موتو جي بي: ماريني يتصدر اليوم الأخير من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ
سجل لوكا ماريني دراج في.آر46 أسرع الأزمنة خلال تجارب ما قبل الموسم من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، متقدماً على فرانشيسكو بانيايا حامل اللقب.
مجدداً تأثر اليوم الثالث والأخير في سيبانغ بالأمطار، لكن فقط خلال الساعة الأخيرة بعد أن أكملت الفرق برامجها المقررة.
لفة سريعة أخيرة مباشرة قبل الساعة ما قبل الأخيرة، وضعت ماريني في الصدارة ليكمل هيمنة دوكاتي.
كان يوهان زاركو دراج براماك أول من سجل زمناً سريعاً في بداية التجارب قبل أن يتحسن بشكل كبير مع العديد من الدراجين في الساعة الثانية مع جفاف المسار أكثر
ومن بين الدراجين الذين قدموا لفات سريعة، ماريني، خورخي مارتن دراج براماك دوكاتي، وكذلك مافيريك فينياليس دراج أبريليا.
ومع بقاء ساعة وعشر دقائق، قدم ماريني لفة سريعة للغاية وضعته في الصدارة حتى نهاية الحصة.
بانيايا أنهى خلفه بفارق 0.080 ثانية على متن دوكاتي، بينما أكمل فينياليس ترتيب المراكز الثلاثة الأولى متقدماً على إينيا باستيانيني ومارتن.
أليكس اسبارغارو لم يكمل إلا 32 لفة لينهي سادساً أمام فابيو دي جيانتانونيو وبيزيتشي.
بينما أكمل الأخوان ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يشار إلى أن التجارب الشتوية ستستمر لاحقاً في البرتغال بين 11-12 مارس/آذار المقبل.
اليوم الثالث من تجارب سيبانغ:
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|
لوكا ماريني
|Ducati
|54
|1:57.889
|2
|
فرانشيسكو بانيايا
|Ducati
|43
|1:57.969
|0.080
|3
|
مافيريك فينياليس
|Aprilia
|56
|1:58.036
|0.147
|4
|
إنيا باستيانيني
|Ducati
|42
|1:58.149
|0.260
|5
|
خورخي مارتن
|Ducati
|46
|1:58.204
|0.315
|6
|
أليكس إسبارغارو
|Aprilia
|32
|1:58.307
|0.418
|7
|
فابيو دي جيانانتونيو
|Ducati
|50
|1:58.344
|0.455
|8
|
ماركو بيزيتشي
|Ducati
|61
|1:58.363
|0.474
|9
|
أليكس ماركيز
|Ducati
|49
|1:58.385
|0.496
|10
|
مارك ماركيز
|Honda
|55
|1:58.666
|0.777
|11
|
راؤول فيرنانديز
|Aprilia
|47
|1:58.710
|0.821
|12
|
جوان مير
|Honda
|45
|1:58.784
|0.895
|13
|
بول إسبارغارو
|GASGAS
|37
|1:58.797
|0.908
|14
|
براد بيندر
|KTM
|52
|1:58.812
|0.923
|15
|
يوهان زاركو
|Ducati
|50
|1:58.852
|0.963
|16
|
جاك ميلر
|KTM
|54
|1:58.901
|1.012
|17
|
ميغيل أوليفيرا
|Aprilia
|52
|1:58.922
|1.033
|18
|
أليكس رينز
|Honda
|55
|1:58.932
|1.043
|19
|
فابيو كوارتارارو
|Yamaha
|63
|1:58.943
|1.054
|20
|
فرانكو موربيديلي
|Yamaha
|44
|1:58.986
|1.097
|21
|
تاكاكي ناكاغامي
|Honda
|44
|1:59.535
|1.646
|22
|
اوغوستو فيرنانديز
|GASGAS
|46
|1:59.660
|1.771
|23
|
كال كراتشلو
|Yamaha
|40
|1:59.923
|2.034
|24
|
ستيفان برادل
|Honda
|43
|2:00.435
|2.546
|25
|
كاتسويوكي ناكاسوغا
|Yamaha
|0
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