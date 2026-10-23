موتو جي بي جائزة أستراليا الكبرى

موتو جي بي: مارك ماركيز يقدّر احتمالات اعتزاله خلال ثلاث سنوات بنسبة 70%

تكلم مارك ماركيز بصراحة بشأن مستقبله في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وكيف غيّر لقب عام 2025 نظرته إلى مسيرته.

منشور: 23-10-2026

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مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: أليكس فارينيلي

ضمن حديث مطوّل مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في فيليب آيلاند، قدّر مارك ماركيز احتمالات اعتزاله عند انتهاء عقده المقبل مع دوكاتي بنسبة 70%، وأقرّ بأنه سيعتزل "رجلًا حرًا"، بصرف النظر عمّا إذا كان قد أحرز المزيد من الألقاب أم لا.

في العام الماضي، وقبل السباق الافتتاحي للموسم في قطر، كان الإسباني حاسمًا عندما سُئل عن المكان الذي يرى نفسه فيه بعد ثلاث سنوات، إذ قال: "في المكان نفسه الذي أنا فيه الآن تمامًا: أتسابق".

منذ أن أدلى بهذه الإجابة في حدائق فندق ريتز كارلتون في الدوحة، تسارعت الأحداث بصورة هائلة بالنسبة إلى صاحب الرقم 93.

فقد هيمن على الموسم ليتوّج بطلًا للعالم مجددًا، بعد ست سنوات من لقبه السابق في عام 2019، لكنه تعرّض لإصابة جديدة في ذراعه اليمنى التي أنهكتها الإصابات أصلًا، وذلك بعد أيام قليلة فقط، إثر حادث تصادم في إندونيسيا.

وأجبره ذلك السقوط على الخضوع لجراحة أخرى، والدخول في فترة جديدة وطويلة من إعادة التأهيل، ثم اضطر، بعد أشهر، ومع انطلاق منافسات بطولة هذا الموسم بالفعل، إلى التأقلم مع الواقع الجديد الذي يواجهه على الدراجة، ولا سيما على أنواع معينة من الحلبات.

وبعد كل ما مرّ به، قدّم ماركيز هذه المرة إجابة مختلفة إلى حدّ كبير عن السؤال نفسه، مشيرًا إلى أن العقد الذي وقّعه مع دوكاتي خلال فصل الشتاء، والذي يمتد حتى نهاية عام 2028، لديه احتمال كبير بأن يكون عقده الأخير.

Watch: Marc Márquez on Retirement, Acosta and the Next King of MotoGP

وقال ماركيز يوم الخميس، خلال حديثه من حديقة المنزل الذي يتشاركه مع شقيقه أليكس: "هذه المرة، أصبحت الإجابة عن هذا السؤال أكثر تعقيدًا قليلًا. لا أعرف على وجه التحديد، لكن إذا كان عليّ تحديد نسبة، فسأقول إن هناك احتمالًا بنسبة 70% بأن أكون قد اعتزلت خلال ثلاث سنوات، واحتمالًا بنسبة 30% بأن أظل أتسابق".

إن النقاط الـ102 التي انتزعها من متصدر البطولة خلال سبعة سباقات فقط، بين جائزتي إيطاليا وسان مارينو الكبرى، أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك أن طموحه لم يتراجع.

ومع ذلك، فإن التجربة التي مثّلت تتويجًا عاطفيًا وحرّرت الكثير من مشاعره بعد إحراز لقب عام 2025، منحته أيضًا شعورًا بالسلام والطمأنينة. وكان التحوّل عميقًا إلى درجة أن الفوز بهذا اللقب أو خسارته، أو الفوز بالألقاب التي قد ينافس عليها في السنوات المقبلة أو خسارتها، لم يعد يحرمُه النوم ليلًا.

وأوضح درّاج دوكاتي: "بفضل لقب العام الماضي تحديدًا، أشعر الآن بالهدوء والراحة. وهذا يفسّر أيضًا لماذا أستطيع إنهاء بعض السباقات في المركز السادس أو السابع عندما لا أشعر بالارتياح الكامل".

وأضاف: "لم يسبق لي في أي مرحلة من مسيرتي أن تقبّلت إنهاء السباقات في المركز السادس أو السابع، أو أن أكون متأخرًا عن الفائز بفارق كبير كما حدث معي أحيانًا هذا العام. لم يكن ذلك أمرًا يمكنني تقبّله ببساطة".

وأكمل: "لكن بعد الفوز بآخر ألقابي العالمية، تقبّلت حقيقة أن الشمس لا تشرق كل يوم. لقد غيّر ذلك اللقب الطريقة التي سأعتزل بها عندما يحين الوقت. ومن الآن فصاعدًا، لن يُحدث الفوز بلقب إضافي أو خسارة لقب واحد أي فرق بالنسبة إليّ. عندما أعتزل، سأفعل ذلك رجلًا حرًا، وأنا في سلام مع نفسي"، أضاف بطل العالم الحالي.

إن اندفاع الأدرينالين والشعور بالارتياح والتحرر، التي رافقت إثباته لنفسه قدرته على استعادة العرش بعد كل ما عاناه من ألم ومعاناة، تركته يشعر بأنه "فارغ"، ومن دون أي رغبة في العودة إلى الدراجة لعدة أيام.

وكان من المفهوم الاعتقاد بأنه قد يفكر، بعد هذا التحرر العاطفي الكبير، في إنهاء مسيرته والابتعاد عن السباقات، رغم بقاء عام في عقده. لكن حادث التصادم في لومبوك وضع أمامه هدفًا جديدًا يسعى إلى تحقيقه.

وقال: "لم تراودني فكرة الاعتزال، لأنني لم أملك الوقت للوصول إلى تلك المرحلة، إذ تعرّضت للإصابة مجددًا بعد أسبوع واحد [في إندونيسيا]. وطالما أنني أعاني إصابة يمكنني التعافي منها، بما يسمح لي بمواصلة التسابق ومحاولة الفوز مجددًا، فلن أعتزل. هذا أمر محسوم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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