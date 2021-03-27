موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة وميلر يسقط من جديد في قطر

عادة ما تشهد حصة التجارب الحرة الثالثة في نهاية الأسبوع معركة من أجل التواجد ضمن العشرة الأوائل في الأزمنة المجمعة من أجل التواجد تلقائيًا في القسم الأخير من التصفيات.

بيد أنّ الأجواء الحارة للغاية في حصة ما بعد ظهر اليوم لم تشهد تحسينًا في ترتيب الأزمنة المجمعة.

حيث كانت تلك أخبارًا سارة لمتصدر تجارب الأمس جاك ميلر، الذي سقط اليوم عند المنعطف الـ 15 في بداية الحصة.

وكانت الصدارة المبدئية في الحصة لصالح خورخي مارتن دراج براماك دوكاتي مع دقيقة و55.706 ثانية.

لكن موربيديللي - الذي صرّح ميلر بأنّه المرشح الأبرز للفوز في قطر - نجح في الإطاحة بمارتن مع دقيقة و55.625 ثانية، وهو الزمن الذي بدأ سيطرة ياماها على صدارة الأزمنة حتى نهاية الحصة.

حيث جاء الدور على مافيريك فينياليس الدراج المصنعي الذي تقدم للصدارة مسجلًا دقيقة و55.461 ثانية، قبل أن يستعيد موربيدييللي مركزه مع دقيقة و55.124 ثانية.

لكن الدراج المصنعي الآخر فابيو كوارتارارو نجح في التقدم أمام الإيطالي مع دقيقة و55.070 ثانية.

حيث ظل ذلك الزمن صامدًا حتى الدقائق الأربع الأخيرة من الحصة عندما عاد موربيديللي ليتربع على جدول الأزمنة مع دقيقة و54.676 ثانية.

وقد أمّن زمن موربيدللي من التجارب الحرة الثانية مروره الآمن نحو القسم الثاني من التجارب التأهيلية هذا المساء.

المركز الثاني في حصة اليوم كان من نصيب أليكس إسبارغارو مع دقيقة و54.841 ثانية أمام لوكا ماريني دراج أفينتيا، الذي لم يحسّن من ترتيبه في جدول الأزمنة المجمعة وعليه سيخوض غمار القسم الأول للتصفيات عكس إسبارغارو.

أليكس رينز حل رابعًا في حصة اليوم، وهو دراج سوزوكي الوحيد الذي سينتقل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات، بعدما أخفق بطل العالم جوان مير في ذلك، وحل سادسًا اليوم.

المراكز الخمسة الأولى في الحصة أكملها كوارتارارو الذي سيتواجد كذلك في القسم الثاني للتصفيات، على غرار فينياليس صاحب المركز الثامن، وعلى عكس تاكاكي ناكاغامي صاحب المركز السابع.

فيما أكمل ستيفان برادل وميغيل أوليفيرا ترتيب المراكز العشرة الأولى وسيضطر كلاهما لخوض منافسات القسم الأول للتصفيات.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: