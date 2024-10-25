موتو جي بي: مارك ماركيز يقفز إلى الصدارة في بوريرام
واصل ماركيز زخمه القويّ بعد فوزه في أستراليا ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية في تايلاند.
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
أنهى مارك ماركيز مجريات اليوم الافتتاحيّ من جائزة تايلاند الكبرى في صدارة جدول الأزمنة عبر زمنٍ قياسي جديد.
انتظر درّاج غريسيني حتّى اللحظات الأخيرة ليبدأ بالضغط نحو الصدارة حتّى سجّل 1:29.165 دقيقة ليتغلّب على خورخي مارتن متصدّر ترتيب البطولة.
ومع سيطرة دوكاتي مجدّدًا وحجزها المراكز الأربعة الأولى، بدا مارتن متّجها لبدء عطلة نهاية الأسبوع الحرجة هذه بشكلٍ قوي عندما سجّل زمنًا قياسيًا جديدًا بلغ 1:29.275 دقيقة في الدقائق الأخيرة.
لكنّ ماركيز تفوّق عليه بعُشرٍ من الثانية ليُكمل مجريات الجمعة في الصدارة.
وأقدم مارتن على محاولة ثانية لتحسين زمنه بعد ذلك لكنّه لم ينجح فيها ليُكمل اليوم ثانيًا أمام إينيا باستيانيني، بينما اكتفى فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ ومنافس مارتن الرئيسي على اللقب بالمركز الرابع.
وكسر مافيريك فينياليس احتكار دوكاتي للمراكز الخمسة الأولى بحلوله خامسًا لصالح أبريليا، حيث تقدّم على فرانكو موربيديللي درّاج براماك دوكاتي الآن، بينما كان المركز السابع من نصيب بيدرو أكوستا الذي ضمن عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.
وانطبق الأمر ذاته على اليكس ماركيز الذي انضمّ له ماركو بيزيكي متصدّر الحصّة الأولى، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|26
|
1:29.165
|183.865
|330
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|27
|
+0.110
1:29.275
|0.110
|183.639
|338
|3
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|24
|
+0.162
1:29.327
|0.052
|183.230
|337
|4
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|22
|
+0.195
1:29.360
|0.033
|183.464
|335
|5
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|25
|
+0.341
1:29.506
|0.146
|183.165
|333
|6
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|25
|
+0.384
1:29.549
|0.043
|183.077
|334
|7
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|25
|
+0.437
1:29.602
|0.053
|182.720
|336
|8
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|24
|
+0.448
1:29.613
|0.011
|182.946
|330
|9
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|28
|
+0.455
1:29.620
|0.007
|182.932
|332
|10
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|24
|
+0.517
1:29.682
|0.062
|182.805
|332
|11
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|25
|
+0.518
1:29.683
|0.001
|182.803
|333
|12
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|25
|
+0.591
1:29.756
|0.073
|182.655
|334
|13
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|24
|
+0.672
1:29.837
|0.081
|182.490
|332
|14
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|25
|
+0.692
1:29.857
|0.020
|182.449
|332
|15
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|26
|
+0.831
1:29.996
|0.139
|182.022
|330
|16
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|22
|
+0.834
1:29.999
|0.003
|182.162
|330
|17
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|26
|
+0.973
1:30.138
|0.139
|181.881
|332
|18
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|27
|
+1.033
1:30.198
|0.060
|181.760
|334
|19
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|25
|
+1.052
1:30.217
|0.019
|181.721
|334
|20
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|23
|
+1.264
1:30.429
|0.212
|181.295
|333
|21
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|Aprilia
|21
|
+1.847
1:31.012
|0.583
|179.177
|333
|22
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|12
|
+2.218
1:31.383
|0.371
|179.403
|333
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