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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرّة الثانية في كتالونيا

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موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرّة الثانية في كتالونيا

سجّل فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة كتالونيا الكبرى في الموتو جي بي بالرغم من سقوطه المبكّر، حيث تفوّق على درّاج أفينتيا يوهان زاركو الذي سقط هو الآخر.

اعتلى موربيديللي قمة جدول الأزمنة في الدقائق الخمس الأولى من الحصة، مسجلًا زمنًا مبدئيًا بلغ دقيقة و41.143 ثانية.

قبل أن يحسّن الفائز بسباق سان مارينو زمنه إلى دقيقة و40.672 ثانية خلال محاولته التالية، بيد أنّ زمنه التالي البالغ دقيقة و40.573 ثانية هو الذي صمد لمعظم الحصة.

ومع بقاء 25 دقيقة من عُمر الحصة،  سقط موربيديللي من على درّاجته ياماها عند المنعطف العاشر الأيسر. كما سقط زاركو كذلك من على دراجته عند المنعطف الخامس.

وقبل 8 دقائق من النهاية شكّل جوان مير تهديدًا على زمن موربيديللي، لكنّ درّاج سوزوكي تأخّر بفارق 0.062 ثانية فقط.

بينما اقترب فالنتينو روسي أكثر للإطاحة بزمن موربيديللي، حيث تأخّر بفارق 0.002 ثانية فقط عن زمن ناشئه.

ولم يمض وقت طويل حتى تمكن مير من إزاحة موربيديللي من على قمة جدول الأزمنة مسجلًا دقيقة و40.441 ثانية، قبل أن يتمكن براد بيندر من كسر زمن فابيو كوارتارارو من الحصة الصباحية مسجلًا دقيقة و40.008 ثانية بفارق أربعة أعشار من الثانية.

لكن في هذه الأثناء كان موربيديللي وزاركو يسجلان أسرع زمن في مقاطع الحلبة ضمن محاولتيهما الأخيرتين.

حيث سجّل موربيديللي أسرع أزمنته مع دقيقة و39.789 ثانية ليتصدر مجريات اليوم الجمعة أمام الفرنسي الذي حل ثانيًا بفارق 0.109 ثانية.

بيندر أكمل الثلاثة الأوائل أمام مافيريك فينياليس وتاكاكي ناكاغامي ومير.

المركز السابع ذهب إلى  بول إسبارغارو أمام أليكس ماركيز، روسي وأليكس رينز.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 21 Italy فرانكو موربيديلي 12 1:39.789  
2 5 France يوهان زاركو 17 1:39.898 0.109
3 33 South Africa براد بيندر 19 1:40.008 0.219
4 12 Spain مافيريك فينياليس 20 1:40.208 0.419
5 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 19 1:40.412 0.623
6 36 Spain جوان مير 19 1:40.441 0.652
7 44 Spain بول إسبارغارو 20 1:40.474 0.685
8 73 Spain أليكس ماركيز 18 1:40.478 0.689
9 46 Italy فالنتينو روسي 21 1:40.502 0.713
10 42 Spain أليكس رينز 20 1:40.538 0.749
11 43 Australia جاك ميلر 16 1:40.626 0.837
12 35 United Kingdom كال كراتشلو 20 1:40.754 0.965
13 41 Spain أليكس إسبارغارو 17 1:40.791 1.002
14 20 France فابيو كوارتارارو 16 1:40.860 1.071
15 27 Spain إيكر ليكونا 17 1:40.871 1.082
16 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 20 1:41.028 1.239
17 38 United Kingdom برادلي سميث 20 1:41.095 1.306
18 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 19 1:41.124 1.335
19 6 Germany ستيفان برادل 14 1:41.260 1.471
20 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 16 1:41.337 1.548
21 53 Spain تيتو راباط 22 1:41.673 1.884
22 9 Italy دانيلو بيتروشي 18 1:42.257 2.468
موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

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