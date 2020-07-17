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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: موربيديللي في صدارة التجارب الثانية في خيريز

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موتو جي بي: موربيديللي في صدارة التجارب الثانية في خيريز
من قبل:
17-07-2020

تقدّم فرانكو موربيديللي ثنائيّة فريق بيتروناس ياماها ضمن التجارب الحرّة الثانية من جائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي تعرّض فيه الشقيقَين ماركيز لحوادث منفصلة.

وضع مارك ماركيز متصدّر الحصّة الأولى المعيار مبكّرًا لصالح هوندا عبر توقيت وقدره 1:39.063 دقيقة.

وبعد أن أكمل فابيو كوارتارارو الحصّة الأولى في المركز الـ 17، تقدّم الفرنسيّ الشاب سريعًا إلى الصدارة بلفّتين سريعتين بلغت الثانية منهما 1:38.152 دقيقة.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا في الصدارة بالرغم من اقتراب ماركيز منه، إلى أن جاءت الدقائق الأخيرة المعهودة.

لكن قبل ذلك تعرّض ماركيز لحادث على سرعة بطيئة عند المنعطف الثاني الضيّق مع انتصاف الحصّة، وجاء ذلك الحادث بعد حادث شقيقه أليكس عند المنعطف الثامن.

وانتقل عددٌ من الدرّاجين في النهاية إلى استخدام إطار خلفيّ ليّن لتسجيل أزمنة سريعة وكان موربيديللي من بينهم ونجح في تحقيق دقيقة واحدة و38.125 ثانية ليزيح زميله عن الصدارة بفارق 0.027 ثانية.

وبشكلٍ لافت فقد تواجد براد بيندر ناشئ كاي تي ام في المركز الثالث، بينما تراجع مارك ماركيز إلى المركز الرابع في النهاية، بالرغم من أنّه يبقى الأسرع ضمن جدول الأزمنة المزدوج بين الحصّتين.

وأكمل بول إسبارغارو ترتيب الخمسة الأوائل أمام كال كراتشلو ومافيريك فينياليس.

وكان يوهان زاركو درّاج أفينتيا أفضل درّاجي دوكاتي، بينما أكمل أندريا دوفيزيوزو وفرانشيسكو بانيايا ترتيب العشرة الأوائل.

في الأثناء تواصلت معاناة فالنتينو روسي وتواجد على بُعد أكثر من ثانية عن الصدارة في المركز الـ 20، بالرغم من أنّ الإيطاليّ يعمل على الأرجح على تحسين الإعدادات لسباق الأحد.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:38.125     162.270 287
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 19 1:38.152 0.027 0.027 162.225 284
3 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:38.250 0.125 0.098 162.064 288
4 93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 1:38.369 0.244 0.119 161.868 288
5 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 19 1:38.372 0.247 0.003 161.863 289
6 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 19 1:38.390 0.265 0.018 161.833 288
7 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 21 1:38.596 0.471 0.206 161.495 284
8 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18 1:38.610 0.485 0.014 161.472 289
9 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 19 1:38.614 0.489 0.004 161.465 291
10 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:38.625 0.500 0.011 161.447 289
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:38.687 0.562 0.062 161.346 286
12 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18 1:38.816 0.691 0.129 161.135 284
13 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 17 1:38.836 0.711 0.020 161.103 289
14 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 1:38.845 0.720 0.009 161.088 289
15 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:38.904 0.779 0.059 160.992 285
16 36 Spain جوان مير سوزوكي 19 1:38.933 0.808 0.029 160.945 288
17 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 19 1:39.004 0.879 0.071 160.829 284
18 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 16 1:39.156 1.031 0.152 160.583 290
19 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 20 1:39.181 1.056 0.025 160.542 285
20 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 18 1:39.222 1.097 0.041 160.476 282
21 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 19 1:39.604 1.479 0.382 159.861 285
22 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 21 1:39.703 1.578 0.099 159.702 284
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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