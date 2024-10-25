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تقرير التجارب
موتو جي بي جائزة تايلاند الكبرى

موتو جي بي: مارك ماركيز يقفز إلى الصدارة في بوريرام

واصل ماركيز زخمه القويّ بعد فوزه في أستراليا ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية في تايلاند.

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مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أنهى مارك ماركيز مجريات اليوم الافتتاحيّ من جائزة تايلاند الكبرى في صدارة جدول الأزمنة عبر زمنٍ قياسي جديد.

انتظر درّاج غريسيني حتّى اللحظات الأخيرة ليبدأ بالضغط نحو الصدارة حتّى سجّل 1:29.165 دقيقة ليتغلّب على خورخي مارتن متصدّر ترتيب البطولة.

ومع سيطرة دوكاتي مجدّدًا وحجزها المراكز الأربعة الأولى، بدا مارتن متّجها لبدء عطلة نهاية الأسبوع الحرجة هذه بشكلٍ قوي عندما سجّل زمنًا قياسيًا جديدًا بلغ 1:29.275 دقيقة في الدقائق الأخيرة.

لكنّ ماركيز تفوّق عليه بعُشرٍ من الثانية ليُكمل مجريات الجمعة في الصدارة.

وأقدم مارتن على محاولة ثانية لتحسين زمنه بعد ذلك لكنّه لم ينجح فيها ليُكمل اليوم ثانيًا أمام إينيا باستيانيني، بينما اكتفى فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ ومنافس مارتن الرئيسي على اللقب بالمركز الرابع.

وكسر مافيريك فينياليس احتكار دوكاتي للمراكز الخمسة الأولى بحلوله خامسًا لصالح أبريليا، حيث تقدّم على فرانكو موربيديللي درّاج براماك دوكاتي الآن، بينما كان المركز السابع من نصيب بيدرو أكوستا الذي ضمن عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

وانطبق الأمر ذاته على اليكس ماركيز الذي انضمّ له ماركو بيزيكي متصدّر الحصّة الأولى، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

   
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المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 26

1:29.165

   183.865 330
2 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 27

+0.110

1:29.275

 0.110 183.639 338
3 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 24

+0.162

1:29.327

 0.052 183.230 337
4 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 22

+0.195

1:29.360

 0.033 183.464 335
5 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 25

+0.341

1:29.506

 0.146 183.165 333
6 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 25

+0.384

1:29.549

 0.043 183.077 334
7 Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 25

+0.437

1:29.602

 0.053 182.720 336
8 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 24

+0.448

1:29.613

 0.011 182.946 330
9 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 28

+0.455

1:29.620

 0.007 182.932 332
10 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 24

+0.517

1:29.682

 0.062 182.805 332
11 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 25

+0.518

1:29.683

 0.001 182.803 333
12 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 25

+0.591

1:29.756

 0.073 182.655 334
13 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 24

+0.672

1:29.837

 0.081 182.490 332
14 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 25

+0.692

1:29.857

 0.020 182.449 332
15 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 26

+0.831

1:29.996

 0.139 182.022 330
16 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 22

+0.834

1:29.999

 0.003 182.162 330
17 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 26

+0.973

1:30.138

 0.139 181.881 332
18 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 27

+1.033

1:30.198

 0.060 181.760 334
19 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 25

+1.052

1:30.217

 0.019 181.721 334
20 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 23

+1.264

1:30.429

 0.212 181.295 333
21 Italy ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 Aprilia 21

+1.847

1:31.012

 0.583 179.177 333
22 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 12

+2.218

1:31.383

 0.371 179.403 333
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