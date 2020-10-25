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موتو جي بي / جائزة ترويل الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب

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موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب

تمكن فرانكو موربيديللي من تحقيق الفوز بجائزة ترويل الكبرى في الموتو جي بي متقدمًا على أليكس رينز وجوان مير الذي عزّز من صدارته لترتيب البطولة.

قام موربيديللي بانطلاقة رائعة من المركز الثاني وسرعان ما اقتنص الصدارة بعد سقوط المنطلق أولًا تاكاكي ناكاغامي في اللفة الأولى.

ووسّع موربيديللي الفارق في الصدارة تدريجيًا حتّى عبوره خط النهاية أولًا بفارق أكثر من ثانيتين.

ولم يتمكن رينز من مقارعة غريمه في المقدمة، حيث اكتفى بالمركز الثاني، أمام زميله ضمن صفوف سوزوكي جوان مير الذي وسّع صدارته للبطولة وأشعل المنافسة على اللقب.

في المقابل، تقّدم أليكس ماركيز درّاج هوندا في اللفات الافتتاحية وبدا في طريقه للمنافسة على المركز الثالث، لكنّه عانى من سقوط في منتصف السباق ولم يتمكّن من تأمين منصّة تتويجه الثالثة على التوالي.

بول إسبارغارو احتل المركز الرابع، بينما أمّن يوهان زاركو المركز الخامس في اللفة الأخيرة في مواجهة ميغيل أوليفيرا.

درّاج ياماها المصنعي مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو عبرا خط النهاية في المركزين السابع والثامن تواليًا، بينما أكمل إيكر ليكونا ودانيلو بيتروشي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أندريا دوفيزيوزو أكمل جولة كارثية لصالح دوكاتي، حيث أنهى في المركز الـ 13 مودّعًا العديد من فرصه بإحراز اللقب.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1   21 Italy فرانكو موربيديلي 23    
2   42 Spain أليكس رينز 23 2.205  
3   36 Spain جوان مير 23 5.376  
4   44 Spain بول إسبارغارو 23 10.299  
5   5 France يوهان زاركو 23 12.915  
6   88 Portugal ميغيل أوليفيرا 23 12.953  
7   12 Spain مافيريك فينياليس 23 14.262  
8   20 France فابيو كوارتارارو 23 14.720  
9   27 Spain إيكر ليكونا 23 17.177  
10   9 Italy دانيلو بيتروشي 23 19.519  
11   35 United Kingdom كال كراتشلو 23 19.708  
12   6 Germany ستيفان برادل 23 20.591  
13   4 Italy أندريا دوفيزيوزو 23 22.222  
14   53 Spain تيتو راباط 23 26.496  
15   38 United Kingdom برادلي سميث 23 31.816  
  dnf 41 Spain أليكس إسبارغارو 20    
  dnf 73 Spain أليكس ماركيز 13    
  dnf 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 5    
  dnf 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 0    
  dnf 43 Australia جاك ميلر 0    
  dnf 33 South Africa براد بيندر 0    
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