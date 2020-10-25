موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب

قام موربيديللي بانطلاقة رائعة من المركز الثاني وسرعان ما اقتنص الصدارة بعد سقوط المنطلق أولًا تاكاكي ناكاغامي في اللفة الأولى.

ووسّع موربيديللي الفارق في الصدارة تدريجيًا حتّى عبوره خط النهاية أولًا بفارق أكثر من ثانيتين.

ولم يتمكن رينز من مقارعة غريمه في المقدمة، حيث اكتفى بالمركز الثاني، أمام زميله ضمن صفوف سوزوكي جوان مير الذي وسّع صدارته للبطولة وأشعل المنافسة على اللقب.

في المقابل، تقّدم أليكس ماركيز درّاج هوندا في اللفات الافتتاحية وبدا في طريقه للمنافسة على المركز الثالث، لكنّه عانى من سقوط في منتصف السباق ولم يتمكّن من تأمين منصّة تتويجه الثالثة على التوالي.

بول إسبارغارو احتل المركز الرابع، بينما أمّن يوهان زاركو المركز الخامس في اللفة الأخيرة في مواجهة ميغيل أوليفيرا.

درّاج ياماها المصنعي مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو عبرا خط النهاية في المركزين السابع والثامن تواليًا، بينما أكمل إيكر ليكونا ودانيلو بيتروشي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أندريا دوفيزيوزو أكمل جولة كارثية لصالح دوكاتي، حيث أنهى في المركز الـ 13 مودّعًا العديد من فرصه بإحراز اللقب.

نتيجة السباق: