تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

مهندس راسل في مرسيدس يكشف مفتاح النجاح في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مهندس راسل في مرسيدس يكشف مفتاح النجاح في الفورمولا 1

موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة

مهرجان غوود وود للسرعة
نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة

كلاركسون حول فيرستابن: أحد أكثر الأشخاص لطفًا الذين عرفتهم في حياتي

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
كلاركسون حول فيرستابن: أحد أكثر الأشخاص لطفًا الذين عرفتهم في حياتي

بوسع راسل البقاء في مرسيدس بشرط الابتعاد عن "الألاعيب السياسية"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
بوسع راسل البقاء في مرسيدس بشرط الابتعاد عن "الألاعيب السياسية"

باكستون: حجار أقوى زملاء فيرستابن منذ ريكاردو

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
باكستون: حجار أقوى زملاء فيرستابن منذ ريكاردو

فيرستابن ساخرًا حول سباقي سبا ومونزا: "سيكون الأمر رائعًا!"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فيرستابن ساخرًا حول سباقي سبا ومونزا: "سيكون الأمر رائعًا!"
موتو جي بي جائزة ألمانيا الكبرى

موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

أكمل مارك ماركيز عطلة نهاية أسبوع مثالية على حلبة ساكسنرينغ بعدما حوّل قطب الانطلاق الأول إلى فوز مهيمن في جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي، جامعاً العلامة الكاملة البالغة 43 نقطة من السباقين.

تم التحرير:
مارك ماركيز، فريق دوكاتي

مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

مع سقوط أقرب ملاحقيه شقيقه أليكس ماركيز من المركز الثاني قبل بلوغ السباق ثلث مسافته، لم يواجه درّاج دوكاتي الرسمي أي منافسة حقيقية، ليعبر خط النهاية متقدماً بفارق 1.996 ثانية.

ومع انسحاب فابيو دي جيانانتونيو وغياب ماركو بيزيكي بسبب الإصابة، ارتقى ماركيز إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم قبل العطلة الصيفية، ليكون خلف ثنائي أبريليا خورخي مارتين وآي أوغورا.

وعند الانطلاق، حافظ مارك ماركيز على الصدارة متوجهاً أولاً إلى المنعطف الأول، فيما استقر شقيقه أليكس ماركيز في المركز الثاني.

أما دي جيانانتونيو، الذي انطلق ثالثاً، فقد عانى عند الانطلاقة وتراجع إلى المركز الخامس خلف ثنائي تراكهاوس آي أوغورا وراؤول فرنانديز.

وخلال اللفات التالية، بدأ الشقيقان ماركيز بالابتعاد عن بقية المنافسين، فيما كان فرنانديز الوحيد القادر على مجاراتهما بعدما استعاد المركز الثالث من أوغورا عند المنعطف الثالث عشر.

في المقابل، بدأ أوغورا يتعرض لضغط من دي جيانانتونيو صاحب المركز الرابع، قبل أن يرتكب درّاج في آر46 أول خطأ كبير له في موسم 2026 عندما سقط بدراجته عند المنعطف العاشر.

وكان ذلك الحادث الثاني للإيطالي خلال اليوم ذاته، بعدما تعرض لسقوط آخر خلال حصّة التحمية الصباحيّة عند المنعطف الثامن وألحق أضراراً بدراجته الأساسية.

وفي المقدمة، واصل مارك ماركيز فرض إيقاعه، بينما حافظ أليكس ماركيز على الضغط من الخلف دون أن يتمكن من الاقتراب بما يكفي لمحاولة التجاوز.

لكن مجريات السباق تغيرت في اللفة التاسعة عندما فقد أليكس ماركيز السيطرة على مقدمة دراجته أثناء الكبح للمنعطف التاسع، ليتخلى عن مركز ثانٍ بدا مضموناً.

وبخروج أليكس من المنافسة، ارتفع الفارق في الصدارة إلى 1.5 ثانية لمصلحة مارك ماركيز أمام فرنانديز، فيما جاء أوغورا وأكوستا في المركزين الثالث والرابع.

ومع انشغال ثنائي تراكهاوس بالصراع على المركز الثاني في المراحل الأخيرة، واصل ماركيز التقدم بثقة نحو خط النهاية محققاً فوزه الثالث هذا الموسم ومعززاً مكانته كمنافس حقيقي على اللقب.

