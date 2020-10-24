موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة ودوكاتي تعاني في ترويل

أقل من أربعة أعشار من الثانية فقط فصلت الدرّاجين الذين سيمرون مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات في نهاية التجارب الحرة الثالثة، حيث تصدّر موربيديللي درّاج بيتروناس جدول الأزمنة بفارق 0.059 ثانية عن أقرب ملاحقيه بزمن بلغ دقيقة و47.333 ثانية سجّله في اللحظات الأخيرة.

لم تشهد المراحل الأولى من الحصة تحسّنًا كبيرًا في الأزمنة المجمّعة، حيث كانت موربيديللي الأبرز في تحسين أزمنته، حيث تقدّم إلى المركز الثامن من المركز الـ 15 بتوقيت وقدره دقيقة و48.233 ثانية.

في المقابل، حسّن درّاجا دوكاتي المصنعيان دانيلو بيتروشي وأندريا دوفيزيوزو زمنيهما من يوم أمس، لكنّهما ظلّا في المركزين الـ 16 والـ 18.

وعند منتصف الحصة، تقدّم زميل موربيدللي بالفريق فابيو كوارتارارو إلى الصدارة مع دقيقة و48.171 ثانية، قبل أن يُطيح بزمن ناكاغامي من الأمس مسجلًا دقيقة و47.401 ثانية.

لكنّ ناكاغامي عاد ليتربّع على قمة جدول الأزمنة بتوقيت وقدره دقيقة و47.392 ثانية.

ومع تصاعد وتيرة الدرّاجين في المراحل الختامية، صمد زمن ناكاغامي حتى تمكّن موربيدللي من تجاوزه في محاولته الأخيرة بفارق 0.059 ثانية، بينما حافظ كوارتارارو على المركز الثالث أمام درّاج ياماها المصنعي مافيريك فينياليس.

المركز الخامس ذهب إلى درّاج هوندا المصنعي أليكس ماركيز الذي سجّل دقيقة و47.546 ثانية ليضمن مروره الثاني المباشر إلى القسم الثاني للتصفيات هذا الموسم، بينما حلّ إيكر ليكونا سادسًا.

أليكس رينز الفائز بسباق أراغون الأوّل حلّ سابعًا لصالح سوزوكي أمام ميغيل أوليفيرا، بينما أكمل كال كراتشلو وجوان مير ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: