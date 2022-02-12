موتو جي بي: ماريني يضع فريق روسي في صدارة اليوم الثاني من تجارب مانداليكا

إثر مشاكل سطح المسار التي واجهها الدراجون في اليوم الأول من التجارب أمس الجمعة في إندونيسيا، كانت تجارب اليوم السبت طبيعية أكثر مع تواصل الاستعدادات لموسم 2022.

لكن سوزوكي خاضت يومًا أكثر تعقيدًا جرّاء إصابة العديد من أعضاء فريقها بفيروس كورونا - وفق نتائج الاختبارات السريعة - إذ أثّر ذلك بشكل أكبر على جوان مير بطل موسم 2020.

فيما تصدّر زميله أليكس رينز جدول الأزمنة في الساعة الأولى من الحصة التي استمرت لـ 8 ساعات مع دقيقة و31.884 ثانية، قبل أن يُزيحه براد بايندر درّاج "كاي تي ام" من الصدارة مع دقيقة و31.814 ثانية ويبقى على قمة جدول الأزمنة حتى الساعة الأخيرة.

ليأتي فابيو كوارتارارو ويضع ياماها في المقدمة مع دقيقة و31.564 ثانية، الزمن الذي لم يصمد طويلًا مع تقدّم ماريني وتسجيله دقيقة و31.289 ثانية قبل 21 دقيقة من النهاية.

في المقابل، ومع اعتياد الدراجين بشكل أكبر على مسار حلبة مانداليكا الدولية، فقد تجاوز عدد منهم الحدود القُصوى.

إذ سقط أندريا دوفيزيوزو من على دراجة ياماها لفريق "آر ان اف ريسينغ" في وقت مبكر من اليوم عند المنعطف الأول، بينما تعرض زميله الناشئ دارين بايندر لحادثة كذلك عند المنعطف الـ 12 في الدقائق الثماني الأخيرة.

ومع حفاظ ماريني على تقدمه حتى انتهاء الحصة، فقد أكمل مجريات السبت كأفضل دراجي دوكاتي، متقدمًا على مارك ماركيز الذي اكتفى بالمركز الثاني بفارق 0.192 ثانية.

مافيريك فينياليس دراج أبريليا حلّ ثالثًا في وقت متأخر، بينما أكمل كوارتارارو ومير ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

المركز السادس ذهب إلى يوهان زاركو دراج براماك أمام إينيا باستيانيني دراج غريسيني دوكاتي، بينما أكمل بول إسبارغارو، مارتين وفرانشيسكو بانيايا ترتيب العشرة الأوائل.

جديرٌ بالذكر أن تجارب إندونيسيا ستُختتم يوم غد الأحد مع انطلاق الحصة الأخيرة في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (الواحدة صباحًا بتوقيت غرينيتش).