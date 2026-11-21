موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

موتو جي بي: مافريك فينياليس ينسحب من جائزة البرتغال الكبرى

بعد تقييم حالته البدنية خلال التجارب الحرة الأولى، قرر فينياليس الانسحاب من منافسات عطلة نهاية الأسبوع في بورتيماو للتركيز على التعافي.

جيرمان غارسيا كازانوفا

تم التحرير: 21-11-2026

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سيغيب مافريك فينياليس عن بقية منافسات عطلة نهاية الأسبوع لجائزة البرتغال الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بعدما قرر فريق تيك 3 الاستعانة ببول إسبارغارو، دراج الاختبارات لدى كاي تي ام، ليحل بديلًا له.

ويعاني فينياليس من آلام وانزعاج منذ تعرضه لخلع في كتفه الأيسر قبل أكثر من عام، خلال جائزة ألمانيا الكبرى 2025. وأجبرته الإصابة على التوقف في ثلاث مناسبات، كان آخرها قبل العطلة الصيفية مباشرة، عندما درس الفريق إمكانية استبعاده تمامًا من تشكيلته.

وعاد الدراج الإسباني إلى المنافسات في اليابان، لكن جدول السباقات المزدحم خلال النصف الثاني من الموسم تركه في حالة من الإرهاق، ما دفعه إلى الانسحاب من جائزة البرتغال الكبرى بعد التجارب الحرة الأولى.

وأوضح فريق تيك 3 في بيان له: "عقب إجراء تقييم طبي بعد حصة التجارب الحرة الأولى، قرر مافريك، بالتشاور مع فريقه وكاي تي ام، الانسحاب من جائزة البرتغال الكبرى. وسيحل بول إسبارغارو بديلًا له خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف البيان: "سيواصل الدراج الإسباني تقييم حالته قبل سباقه على أرضه والجولة الختامية من موسم 2026 في بطولة العالم للدراجات النارية، والتي ستقام في فالنسيا. وسيتم تقديم مزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وقد تمثل جولة فالنسيا الأسبوع المقبل السباق الأخير لفينياليس في بطولة العالم، بعد 16 عامًا من المشاركة، إذ لا يرتبط بأي عقد لموسم 2027. وحقق الدراج الإسباني ما مجموعه 26 انتصارًا في سباقات الجائزة الكبرى عبر الفئات الثلاث، من بينها 10 انتصارات خلال مسيرته الممتدة 11 عامًا في الفئة الأولى.

وتعقيبًا على انسحابه من الجائزة قال فينياليس: "عملت بجد كبير خلال الشهر الماضي لاستعادة أفضل مستوياتي والاستعداد للعودة إلى السباقات. لكن هذه الحلبة تجعل التحكم بالدراجة أمرًا صعبًا للغاية، فضلًا عن أنني شعرت بآلام في كتفي".

وتابع الدراج الإسباني: "كان هذا قرارًا صعبًا للغاية، لأنني أرغب في مواصلة الضغط، لكننا توصلنا إلى أن التوقف هو الخيار الأفضل. الأهم هو منع تعرض الكتف لمزيد من الضرر وتجنب المواقف الخطيرة على الحلبة، وسأواصل التركيز على التعافي. أشعر بخيبة أمل، خصوصًا بعد كل العمل الذي بذلته للعودة، لكن عليّ الاستماع إلى جسدي".

وكان إسبارغارو قد حل بديلًا لفينياليس في ما يصل إلى أربعة سباقات هذا الموسم، وسيعود مجددًا لارتداء ألوان فريق تيك 3، وقد حقق أفضل نتائجه في سيلفرستون، عندما عبر خط النهاية في المركز الثالث عشر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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