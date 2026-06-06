موتو جي بي: مارك ماركيز ينتزع البول بوزيشن بعد تفوقه على أكوستا في المجر
استعاد مارك ماركيز توازنه بعد سقوطه البطيء في المنعطف الأول ليحقق بول بوزيشن مذهلًا في تصفيات جائزة المجر الكبرى للموتو جي بي.
مارك ماركيز، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
نجح مارك ماركيز في التفوق على المرشح الأبرز قبل التصفيات بيدرو أكوستا، ليواصل سجله المثالي في التصفيات على حلبة بالاتون بارك.
وأكمل فيرمين ألديغير الصف الأول لصالح فريق غريسيني، بينما كان ماركو بيزيكي أفضل ممثلي أبريليا في المركز السادس.
مع بداية الحصة، واصل أكوستا الأداء القوي الذي قدمه يوم الجمعة، وتصدر جدول الأزمنة بزمن بلغ دقيقة واحدة و37.419 ثانية، قبل أن يحسن زمنه بفارق عُشرين إضافيين في محاولته التالية.
في المقابل، تعرضت دوكاتي لانتكاسة مبكرة في القسم الثاني من التصفيات، بعدما سقط كل من مارك ماركيز وفابيو دي جانانتونيو في المنعطف الأول خلال ثوانٍ معدودة من بعضهما البعض.
لكن الدراجَين تمكنا من العودة إلى دراجتيهما ومواصلة الحصة، ليتقدم ماركيز سريعًا إلى المركز الثاني أمام دراج تراكهاوس فيرمين ألديغير.
وفي تلك المرحلة، كان متصدر البطولة ماركو بيزيكي متراجعًا إلى المركز الثامن بفارق تجاوز نصف ثانية عن أكوستا.
ومع عودة الدراجين إلى الحلبة خلال الدقائق الخمس الأخيرة باستخدام إطارات سوفت جديدة، رفع أكوستا السقف بتسجيله أول لفة تقل عن دقيقة و37 ثانية خلال اليوم، ليوسع الفارق إلى أكثر من نصف ثانية عن بقية المنافسين.
وبدا أن الدراج الإسباني البالغ من العمر 22 عامًا في طريقه لحسم البول بوزيشن، لكن ماركيز أخرج لفة استثنائية من جعبته وسجل زمنًا قدره دقيقة واحدة و36.791 ثانية لينتزع الصدارة.
ورد أكوستا بمحاولة أخيرة سجل خلالها دقيقة واحدة و36.838 ثانية، لكنها لم تكن كافية لإزاحة ماركيز عن المركز الأول.
ورغم ذلك، واصل ماركيز تحسين أدائه ليعزز قبضته على الصدارة ويؤكد أحقيته بالبول بوزيشن.
ويمثل هذا الإنجاز البول بوزيشن الجديد لماركيز هذا الموسم بعد تصدره التصفيات أيضًا في جائزة إسبانيا الكبرى في خيريز.
من جانبه، واصل فيرمين ألديغير مستوياته القوية على حلبة بالاتون بارك ليحجز مكانه في الصف الأول خلف أكوستا.
وجاء فابيو دي جانانتونيو رابعًا، بينما شق فرانشيسكو بانيايا طريقه من القسم الأول من التصفيات ليحتل المركز الخامس، لتضع دوكاتي أربع دراجات ضمن المراكز الخمسة الأولى.
أما أبريليا، فلم تتمكن من مجاراة المنافسين في التصفيات، حيث أنهى بيزيكي الحصة في المركز السادس بفارق تجاوز ستة أعشار الثانية عن الصدارة.
وحل راؤول فرنانديز سابعًا أمام زميله خورخي مارتن، بينما تمكن لوكا ماريني، القادم من القسم الأول من التصفيات، من تسجيل زمن أفضل من دراج تراكهاوس الآخر آي أوغورا.
واكتمل ترتيب أول 12 مركزًا بكل من الناشئ ديوغو موريرا دراج إل سي آر، وجاك ميلر دراج براماك.
وكان خوان مير قد سجل أسرع زمن في بداية التصفيات، لكنه خسر مكانه في القسم الثاني لصالح زميله ماريني، لينطلق من المركز الثالث عشر.
وسينضم إليه في الصف الخامس كل من إينيا باستيانيني دراج تيك3 وفابيو كوارتارارو دراج ياماها الرسمي.
أما نجم بطولة العالم للسوبر بايك توبراك رازغاتلي أوغلو، فقد أنهى التصفيات في المركز الثامن عشر مع فريق براماك.
في حين تواصلت عطلة نهاية الأسبوع الصعبة لفرانكو موربيديللي، الذي اكتفى بالمركز التاسع عشر مع فريق في آر46.
وسجل كل من أليكس رينز ومافيريك فينياليس الزمن نفسه، لكنهما تأهلا في المركزين العشرين والحادي والعشرين على التوالي، بينما تذيل كال كراتشلو، البديل المؤقت للمصاب يوهان زاركو، جدول الأزمنة.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|8
|
1:36.785
|151.573
|2
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|8
|
+0.053
1:36.838
|0.053
|151.490
|3
|ف. ألديغير غريسيني موتو2
|54
|Ducati
|8
|
+0.340
1:37.125
|0.287
|151.042
|4
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|9
|
+0.447
1:37.232
|0.107
|150.876
|5
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|8
|
+0.532
1:37.317
|0.085
|150.744
|6
|م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ
|72
|Aprilia
|8
|
+0.643
1:37.428
|0.111
|150.572
|7
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|9
|
+0.763
1:37.548
|0.120
|150.387
|8
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|8
|
+0.789
1:37.574
|0.026
|150.347
|9
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|8
|
+0.820
1:37.605
|0.031
|150.299
|10
|آ. أوغورا فريق تراك هوس
|79
|Aprilia
|8
|
+0.844
1:37.629
|0.024
|150.262
|11
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|8
|
+1.065
1:37.850
|0.221
|149.923
|12
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|8
|
+1.456
1:38.241
|0.391
|149.326
شارك أو احفظ هذه القصّة
مارك ماركيز يشعر بأنه "أقوى مما توقع" ويشرح فوزه في سباق المجر القصير للموتو جي بي
موتو جي بي: مارك ماركيز يفوز بالسباق القصير الفوضوي رغم سقوطه في خيريز
موتو جي بي: ماركيز يتفوق على زاركو وينتزع البول بوزيشن في تصفيات خيريز الماطرة
دي جانانتونيو يرفض السماح لخطأ ماركيز في سباق أوستن القصير بإحباطه
معاقبة مارك ماركيز بعد احتكاكه مع فابيو دي جانانتونيو في سباق أمريكا القصير
مارك ماركيز: خطئي في البرازيل جاء في منعطف كان فيه الأسفلت "يتفكك"
أحدث الأخبار
هاميلتون: شخصية السيارة تغيرت بالكامل في التصفيات
مارك ماركيز يشعر بأنه "أقوى مما توقع" ويشرح فوزه في سباق المجر القصير للموتو جي بي
أنتونيللي سعيد "بلفته السحرية" التي منحته البول بوزيشن في موناكو
أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات