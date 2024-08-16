موتو جي بي: موربيديللي يجتمع مع معلّمه روسي عبر انتقاله إلى فريق في.آر46 لموسم 2025

قام فريق في.آر46 بضم دراج براماك فرانكو موربيديللي إلى صفوفه لموسم 2025 ليقود بجوار فابيو دي جيانانتونيو.

تم الاتفاق على صفقة لموسمين بين موربيديللي وفريق في.آر46، والتي ستشهد دفاع وصيف موسم 2020 عن ألوان الفريق المملوك من قبل معلمه وأسطورة الموتو جي بي فالنتينو روسي.

هذا وسيواصل صاحب الـ 29 عامًا قيادة دراجة جي بي24 التي ينافس بها الآن مع براماك، بينما سيستخدم زميله المستقبلي دي جيانانتونيو وحده دراجة جي بي25 المصنعية بعد أن وقع عقدًا مصنعيًا مباشرًا مع دوكاتي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتعقيبًا على صفقة انتقاله الجديدة قال موربيديللي: "يالها من قصة جميلة! أنا سعيد جدًا بأن أعلن توقيعي مع فريق في.آر46 رايسينغ لموسم 2025. سأشعر أنني في منزلي هنا بكل تأكيد، حيث أرغب القيام بعمل جيد وتقديم نتائج مرضية".

وأضاف: "أود استرجاع الماضي والاتحاد من جديد مع كامل هذه المجموعة. كما أتوجه بشكر حار إلى أكاديمية دراجي في.آر46 وفريق إدارتي. لا أطيق الانتظار كي نبدأ تلك المغامرة الجديدة سويًا".

من جهته علّق أليسيو سالوتشي مدير فريق في.آر46 على تلك الصفقة قائلًا: "أسعد جدًا بأن أؤكد ضم فرانكو ليقود لصالحنا في فريق في.آر46 في 2025".

وتابع: "كان فرانكو أول من انضم إلى أكاديمية دراجي في.آر46، ونعرفه منذ سنوات ورأيناه يتطور. واليوم، وبثقة كبيرة، يمكننا القول بأنه سينضم إلى تشكيلتنا بدءًا من الموسم المقبل. إنه دراج ذو موهبة كبيرة ولا نطيق الانتظار كي نرحب به هنا وندعه يستمتع بأجواء العائلة والمنزل التي تميزنا".