السابعة.

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه إغلاق الفارق مع الصدارة، سقط كوارتارارو عند منعطف ريو الرابع، ليتراجع إلى المركز الـ 20 عند عودته إلى المسار، وبعد توقّفه في اللفة 20، سقط الفرنسي من جديد على إطار أمامي بارد عند المنعطف السادس ليُعمّق جراحه في هذا السباق.

في المقابل وبحلول اللفة التاسعة، كان موربيديللي قد ابتعد أمام روسي، لتصل أفضليته إلى أكثر من ثانية بحلول اللفة 14 وحوالي ثانيتين بعد ذلك بأربع لفات.

وأحرز موربيديللي الفوز بأريحية ليُصبح رابع درّاج مختلف يحقق الفوز في 2020.

في الخلف، تمكّن أليكس رينز من تجاوز ميلر إلى المركز الثالث على متن درّاجته سوزوكي، قبل أن يتراجع ميلر كذلك خلف فرانسيسكو بانيايا الذي نجح كذلك في تخطّي لينز ومن ثم اقترب من روسي ليدخلا في معركة حامية على مركز الوصافة كانت كلمة الحسم فيها لبانيايا الذي سجّل أوّل منصّة تتويج له في الموتو جي بي.

روسي تراجع كذلك خلف مير ليكتفي بالمركز الرابع - ويخسر فرصة تحقيق منصّة التتويج رقم 200 في مسيرته - أمام رينز وزميله في ياماها فينياليس.

أندريا دوفيزيوزو حلّ سابعًا على متن درّاجته المصنعية من دوكاتي ليتقدّم إلى صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط مستفيدًا من حادثتَي كوارتارارو.

وقد أكمل ميلر، تاكاكي ناكاغامي وبول إسبارغارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: