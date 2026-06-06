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موتو جي بي: مارك ماركيز ينتزع البول بوزيشن بعد تفوقه على أكوستا في المجر

استعاد مارك ماركيز توازنه بعد سقوطه البطيء في المنعطف الأول ليحقق بول بوزيشن مذهلًا في تصفيات جائزة المجر الكبرى للموتو جي بي.

منشور:
مارك ماركيز، دوكاتي

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

نجح مارك ماركيز في التفوق على المرشح الأبرز قبل التصفيات بيدرو أكوستا، ليواصل سجله المثالي في التصفيات على حلبة بالاتون بارك.

وأكمل فيرمين ألديغير الصف الأول لصالح فريق غريسيني، بينما كان ماركو بيزيكي أفضل ممثلي أبريليا في المركز السادس.

مع بداية الحصة، واصل أكوستا الأداء القوي الذي قدمه يوم الجمعة، وتصدر جدول الأزمنة بزمن بلغ دقيقة واحدة و37.419 ثانية، قبل أن يحسن زمنه بفارق عُشرين إضافيين في محاولته التالية.

في المقابل، تعرضت دوكاتي لانتكاسة مبكرة في القسم الثاني من التصفيات، بعدما سقط كل من مارك ماركيز وفابيو دي جانانتونيو في المنعطف الأول خلال ثوانٍ معدودة من بعضهما البعض.

لكن الدراجَين تمكنا من العودة إلى دراجتيهما ومواصلة الحصة، ليتقدم ماركيز سريعًا إلى المركز الثاني أمام دراج تراكهاوس فيرمين ألديغير.

وفي تلك المرحلة، كان متصدر البطولة ماركو بيزيكي متراجعًا إلى المركز الثامن بفارق تجاوز نصف ثانية عن أكوستا.

ومع عودة الدراجين إلى الحلبة خلال الدقائق الخمس الأخيرة باستخدام إطارات سوفت جديدة، رفع أكوستا السقف بتسجيله أول لفة تقل عن دقيقة و37 ثانية خلال اليوم، ليوسع الفارق إلى أكثر من نصف ثانية عن بقية المنافسين.

وبدا أن الدراج الإسباني البالغ من العمر 22 عامًا في طريقه لحسم البول بوزيشن، لكن ماركيز أخرج لفة استثنائية من جعبته وسجل زمنًا قدره دقيقة واحدة و36.791 ثانية لينتزع الصدارة.

ورد أكوستا بمحاولة أخيرة سجل خلالها دقيقة واحدة و36.838 ثانية، لكنها لم تكن كافية لإزاحة ماركيز عن المركز الأول.

ورغم ذلك، واصل ماركيز تحسين أدائه ليعزز قبضته على الصدارة ويؤكد أحقيته بالبول بوزيشن.

ويمثل هذا الإنجاز البول بوزيشن الجديد لماركيز هذا الموسم بعد تصدره التصفيات أيضًا في جائزة إسبانيا الكبرى في خيريز.

من جانبه، واصل فيرمين ألديغير مستوياته القوية على حلبة بالاتون بارك ليحجز مكانه في الصف الأول خلف أكوستا.

وجاء فابيو دي جانانتونيو رابعًا، بينما شق فرانشيسكو بانيايا طريقه من القسم الأول من التصفيات ليحتل المركز الخامس، لتضع دوكاتي أربع دراجات ضمن المراكز الخمسة الأولى.

أما أبريليا، فلم تتمكن من مجاراة المنافسين في التصفيات، حيث أنهى بيزيكي الحصة في المركز السادس بفارق تجاوز ستة أعشار الثانية عن الصدارة.

وحل راؤول فرنانديز سابعًا أمام زميله خورخي مارتن، بينما تمكن لوكا ماريني، القادم من القسم الأول من التصفيات، من تسجيل زمن أفضل من دراج تراكهاوس الآخر آي أوغورا.

واكتمل ترتيب أول 12 مركزًا بكل من الناشئ ديوغو موريرا دراج إل سي آر، وجاك ميلر دراج براماك.

وكان خوان مير قد سجل أسرع زمن في بداية التصفيات، لكنه خسر مكانه في القسم الثاني لصالح زميله ماريني، لينطلق من المركز الثالث عشر.

وسينضم إليه في الصف الخامس كل من إينيا باستيانيني دراج تيك3 وفابيو كوارتارارو دراج ياماها الرسمي.

أما نجم بطولة العالم للسوبر بايك توبراك رازغاتلي أوغلو، فقد أنهى التصفيات في المركز الثامن عشر مع فريق براماك.

في حين تواصلت عطلة نهاية الأسبوع الصعبة لفرانكو موربيديللي، الذي اكتفى بالمركز التاسع عشر مع فريق في آر46.

وسجل كل من أليكس رينز ومافيريك فينياليس الزمن نفسه، لكنهما تأهلا في المركزين العشرين والحادي والعشرين على التوالي، بينما تذيل كال كراتشلو، البديل المؤقت للمصاب يوهان زاركو، جدول الأزمنة.

شبكة الانطلاق:

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س
1 م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 8

1:36.785

   151.573
2 ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 8

+0.053

1:36.838

 0.053 151.490
3 ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 8

+0.340

1:37.125

 0.287 151.042
4 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 9

+0.447

1:37.232

 0.107 150.876
5 ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 8

+0.532

1:37.317

 0.085 150.744
6 م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 8

+0.643

1:37.428

 0.111 150.572
7 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 9

+0.763

1:37.548

 0.120 150.387
8 خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 8

+0.789

1:37.574

 0.026 150.347
9 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 8

+0.820

1:37.605

 0.031 150.299
10 آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 8

+0.844

1:37.629

 0.024 150.262
11 د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 8

+1.065

1:37.850

 0.221 149.923
12 ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 8

+1.456

1:38.241

 0.391 149.326

 

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