كما مثل هذا الانتصار الفوز الثالث عشر في مسيرة ماركيز على حلبة ساكسنرينغ عبر مختلف الفئات، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جياكومو أغوستيني كأكثر الدرّاجين تحقيقاً للانتصارات في جائزة ألمانيا الكبرى.

وكما كان متوقعاً، تحسن أداء أوغورا في نهاية السباق، وتمكن من صد هجمات بيدرو أكوستا قبل أن يبدأ مطاردة زميله فرنانديز.

وقبل خمس لفات من النهاية، خرج أوغورا بسرعة أفضل من المنعطف الثالث عشر وانتزع المركز الثاني عند الكبح للمنعطف الأول.

وبهذه النتيجة، تقدم أوغورا إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة، متأخراً بفارق 14 نقطة عن المتصدر خورخي مارتين، ومتقدماً بأربع نقاط فقط على مارك ماركيز.

وكان أكوستا، الذي انطلق من المركز الثامن، نشطاً منذ البداية، فتجاوز فرانشيسكو بانيايا في اللفة الثانية قبل أن يلحق بخورخي مارتين بعد لفتين.

ورغم عدم امتلاكه السرعة الكافية لمنافسة ثنائي تراكهاوس، أنهى الإسباني السباق في المركز الرابع بعد أسبوع واحد فقط من خضوعه لعملية جراحية في معصمه الأيسر.

واستمر الصراع على المركز الخامس بين مارتين وبانيايا حتى اللفة الأخيرة، حيث نجح درّاج أبريليا في الحفاظ على موقعه أمام درّاج دوكاتي وتأمين صدارته للبطولة.

وحقق فابيو كوارتارارو درّاج ياماها حصيلة جيدة من النقاط بإنهائه السباق في المركز السابع، رغم فقدانه مركزاً في اللفة الأولى بعد تجاوزه من قبل مارتين أثناء صراعهما على المركز السادس.

وقاد لوكا ماريني جهود هوندا نحو المركز الثامن، بعدما خرج زميله جوان مير من السباق إثر حادث في اللفة الثامنة.

وأكمل إينيا باستيانيني وبراد بيندر المراكز العشرة الأولى لصالح كيه تي إم.

ولم يصل إلى خط النهاية سوى 15 درّاجاً من أصل 20 مشاركاً، إذ انضم مافريك فينياليس وكال كراتشلو إلى دي جيانانتونيو ومير وأليكس ماركيز في قائمة المنسحبين من السباق.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 30

40:53.148

   161.6   25
2 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 30

+1.996

40:55.144

 1.996 161.4   20
3 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 30

+5.104

40:58.252

 3.108 161.2   16
4 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 30

+7.684

41:00.832

 2.580 161.1   13
5 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 30

+11.372

41:04.520

 3.688 160.8   11
6 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 30

+11.495

41:04.643

 0.123 160.8   10
7 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 30

+17.560

41:10.708

 6.065 160.4   9
8 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 30

+18.683

41:11.831

 1.123 160.3   8
9 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 30

+19.140

41:12.288

 0.457 160.3   7
10 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 30

+22.137

41:15.285

 2.997 160.1   6
11 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 30

+22.280

41:15.428

 0.143 160.1   5
12 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 30

+26.154

41:19.302

 3.874 159.9   4
13 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 30

+30.910

41:24.058

 4.756 159.6   3
14 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 30

+31.511

41:24.659

 0.601 159.5   2
15 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 30

+38.122

41:31.270

 6.611 159.1   1
dnf Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 26

+4 عدد اللفات

36:11.126

 4 عدد اللفات 158.2 الانسحاب  
dnf United Kingdom ك. كراتشلو فريق إل سي آر 35 Honda 21

+9 عدد اللفات

28:59.577

 5 عدد اللفات 159.5 الحادث  
dnf Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 8

+22 عدد اللفات

10:52.044

 13 عدد اللفات 162.1 الحادث  
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 6

+24 عدد اللفات

8:14.136

 2 عدد اللفات 160.4 الحادث  
dnf Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 3

+27 عدد اللفات

4:05.897

 3 عدد اللفات 161.2 الحادث  
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق درّاجو الموتو جي بي: "شبكة الانطلاق الجديدة تجعل الانطلاقات أكثر أماناً"

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

مهندس راسل في مرسيدس يكشف مفتاح النجاح في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مهندس راسل في مرسيدس يكشف مفتاح النجاح في الفورمولا 1

موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة

مهرجان غوود وود للسرعة
نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة