موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة الأندلس الكبرى
24 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
15 أكتوبر
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب

فرض فرانكو موربيديللي سيطرته على مجريات السباق الدرامي لجائزة سان مارينو الكبرى مسجلًا فوزه الأوّل في الموتو جي بي، بينما سقط زميله في "بيتروناس اس آر تي" فابيو كوارتارارو مرّتين.

نجح موربيديللي في التقدم من المركز الثاني على شبكة الانطلاق إلى الصدارة أمام فالنتينو روسي بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، في الوقت الذي تراجع فيه مافيريك فينياليس المنطلق أوّلًا إلى المركز الثالث.

وبينما حاول روسي اقتناص الصدارة، تمكّن مروبيديللي من إغلاق الباب أمامه، وفي هذه الأثناء قام جاك ميلر بالإطاحة بفينياليس إلى المركز الرابع.

وابتعد موربيديللي وروسي في الأمام بفارق وصل إلى نصف ثانية أمام ميلر، مع تقدّم كوارتارارو أخيرًا ليتجاوز فينياليس هو الآخر في اللفة السابعة.

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه إغلاق الفارق مع الصدارة، سقط كوارتارارو عند منعطف ريو الرابع، ليتراجع إلى المركز الـ 20 عند عودته إلى المسار، وبعد توقّفه في اللفة 20، سقط الفرنسي من جديد على إطار أمامي بارد عند المنعطف السادس ليُعمّق جراحه في هذا السباق.

 في المقابل وبحلول اللفة التاسعة، كان موربيديللي قد ابتعد أمام روسي، لتصل أفضليته إلى أكثر من ثانية بحلول اللفة 14 وحوالي ثانيتين بعد ذلك بأربع لفات.

وأحرز موربيديللي الفوز بأريحية ليُصبح رابع درّاج مختلف يحقق الفوز في 2020.

في الخلف، تمكّن أليكس رينز من تجاوز ميلر إلى المركز الثالث على متن درّاجته سوزوكي، قبل أن يتراجع ميلر كذلك خلف فرانسيسكو بانيايا الذي نجح كذلك في تخطّي لينز ومن ثم اقترب من روسي ليدخلا في معركة حامية على مركز الوصافة كانت كلمة الحسم فيها لبانيايا الذي سجّل أوّل منصّة تتويج له في الموتو جي بي.

روسي تراجع كذلك خلف مير ليكتفي بالمركز الرابع - ويخسر فرصة تحقيق منصّة التتويج رقم 200 في مسيرته - أمام رينز وزميله في ياماها فينياليس.

أندريا دوفيزيوزو حلّ سابعًا على متن درّاجته المصنعية من دوكاتي ليتقدّم إلى صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط مستفيدًا من حادثتَي كوارتارارو.

وقد أكمل ميلر، تاكاكي ناكاغامي وبول إسبارغارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1   21 Italy فرانكو موربيديلي 27    
2   63 Italy فرانشيسكو بانيايا 27 2.217  
3   36 Spain جوان مير 27 2.290  
4   46 Italy فالنتينو روسي 27 2.643  
5   42 Spain أليكس رينز 27 4.044  
6   12 Spain مافيريك فينياليس 27 5.383  
7   4 Italy أندريا دوفيزيوزو 27 10.358  
8   30 Japan تاكاكي ناكاغامي 27 10.839  
9   43 Australia جاك ميلر 27 11.155  
10   44 Spain بول إسبارغارو 27 12.030  
11   88 Portugal ميغيل أوليفيرا 27 12.376  
12   33 South Africa براد بيندر 27 12.405  
13   41 Spain أليكس إسبارغارو 27 15.142  
14   27 Spain إيكر ليكونا 27 19.914  
15   5 France يوهان زاركو 27 20.152  
16   9 Italy دانيلو بيتروشي 27 22.094  
17   73 Spain أليكس ماركيز 27 22.473  
18   6 Germany ستيفان برادل 27 37.856  
19   38 United Kingdom برادلي سميث 27 1:18.831  
  dnf 53 Spain تيتو راباط 22    
  dnf 20 France فابيو كوارتارارو 18    
فينياليس "لا يكترث لنتيجة سباق ميزانو" بعد وتيرته الخياليّة في ميزانو

المقال السابق

فينياليس "لا يكترث لنتيجة سباق ميزانو" بعد وتيرته الخياليّة في ميزانو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة سان مارينو الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد

موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب

فورمولا 2: لوندغارد يهيمن على السباق الثاني في موجيللو
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: لوندغارد يهيمن على السباق الثاني في موجيللو

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري

أحدث الأخبار

موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب

فينياليس "لا يكترث لنتيجة سباق ميزانو" بعد وتيرته الخياليّة في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس "لا يكترث لنتيجة سباق ميزانو" بعد وتيرته الخياليّة في ميزانو

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول

موتو جي بي: روسي في صدارة التجارب الثالثة في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: روسي في صدارة التجارب الثالثة في ميزانو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019

2
فورمولا 1

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد

3
موتو جي بي

موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب

4
فورمولا 2

فورمولا 2: لوندغارد يهيمن على السباق الثاني في موجيللو

5
فورمولا 1

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري

أحدث الأخبار

موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب
موتو جي بي

موتو جي بي: موربيديللي يحقق فوزه الأول من بوابة ميزانو وكوارتارارو ينسحب

فينياليس "لا يكترث لنتيجة سباق ميزانو" بعد وتيرته الخياليّة في ميزانو
موتو جي بي

فينياليس "لا يكترث لنتيجة سباق ميزانو" بعد وتيرته الخياليّة في ميزانو

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول

موتو جي بي: روسي في صدارة التجارب الثالثة في ميزانو
موتو جي بي

موتو جي بي: روسي في صدارة التجارب الثالثة في ميزانو

روسي يشعر كما لو أنّه يافعٌ مجدّدًا بعد أدائه القويّ في تجارب ميزانو
موتو جي بي

روسي يشعر كما لو أنّه يافعٌ مجدّدًا بعد أدائه القويّ في تجارب ميزانو

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية 00:13
موتو جي بي

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.