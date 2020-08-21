موتو جي بي: معاقبة زاركو لتسبّبه في حادث النمسا المروّع

تمثّل الحادث الرئيسيّ في اصطدام فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها بالقسم الخلفيّ لدرّاجة زاركو على سرعة تتجاوز الـ 300 كلم/س بالتوجّه إلى نقطة الكبح عند المنعطف الثالث من حلبة ريد بُل رينغ.

وتوجّهت درّاجة زاركو نحو الحاجز الجانبيّ وارتطمت به بقوّة وارتدّت إلى المسار وبالكاد عبرت أمام رأس مافيريك فينياليس بسنتيمترات قليلة، بينما واصلت درّاجة موربيديللي السير مباشرة على المنطقة الحصويّة وانقلبت عليها وطارت وعبرت بأعجوبة أمام فالنتينو روسي من دون صدمه.

ووصف موربيديللي منافسه زاركو بـ "نصف القاتل" إثر السباق، كما أشار عددٌ من الدرّاجين إلى اتّباع زاركو لخطّ تسابق غير اعتياديّ بالتوجّه إلى منطقة الكبح.

وفي حين أنّه لم يتلقّ أيّ عقوبة حينها، إلّا أنّه كان من المتوقّع أن يتمّ عقد جلسة استماع وتحقيق في الحادثة نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وبالفعل أعلن المراقبون عن أنّه على إثر التحقيق والتقييم "فقد تبيّن وجود أدلّة على قيادة غير مسؤولة من زاركو، وهو ما أدّى إلى تلقّيه لعقوبة".

وستتمثّل العقوبة في انطلاق الفرنسيّ من خطّ الحظائر في سباقه المقبل في الموتو جي بي.

تجدر الإشارة إلى أنّ زاركو يغيب عن منافسات اليوم الجمعة بسبب خضوعه لعمليّة جراحيّة يوم الأربعاء على معصمه بعد التفطّن لوجود كسر يوم الإثنين.

ولا يزال الفرنسيّ بحاجة للخضوع لاختبار اللياقة البدنيّة لتحديد قدرته على المشاركة، ويجب أن يحدث ذلك بعد مرور 48 ساعة على الأقلّ من موعد خضوعه للعمليّة.