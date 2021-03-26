موتو جي بي: موربيديللي الأسرع في التجارب الحرة الأولى وميلر يسقط في قطر

اعتلى متصدّر التجارب الشتوية ميلر صدارة جدولة الأزمنة في المراحل الأولى من الحصة مع دقيقة و56.160 ثانية، بينما بات درّاج دوكاتي الآخر يوهان زاركو أوّل الساقطين في موسم 2021 عندما انزلقت دراجته عند المنعطف الرابع.

وقد شهد ذات المنعطف سقود ميلر كذلك قبل 23 دقيقة من نهاية الحصة، حيث تعرض الأسترالي لحادثة مشابهة لزاركو خسر فيها السيطرة على القسم الأمامي من الدراجة تحت الكبح.

وقد تناول عدد من الدراجين على الصدارة في مرحلة مبكرة من الحصة، وهم الأخوان إسبارغارو، ثنائي ياماها فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس وفرانسيسكو بانيايا.

لكن وقبل 15 دقيقة من النهاية، انتزع موربيديللي الصدارة مع دقيقة و55.266 ثانية، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و55.092 ثانية قبل لحظات من نهاية الحصة.

لكن المفاجأة كانت كسر أليكس إسبارغارو لهذا الزمن مع دقيقة و55.046 ثانية.

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بيد أنّ موربيديللي أبى إلّا أن يخرج منتصرًا ليسجّل أوّل زمن تحت حاجز الدقيقة و55 ثانية مع دقيقة 54.921 ثانية على متن دراجته ياماها.

وقد أكمل ميلر ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، بعد عودته من السقود، متقدمًا على كوارتارارو الذي سجّل دقيقة و55.213 ثانية منهيًا أول حصة له كدراج مصنعي لياماها في المركز الرابع أمام حامل اللقب جوان مير درّاج سوزوكي.

ومع التحسينات الأخيرة، تراجع فينياليس إلى المركز السادس أمام درّاجة سوزوكي الثانية التي يقودها أليكس رينز، فيما أكمل بانيايا الحصة ثامنًا.

في المقابل، تواجد فالنتينو روسي على بُعد 0.498 ثانية عن الصدارة في المركز التاسع ضمن أولى مشاركاته الرسمية مع بيتروناس اس آر تي، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: