موتو جي بي: مارك ماركيز يقفز إلى الصدارة في بوريرام

أنهى مارك ماركيز مجريات اليوم الافتتاحيّ من جائزة تايلاند الكبرى في صدارة جدول الأزمنة عبر زمنٍ قياسي جديد.

انتظر درّاج غريسيني حتّى اللحظات الأخيرة ليبدأ بالضغط نحو الصدارة حتّى سجّل 1:29.165 دقيقة ليتغلّب على خورخي مارتن متصدّر ترتيب البطولة.

ومع سيطرة دوكاتي مجدّدًا وحجزها المراكز الأربعة الأولى، بدا مارتن متّجها لبدء عطلة نهاية الأسبوع الحرجة هذه بشكلٍ قوي عندما سجّل زمنًا قياسيًا جديدًا بلغ 1:29.275 دقيقة في الدقائق الأخيرة.

لكنّ ماركيز تفوّق عليه بعُشرٍ من الثانية ليُكمل مجريات الجمعة في الصدارة.

وأقدم مارتن على محاولة ثانية لتحسين زمنه بعد ذلك لكنّه لم ينجح فيها ليُكمل اليوم ثانيًا أمام إينيا باستيانيني، بينما اكتفى فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ ومنافس مارتن الرئيسي على اللقب بالمركز الرابع.

وكسر مافيريك فينياليس احتكار دوكاتي للمراكز الخمسة الأولى بحلوله خامسًا لصالح أبريليا، حيث تقدّم على فرانكو موربيديللي درّاج براماك دوكاتي الآن، بينما كان المركز السابع من نصيب بيدرو أكوستا الذي ضمن عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

وانطبق الأمر ذاته على اليكس ماركيز الذي انضمّ له ماركو بيزيكي متصدّر الحصّة الأولى، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.