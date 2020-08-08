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موتو جي بي / جائزة التشيك الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: موربيديللي الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في التشيك

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موتو جي بي: موربيديللي الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في التشيك
08-08-2020

سجّل فرانكو موربيديللي الزمن الأسرع في الحصة المثيرة للتجارب الحرة الثالثة لجائزة التشيك الكبرى في الموتو جي بي، في الوقت الذي سيتعيّن فيه على كل من أليكس رينز، أندريا دوفيزيوزو وجاك ميلر خوض القسم الأول للتصفيات.

فصلت 0.25 ثانية فقط بين العشرة الأوائل على حلبة برنو صباح اليوم السبت، حيث تقدم موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها على يوهان زاركو بفارق 0.016 ثانية فقط.

وجاء التحسين الأول في الأزمنة المجمعة من أمس الجمعة من قِبَل درّاج ياماها فالنتينو روسي، الذي تقدم إلى المركز السادس الإجمالي معد دقيقة و56.815 ثانية، فيما تقدّم كال كراتشلو إلى المركز العاشر.

وقبل 16 دقيقة من نهاية الحصة، تقدم درّاج سوزوكي جوان ميلر إلى الصدارة في التجارب الثالثة والمركز الرابع الإجمالي مع دقيقة و56.565 ثانية.

لكن وبعد ذلك بأربع دقائق، اكتسح موربيديللي منافسيه مع أسرع لفّة في نهاية الأسبوع، مسجلًا دقيقة و56.037 ثانية.

وكان رينز أقرب ملاحقي موربيديللي حتى الدقائق الخمس الأخيرة، قبل أن يقفز روسي إلى المركز الثاني مع دقيقة و56.336 ثانية.

لكن التحسينات المتأخرة غيّرت الترتيب بشكل دراماتيكي، حيث سرعات ما تراجع روسي للخلف بعد لحظات من تقدمه للمركز الثاني الذي خسره لصالح زاركو الذي ضمن مرورًا آمنًا إلى القسم الثاني للتصفيات للمرة الأولى هذا الموسم، بينما أكمل متصدر البطولة فابيو كوارتارارو المراكز الثلاثة الأولى.

المركز الرابع كان من نصيب بول إسبارغارو درّاج "كاي تي ام"، في حين اكتفى روسي بالمركز الخامس.

أليكس إسبارغارو سينتقل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بحلوله سادسًا أمام مير وكراتشلو.

فيما أكمل مافيريك فينياليس ودانيلو بيتروشي آخر المراكز المنتقلة تلقائيًا إلى القسم الثاني للتصفيات.

وعلى إثر تلك التحسينات الأخيرة، تراجع كل من رينز، تاكاكي ناكاغامي، دوفيزيوزو وميلر للمشاركة في القسم الأول للتصفيات.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 21 Italy فرانكو موربيديلي 15 1:56.037  
2 5 France يوهان زاركو 18 1:56.053 0.016
3 20 France فابيو كوارتارارو 18 1:56.134 0.097
4 44 Spain بول إسبارغارو 13 1:56.140 0.103
5 46 Italy فالنتينو روسي 19 1:56.150 0.113
6 41 Spain أليكس إسبارغارو 15 1:56.183 0.146
7 36 Spain جوان مير 15 1:56.261 0.224
8 35 United Kingdom كال كراتشلو 16 1:56.263 0.226
9 12 Spain مافيريك فينياليس 16 1:56.282 0.245
10 9 Italy دانيلو بيتروشي 15 1:56.294 0.257
11 42 Spain أليكس رينز 16 1:56.355 0.318
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 17 1:56.457 0.420
13 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 17 1:56.521 0.484
14 43 Australia جاك ميلر 17 1:56.590 0.553
15 33 South Africa براد بيندر 15 1:56.730 0.693
16 53 Spain تيتو راباط 16 1:57.031 0.994
17 38 United Kingdom برادلي سميث 17 1:57.052 1.015
18 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 14 1:57.071 1.034
19 73 Spain أليكس ماركيز 18 1:57.335 1.298
20 6 Germany ستيفان برادل 16 1:57.509 1.472
21 27 Spain إيكر ليكونا 16 1:57.569 1.532
موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة بيتروناس ياماها في التجارب الحرّة الثانية في التشيك

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