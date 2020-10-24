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موتو جي بي / جائزة ترويل الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة ودوكاتي تعاني في ترويل

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موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة ودوكاتي تعاني في ترويل

سجّل فرانكو موربيديللي الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة ترويل الكبرى، في الوقت الذي عجز فيه جميع درّاجي دوكاتي عن المرور المباشر إلى القسم الثاني للتصفيات للجولة الثانية على التوالي.

أقل من أربعة أعشار من الثانية فقط فصلت الدرّاجين الذين سيمرون مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات في نهاية التجارب الحرة الثالثة، حيث تصدّر موربيديللي درّاج بيتروناس جدول الأزمنة بفارق 0.059 ثانية عن أقرب ملاحقيه بزمن بلغ دقيقة و47.333 ثانية سجّله في اللحظات الأخيرة.

لم تشهد المراحل الأولى من الحصة تحسّنًا كبيرًا في الأزمنة المجمّعة، حيث كانت موربيديللي الأبرز في تحسين أزمنته، حيث تقدّم إلى المركز الثامن من المركز الـ 15 بتوقيت وقدره دقيقة و48.233 ثانية.

في المقابل، حسّن درّاجا دوكاتي المصنعيان دانيلو بيتروشي وأندريا دوفيزيوزو زمنيهما من يوم أمس، لكنّهما ظلّا في المركزين الـ 16 والـ 18.

وعند منتصف الحصة، تقدّم زميل موربيدللي بالفريق فابيو كوارتارارو إلى الصدارة مع دقيقة و48.171 ثانية، قبل أن يُطيح بزمن ناكاغامي من الأمس مسجلًا دقيقة و47.401 ثانية.

لكنّ ناكاغامي عاد ليتربّع على قمة جدول الأزمنة بتوقيت وقدره دقيقة و47.392 ثانية.

ومع تصاعد وتيرة الدرّاجين في المراحل الختامية، صمد زمن ناكاغامي حتى تمكّن موربيدللي من تجاوزه في محاولته الأخيرة بفارق 0.059 ثانية، بينما حافظ كوارتارارو على المركز الثالث أمام درّاج ياماها المصنعي مافيريك فينياليس.

المركز الخامس ذهب إلى درّاج هوندا المصنعي أليكس ماركيز الذي سجّل دقيقة و47.546 ثانية ليضمن مروره الثاني المباشر إلى القسم الثاني للتصفيات هذا الموسم، بينما حلّ إيكر ليكونا سادسًا.

أليكس رينز الفائز بسباق أراغون الأوّل حلّ سابعًا لصالح سوزوكي أمام ميغيل أوليفيرا، بينما أكمل كال كراتشلو وجوان مير ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 21 Italy فرانكو موربيديلي 20 1:47.333  
2 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 16 1:47.392 0.059
3 20 France فابيو كوارتارارو 19 1:47.401 0.068
4 12 Spain مافيريك فينياليس 14 1:47.473 0.140
5 73 Spain أليكس ماركيز 20 1:47.546 0.213
6 27 Spain إيكر ليكونا 19 1:47.548 0.215
7 42 Spain أليكس رينز 19 1:47.554 0.221
8 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 19 1:47.625 0.292
9 35 United Kingdom كال كراتشلو 18 1:47.708 0.375
10 36 Spain جوان مير 18 1:47.715 0.382
11 43 Australia جاك ميلر 20 1:47.739 0.406
12 41 Spain أليكس إسبارغارو 16 1:47.742 0.409
13 33 South Africa براد بيندر 19 1:47.822 0.489
14 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 21 1:47.878 0.545
15 53 Spain تيتو راباط 21 1:48.023 0.690
16 44 Spain بول إسبارغارو 17 1:48.025 0.692
17 9 Italy دانيلو بيتروشي 18 1:48.096 0.763
18 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 18 1:48.134 0.801
19 6 Germany ستيفان برادل 20 1:48.255 0.922
20 38 United Kingdom برادلي سميث 18 1:48.471 1.138
21 5 France يوهان زاركو 15 1:48.501 1.168
موتو جي بي: مير متفاجئ بوتيرة هوندا في السباق الثاني في أراغون

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