موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرّة الثانية في كتالونيا

اعتلى موربيديللي قمة جدول الأزمنة في الدقائق الخمس الأولى من الحصة، مسجلًا زمنًا مبدئيًا بلغ دقيقة و41.143 ثانية.

قبل أن يحسّن الفائز بسباق سان مارينو زمنه إلى دقيقة و40.672 ثانية خلال محاولته التالية، بيد أنّ زمنه التالي البالغ دقيقة و40.573 ثانية هو الذي صمد لمعظم الحصة.

ومع بقاء 25 دقيقة من عُمر الحصة، سقط موربيديللي من على درّاجته ياماها عند المنعطف العاشر الأيسر. كما سقط زاركو كذلك من على دراجته عند المنعطف الخامس.

وقبل 8 دقائق من النهاية شكّل جوان مير تهديدًا على زمن موربيديللي، لكنّ درّاج سوزوكي تأخّر بفارق 0.062 ثانية فقط.

بينما اقترب فالنتينو روسي أكثر للإطاحة بزمن موربيديللي، حيث تأخّر بفارق 0.002 ثانية فقط عن زمن ناشئه.

ولم يمض وقت طويل حتى تمكن مير من إزاحة موربيديللي من على قمة جدول الأزمنة مسجلًا دقيقة و40.441 ثانية، قبل أن يتمكن براد بيندر من كسر زمن فابيو كوارتارارو من الحصة الصباحية مسجلًا دقيقة و40.008 ثانية بفارق أربعة أعشار من الثانية.

لكن في هذه الأثناء كان موربيديللي وزاركو يسجلان أسرع زمن في مقاطع الحلبة ضمن محاولتيهما الأخيرتين.

حيث سجّل موربيديللي أسرع أزمنته مع دقيقة و39.789 ثانية ليتصدر مجريات اليوم الجمعة أمام الفرنسي الذي حل ثانيًا بفارق 0.109 ثانية.

بيندر أكمل الثلاثة الأوائل أمام مافيريك فينياليس وتاكاكي ناكاغامي ومير.

المركز السابع ذهب إلى بول إسبارغارو أمام أليكس ماركيز، روسي وأليكس رينز.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: