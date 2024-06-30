موتو جي بي: معاقبة ماركيز لقاء خرق ضغط الإطارات في سباق أسين

تلقى مارك ماركيز عقوبة لقاء خرقه قوانين ضغط الإطارات في سباق أسين.

وتنصّ القوانين الحاليّة على أنّ على الدرّاجين إكمال 30 بالمئة من السباق القصير و60 بالمئة من السباق الرئيسي ضمن حدود ضغط الإطارات الأدنى والذي يبلغ 1.8 بار (26.1 رطل في البوصة المربّعة) بالنسبة للإطار الأمامي.

وخرج ماركيز من تلك الحدود في سباق الأحد في أسين، لذا تلقى عقوبة 18 ثانية أُضيفت إلى زمنه ليتراجع من المركز الرابع إلى العاشر خلف فابيو كوارتارارو درّاج ياماها.

وأمضى درّاج غريسيني أغلب السباق وهو يتنافس على المركز الأخير على منصّة التتويج، والذي ضمنه إينيا باستيانيني درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

وكان ماركيز قد تقدّم إلى المركز الثالث في اللفّة الثانية بعد أن تجاوز مافيريك فينياليس درّاج أبريليا في المنعطف الخامس، وبقي في ذلك المركز حتّى اللفّة الثامنة عندما حدثت واقعة غريبة.

إذ نظر ماركيز إلى الخلف وأشار بإصبعه إلى الجهة الداخليّة للمنعطف التاسع في رسالة إلى فابيو دي جيانأنطونيو درّاج "في.آر46" لتحديد أين يتجاوزه.

وبقي الإسباني خلف الإيطالي بعد ذلك، وهو ما زاد من التكهّنات بأنّ ضغط إطاره كان أقلّ ممّا تسمح به القوانين وكان في حاجة للهواء الساخن من درّاجة أخرى أمامه لرفع حرارته مجدّدًا.

ترتيب العشرة الأوائل بعد عقوبة ماركيز:

1 – فرانشيسكو بانيايا

2 – خورخي مارتن

3 – إينيا باستيانيني

4 – فابيو دي جيانأنطونيو

5 – مافيريك فينياليس

6 – براد بيندر

7 – أليكس ماركيز

8 – راؤول فيرنانديز

9 – فرانكو موربيديللي

10 – مارك ماركيز