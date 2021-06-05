موتو جي بي: موربيديللي يتصدّر التجارب الحرة الثالثة في كتالونيا

شهدت المراحل الأولى من الحصة تحسينات على الأزمنة الإجمالية بسبب الأجواء المثالية على الحبلة، ولا سيّما داخل العشرة الأوائل، حيث كان أبرزها لثنائي "كاي تي ام" ميغيل أوليفيرا وبراد بيندر.

إذ قفز أوليفيرا من المركز الـ 14 إلى الخامس مع دقيقة و39.677 ثانية، قبل أن يحسّن ذلك إلى المركز الرابع الإجمالي مع دقيقة و39.448 ثانية، في حين تواجد زميله في المركز الخامس.

لاحقًا في الحصة، تمكن جوان مير حامل اللقب ودرّاج سوزوكي من التقدم من المركز الـ 16 إلى السادس مع دقيقة و39.705 ثانية على إطارات ميديوم جديدة.

قبل أن يضع متصدر الترتيب فابيو كوارتارارو إطارات جديدة هو الآخر ويحاول الهجوم على صدارة الأزمنة.

حيث نجح في الإطاحة بيوهان زاركو من الصدارة مع زمن بلغ دقيقة و39.168 ثانية، قبل أن يسجّل أول زمن يكسر به حاجز الدقيقة و39 ثانية نهاية هذا الأسبوع مع دقيقة و38.975 ثانية.

وقد بدا بأن ذلك الزمن سيصمد حتى النهاية، لكنّ زميل الفرنسي السابق موربيديللي نجح في الضغط خلال محاولته الأخيرة ليسجّل دقيقة و38.929 ثانية ليُنهي الحصة بفارق 0.046 ثانية عن كوارتارارو ويؤمن لنفسه مرورًا مباشرًا إلى القسم الثاني للتصفيات.

في المقابل، تواصل زخم فريق "كاي تي ام" الذي بدأ في إيطاليا، حيث أكمل أوليفيرا ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، بينما سيكون فرانشيسكو بانيايا الدرّاج المصنعي الوحيد لدوكاتي الذي سيتواجد مباشرة في القسم الثاني للتصفيات بعد حلوله رابعًا في الترتيب الإجمالي.

أليكس إسبارغارو أكمل ترتيب الخمسة الأوائل في الأزمنة المجمعة على متن دراجته أبريليا وأمام بيندر.

بينما سيمرّ يوهان زاركو مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات على متن دراجته براماك بحلوله سابعًا في الترتيب الإجمالي.

وقد أكمل مافيريك فينياليس، مير وفالنتينو روسي ترتيب العشرة الأوائل في الأزمنة المجمعة، فيما خسر ميلر مكانًا مباشرًا في القسم الثاني للتصفيات بفارق 0.069 ثانية فقط.

جديرٌ بالذكر أن معاناة هوندا مع حلبة كتالونيا ضعيفة التماسك قد تواصلت اليوم، حيث لم يتمكن أحد من درّاجيها من المرور مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات من التجارب الحرة الثالثة.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: