موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

مع سقوط أقرب ملاحقيه شقيقه أليكس ماركيز من المركز الثاني قبل بلوغ السباق ثلث مسافته، لم يواجه درّاج دوكاتي الرسمي أي منافسة حقيقية، ليعبر خط النهاية متقدماً بفارق 1.996 ثانية.

ومع انسحاب فابيو دي جيانانتونيو وغياب ماركو بيزيكي بسبب الإصابة، ارتقى ماركيز إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم قبل العطلة الصيفية، ليكون خلف ثنائي أبريليا خورخي مارتين وآي أوغورا.

وعند الانطلاق، حافظ مارك ماركيز على الصدارة متوجهاً أولاً إلى المنعطف الأول، فيما استقر شقيقه أليكس ماركيز في المركز الثاني.

أما دي جيانانتونيو، الذي انطلق ثالثاً، فقد عانى عند الانطلاقة وتراجع إلى المركز الخامس خلف ثنائي تراكهاوس آي أوغورا وراؤول فرنانديز.

وخلال اللفات التالية، بدأ الشقيقان ماركيز بالابتعاد عن بقية المنافسين، فيما كان فرنانديز الوحيد القادر على مجاراتهما بعدما استعاد المركز الثالث من أوغورا عند المنعطف الثالث عشر.

في المقابل، بدأ أوغورا يتعرض لضغط من دي جيانانتونيو صاحب المركز الرابع، قبل أن يرتكب درّاج في آر46 أول خطأ كبير له في موسم 2026 عندما سقط بدراجته عند المنعطف العاشر.

وكان ذلك الحادث الثاني للإيطالي خلال اليوم ذاته، بعدما تعرض لسقوط آخر خلال حصّة التحمية الصباحيّة عند المنعطف الثامن وألحق أضراراً بدراجته الأساسية.

وفي المقدمة، واصل مارك ماركيز فرض إيقاعه، بينما حافظ أليكس ماركيز على الضغط من الخلف دون أن يتمكن من الاقتراب بما يكفي لمحاولة التجاوز.

لكن مجريات السباق تغيرت في اللفة التاسعة عندما فقد أليكس ماركيز السيطرة على مقدمة دراجته أثناء الكبح للمنعطف التاسع، ليتخلى عن مركز ثانٍ بدا مضموناً.

وبخروج أليكس من المنافسة، ارتفع الفارق في الصدارة إلى 1.5 ثانية لمصلحة مارك ماركيز أمام فرنانديز، فيما جاء أوغورا وأكوستا في المركزين الثالث والرابع.

ومع انشغال ثنائي تراكهاوس بالصراع على المركز الثاني في المراحل الأخيرة، واصل ماركيز التقدم بثقة نحو خط النهاية محققاً فوزه الثالث هذا الموسم ومعززاً مكانته كمنافس حقيقي على اللقب.

كما مثل هذا الانتصار الفوز الثالث عشر في مسيرة ماركيز على حلبة ساكسنرينغ عبر مختلف الفئات، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جياكومو أغوستيني كأكثر الدرّاجين تحقيقاً للانتصارات في جائزة ألمانيا الكبرى.

وكما كان متوقعاً، تحسن أداء أوغورا في نهاية السباق، وتمكن من صد هجمات بيدرو أكوستا قبل أن يبدأ مطاردة زميله فرنانديز.

وقبل خمس لفات من النهاية، خرج أوغورا بسرعة أفضل من المنعطف الثالث عشر وانتزع المركز الثاني عند الكبح للمنعطف الأول.

وبهذه النتيجة، تقدم أوغورا إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة، متأخراً بفارق 14 نقطة عن المتصدر خورخي مارتين، ومتقدماً بأربع نقاط فقط على مارك ماركيز.

وكان أكوستا، الذي انطلق من المركز الثامن، نشطاً منذ البداية، فتجاوز فرانشيسكو بانيايا في اللفة الثانية قبل أن يلحق بخورخي مارتين بعد لفتين.

ورغم عدم امتلاكه السرعة الكافية لمنافسة ثنائي تراكهاوس، أنهى الإسباني السباق في المركز الرابع بعد أسبوع واحد فقط من خضوعه لعملية جراحية في معصمه الأيسر.

واستمر الصراع على المركز الخامس بين مارتين وبانيايا حتى اللفة الأخيرة، حيث نجح درّاج أبريليا في الحفاظ على موقعه أمام درّاج دوكاتي وتأمين صدارته للبطولة.

وحقق فابيو كوارتارارو درّاج ياماها حصيلة جيدة من النقاط بإنهائه السباق في المركز السابع، رغم فقدانه مركزاً في اللفة الأولى بعد تجاوزه من قبل مارتين أثناء صراعهما على المركز السادس.

وقاد لوكا ماريني جهود هوندا نحو المركز الثامن، بعدما خرج زميله جوان مير من السباق إثر حادث في اللفة الثامنة.

وأكمل إينيا باستيانيني وبراد بيندر المراكز العشرة الأولى لصالح كيه تي إم.

ولم يصل إلى خط النهاية سوى 15 درّاجاً من أصل 20 مشاركاً، إذ انضم مافريك فينياليس وكال كراتشلو إلى دي جيانانتونيو ومير وأليكس ماركيز في قائمة المنسحبين من السباق.