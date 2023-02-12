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موتو جي بي: ماريني يتصدر اليوم الأخير من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ

سجل لوكا ماريني دراج في.آر46 أسرع الأزمنة خلال تجارب ما قبل الموسم من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، متقدماً على فرانشيسكو بانيايا حامل اللقب.

موتو جي بي: ماريني يتصدر اليوم الأخير من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ

مجدداً تأثر اليوم الثالث والأخير في سيبانغ بالأمطار، لكن فقط خلال الساعة الأخيرة بعد أن أكملت الفرق برامجها المقررة.

لفة سريعة أخيرة مباشرة قبل الساعة ما قبل الأخيرة، وضعت ماريني في الصدارة ليكمل هيمنة دوكاتي.

كان يوهان زاركو دراج براماك أول من سجل زمناً سريعاً في بداية التجارب قبل أن يتحسن بشكل كبير مع العديد من الدراجين في الساعة الثانية مع جفاف المسار أكثر

ومن بين الدراجين الذين قدموا لفات سريعة، ماريني، خورخي مارتن دراج براماك دوكاتي، وكذلك مافيريك فينياليس دراج أبريليا.

ومع بقاء ساعة وعشر دقائق، قدم ماريني لفة سريعة للغاية وضعته في الصدارة حتى نهاية الحصة.

بانيايا أنهى خلفه بفارق 0.080 ثانية على متن دوكاتي، بينما أكمل فينياليس ترتيب المراكز الثلاثة الأولى متقدماً على إينيا باستيانيني ومارتن.

أليكس اسبارغارو لم يكمل إلا 32 لفة لينهي سادساً أمام فابيو دي جيانتانونيو وبيزيتشي.

بينما أكمل الأخوان ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن التجارب الشتوية ستستمر لاحقاً في البرتغال بين 11-12 مارس/آذار المقبل.

اليوم الثالث من تجارب سيبانغ:

المركز الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق
1 Italy لوكا ماريني
Ducati 54 1:57.889
2 Italy فرانشيسكو بانيايا
Ducati 43 1:57.969 0.080
3 Spain مافيريك فينياليس
Aprilia 56 1:58.036 0.147
4 Italy إنيا باستيانيني
Ducati 42 1:58.149 0.260
5 Spain خورخي مارتن
Ducati 46 1:58.204 0.315
6 Spain أليكس إسبارغارو
Aprilia 32 1:58.307 0.418
7 Italy فابيو دي جيانانتونيو
Ducati 50 1:58.344 0.455
8 Italy ماركو بيزيتشي
Ducati 61 1:58.363 0.474
9 Spain أليكس ماركيز
Ducati 49 1:58.385 0.496
10 Spain مارك ماركيز
Honda 55 1:58.666 0.777
11 Spain راؤول فيرنانديز
Aprilia 47 1:58.710 0.821
12 Spain جوان مير
Honda 45 1:58.784 0.895
13 Spain بول إسبارغارو
GASGAS 37 1:58.797 0.908
14 South Africa براد بيندر
KTM 52 1:58.812 0.923
15 France يوهان زاركو
Ducati 50 1:58.852 0.963
16 Australia جاك ميلر
KTM 54 1:58.901 1.012
17 Portugal ميغيل أوليفيرا
Aprilia 52 1:58.922 1.033
18 Spain أليكس رينز
Honda 55 1:58.932 1.043
19 France فابيو كوارتارارو
Yamaha 63 1:58.943 1.054
20 Italy فرانكو موربيديلي
Yamaha 44 1:58.986 1.097
21 Japan تاكاكي ناكاغامي
Honda 44 1:59.535 1.646
22 Spain اوغوستو فيرنانديز
GASGAS 46 1:59.660 1.771
23 United Kingdom كال كراتشلو
Yamaha 40 1:59.923 2.034
24 Germany ستيفان برادل
Honda 43 2:00.435 2.546
25 Japan كاتسويوكي ناكاسوغا
Yamaha 0
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موتو جي بي: مارتن يتصدر اليوم الثاني من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ

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