موتو جي بي: ماريني يضع فريق فالنتينو روسي في صدارة التجارب الحرة الثانية في فالنسيا
سجّل لوكا ماريني درّاج فريق "في آر46 دوكاتي" الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة فالنسيا الكبرى الختامية، بينما حل المتنافسان على اللقب فابيو كوارتارارو وفرانشيسكو بانيايا في المركزين الثامن والتاسع.
تقدّم ماريني بأكثر من عشر من الثانية أمام خورخي مارتين دراج بريما براماك مع زمن بلغ دقيقة و30.217 ثانية.
فيما أكمل جاك ميلر ثلاثية دراجي دوكاتي متقدمًا على ماركز ماركيز دراج هوندا.
وعرفت الدراما طريقها سريعًا إلى التجارب الثانية مع العديد من الحوادث خلال الدقائق العشر الأولى، حيث سقط فرانكو موربيديللي عند المقطع الأول من على دراجته ياماها قبل أن يواجه فابيو ديغيانانتوني دراج غريسيني نفس المصير عند المنعطف الثاني.
أليكس إسبارغارو دراج أبريليا سقط هو الآخر عند المنعطف الخامس، بينما تعرض ماركيز لحادثة عند المنعطف الأول.
وكان أليكس رينز صاحب أول الأزمنة الأسرع مع دقيقة و31.238 ثانية متقدمًا على كوارتارارو.
قبل أن يُطيح ميلر بالفرنسي ويتقدم للمركز الثاني مع دقيقة و31.204 ثانية، لكن ماريني أتى ليحتل الوصافة ويُزيحه إلى المركز الثالث.
ولم يمر وقت طويل قبل أن ينتزع ماريني الصدارة مع دقيقة و31.110 ثانية، فيما تقدم مارتين إلى المركز الثالث في لفة رقم 14، مسجلًا دقيقة و31.195 ثانية.
ومع بقاء 5 دقائق على النهاية، بدأت الأزمنة تتهاوى، حيث تقدم ميلر إلى الصدارة وكان أول من يكسر حاجز الدقيقة و31 ثانية بتسجيله دقيقة و30.608 ثانية.
بيد أن الكلمة العليا هذا اليوم كانت لماريني الذي اعتلى الصدارة بعد بضع دقائق مسجلًا دقيقة و30.217 ثانية.
فيما أكمل مارتين الحصة ثانيًا أمام ميلر وماركيز، في حين كان إينيا باستيانيني خامس أسرع الدراجين أمام ميغيل أوليفيرا، يوهان زاركو، كوارتارارو، بانيايا وبراد بيندر.
نتيجة التجارب الحرة الثانية:
|المركز
|#
|الدراج
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|10
|لوكا ماريني
|21
|1:30.217
|2
|89
|خورخي مارتن
|20
|1:30.322
|0.105
|3
|43
|جاك ميلر
|18
|1:30.345
|0.128
|4
|93
|مارك ماركيز
|19
|1:30.390
|0.173
|5
|23
|إنيا باستيانيني
|20
|1:30.394
|0.177
|6
|88
|ميغيل أوليفيرا
|21
|1:30.422
|0.205
|7
|5
|يوهان زاركو
|21
|1:30.424
|0.207
|8
|20
|فابيو كوارتارارو
|21
|1:30.442
|0.225
|9
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|20
|1:30.447
|0.230
|10
|33
|براد بيندر
|20
|1:30.519
|0.302
|11
|42
|أليكس رينز
|22
|1:30.707
|0.490
|12
|12
|مافيريك فينياليس
|19
|1:30.814
|0.597
|13
|41
|أليكس إسبارغارو
|17
|1:30.890
|0.673
|14
|36
|جوان مير
|18
|1:31.004
|0.787
|15
|72
|ماركو بيزيتشي
|21
|1:31.014
|0.797
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