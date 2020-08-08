موتو جي بي: موربيديللي الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في التشيك

فصلت 0.25 ثانية فقط بين العشرة الأوائل على حلبة برنو صباح اليوم السبت، حيث تقدم موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها على يوهان زاركو بفارق 0.016 ثانية فقط.

وجاء التحسين الأول في الأزمنة المجمعة من أمس الجمعة من قِبَل درّاج ياماها فالنتينو روسي، الذي تقدم إلى المركز السادس الإجمالي معد دقيقة و56.815 ثانية، فيما تقدّم كال كراتشلو إلى المركز العاشر.

وقبل 16 دقيقة من نهاية الحصة، تقدم درّاج سوزوكي جوان ميلر إلى الصدارة في التجارب الثالثة والمركز الرابع الإجمالي مع دقيقة و56.565 ثانية.

لكن وبعد ذلك بأربع دقائق، اكتسح موربيديللي منافسيه مع أسرع لفّة في نهاية الأسبوع، مسجلًا دقيقة و56.037 ثانية.

وكان رينز أقرب ملاحقي موربيديللي حتى الدقائق الخمس الأخيرة، قبل أن يقفز روسي إلى المركز الثاني مع دقيقة و56.336 ثانية.

لكن التحسينات المتأخرة غيّرت الترتيب بشكل دراماتيكي، حيث سرعات ما تراجع روسي للخلف بعد لحظات من تقدمه للمركز الثاني الذي خسره لصالح زاركو الذي ضمن مرورًا آمنًا إلى القسم الثاني للتصفيات للمرة الأولى هذا الموسم، بينما أكمل متصدر البطولة فابيو كوارتارارو المراكز الثلاثة الأولى.

المركز الرابع كان من نصيب بول إسبارغارو درّاج "كاي تي ام"، في حين اكتفى روسي بالمركز الخامس.

أليكس إسبارغارو سينتقل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بحلوله سادسًا أمام مير وكراتشلو.

فيما أكمل مافيريك فينياليس ودانيلو بيتروشي آخر المراكز المنتقلة تلقائيًا إلى القسم الثاني للتصفيات.

وعلى إثر تلك التحسينات الأخيرة، تراجع كل من رينز، تاكاكي ناكاغامي، دوفيزيوزو وميلر للمشاركة في القسم الأول للتصفيات.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: