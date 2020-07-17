موتو جي بي: موربيديللي في صدارة التجارب الثانية في خيريز

وضع مارك ماركيز متصدّر الحصّة الأولى المعيار مبكّرًا لصالح هوندا عبر توقيت وقدره 1:39.063 دقيقة.

وبعد أن أكمل فابيو كوارتارارو الحصّة الأولى في المركز الـ 17، تقدّم الفرنسيّ الشاب سريعًا إلى الصدارة بلفّتين سريعتين بلغت الثانية منهما 1:38.152 دقيقة.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا في الصدارة بالرغم من اقتراب ماركيز منه، إلى أن جاءت الدقائق الأخيرة المعهودة.

لكن قبل ذلك تعرّض ماركيز لحادث على سرعة بطيئة عند المنعطف الثاني الضيّق مع انتصاف الحصّة، وجاء ذلك الحادث بعد حادث شقيقه أليكس عند المنعطف الثامن.

وانتقل عددٌ من الدرّاجين في النهاية إلى استخدام إطار خلفيّ ليّن لتسجيل أزمنة سريعة وكان موربيديللي من بينهم ونجح في تحقيق دقيقة واحدة و38.125 ثانية ليزيح زميله عن الصدارة بفارق 0.027 ثانية.

وبشكلٍ لافت فقد تواجد براد بيندر ناشئ كاي تي ام في المركز الثالث، بينما تراجع مارك ماركيز إلى المركز الرابع في النهاية، بالرغم من أنّه يبقى الأسرع ضمن جدول الأزمنة المزدوج بين الحصّتين.

وأكمل بول إسبارغارو ترتيب الخمسة الأوائل أمام كال كراتشلو ومافيريك فينياليس.

وكان يوهان زاركو درّاج أفينتيا أفضل درّاجي دوكاتي، بينما أكمل أندريا دوفيزيوزو وفرانشيسكو بانيايا ترتيب العشرة الأوائل.

في الأثناء تواصلت معاناة فالنتينو روسي وتواجد على بُعد أكثر من ثانية عن الصدارة في المركز الـ 20، بالرغم من أنّ الإيطاليّ يعمل على الأرجح على تحسين الإعدادات لسباق الأحد.

نتيجة التجارب: