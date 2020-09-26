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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: موربيديللي يتقدم ثلاثية ياماها وينطلق أولّا في كتالونيا

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موتو جي بي: موربيديللي يتقدم ثلاثية ياماها وينطلق أولّا في كتالونيا

اقتنص فرانكو موربيديللي قطب الانطلاق الأوّل له في الموتو جي بي، حيث تقدّم ثلاثية ياماها في تصفيات جائزة كتالونيا الكبرى، بينما تأهّل متصدر الترتيب أندريا دوفيزيوزو بالمركز الـ 17.

احتدمت المعركة على قطب الانطلاق الأوّل في كتالونيا بين درّاجي ياماها الأربعة في نهاية القسم الثاني للتصفيات، إذ تقدم موربيديللي أمام فابيو كوارتارارو وفالنتينو روسي الذي تأكّد اليوم انتقاله إلى صفوف بيتروناس لموسم 2021.

وتصدّر روسي الحصة مبكرًا مع دقيقة و39.881 ثانية، ولكن سرعان ما أطاح به زميله مافيريك فينياليس مسجلًا دقيقة و39.655 ثانية.

ولم يمر وقت طويل قبل أن يعتلي موربيديللي قمة جدول الأزمنة مع توقيت بلغ دقيقة و39.110 ثانية، بينما كان زميله كوارتارارو في المركز السابع في تلك المرحلة.

ومع دخول الحصة في دقائقها الأخيرة، كان رباعي ياماها يطير على الحلبة، حيث تقدم كوارتارارو أولًا إلى الصدارة مع دقيقة و39.008 ثانية.

لكنّ موربيديللي أبى أن يستسلم ليسجّل أسرع زمن في لفته الأخيرة والذي بلغ دقيقة و38.798 ثانية ليحصد قطب الانطلاق الأوّل له في الفئة العُليا.

كوارتارارو اكتفى بالمركز الثاني خلف زميله، بينما أكمل روسي صف الانطلاق الأوّل للمرة الأولى هذا الموسم.

أفضل درّاجي دوكاتي كان جاك ميلر رجل براماك الذي تأهّل رابعًا، حيث سجّل الأسترالي دقيقة و39.225 ثانية.

في المقابل، تراجع آخر درّاجي ياماها فينياليس إلى منتصف صف الانطلاق الثاني متأهّلًا بالمركز الخامس، في حين تقدم يوهان زاركو إلى المركز السادس بعدما نجح في الإطاحة بزميله السابق بول إسبارغارو إلى المركز السابع.

وقد أكمل جوان مير، دانيلو بيتروشي وبراد بيندر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 21 Italy فرانكو موربيديلي 8 1:38.798  
2 20 France فابيو كوارتارارو 8 1:39.008 0.210
3 46 Italy فالنتينو روسي 7 1:39.129 0.331
4 43 Australia جاك ميلر 8 1:39.225 0.427
5 12 Spain مافيريك فينياليس 7 1:39.371 0.573
6 5 France يوهان زاركو 8 1:39.378 0.580
7 44 Spain بول إسبارغارو 8 1:39.495 0.697
8 36 Spain جوان مير 8 1:39.628 0.830
9 9 Italy دانيلو بيتروشي 8 1:39.641 0.843
10 33 South Africa براد بيندر 8 1:39.659 0.861
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 8 1:39.713 0.915
12 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 7 1:40.188 1.390
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