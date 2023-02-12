موتو جي بي: ماريني يتصدر اليوم الأخير من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ

مجدداً تأثر اليوم الثالث والأخير في سيبانغ بالأمطار، لكن فقط خلال الساعة الأخيرة بعد أن أكملت الفرق برامجها المقررة.

لفة سريعة أخيرة مباشرة قبل الساعة ما قبل الأخيرة، وضعت ماريني في الصدارة ليكمل هيمنة دوكاتي.

كان يوهان زاركو دراج براماك أول من سجل زمناً سريعاً في بداية التجارب قبل أن يتحسن بشكل كبير مع العديد من الدراجين في الساعة الثانية مع جفاف المسار أكثر

ومن بين الدراجين الذين قدموا لفات سريعة، ماريني، خورخي مارتن دراج براماك دوكاتي، وكذلك مافيريك فينياليس دراج أبريليا.

ومع بقاء ساعة وعشر دقائق، قدم ماريني لفة سريعة للغاية وضعته في الصدارة حتى نهاية الحصة.

بانيايا أنهى خلفه بفارق 0.080 ثانية على متن دوكاتي، بينما أكمل فينياليس ترتيب المراكز الثلاثة الأولى متقدماً على إينيا باستيانيني ومارتن.

أليكس اسبارغارو لم يكمل إلا 32 لفة لينهي سادساً أمام فابيو دي جيانتانونيو وبيزيتشي.

بينما أكمل الأخوان ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن التجارب الشتوية ستستمر لاحقاً في البرتغال بين 11-12 مارس/آذار المقبل.

اليوم الثالث من تجارب سيبانغ: