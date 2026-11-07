موتو جي بي جائزة قطر الكبرى

موتو جي بي: مارك ماركيز يفوز بالسباق القصير في قطر وسط صمود مارتن وانتزاعه المركز الثالث

حقق ماركيز الفوز بعد احتكاك مع ماركو بيزيكي، ليحصل على فرصة حسم اللقب يوم الأحد.

منشور: 07-11-2026

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مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

خرج مارك ماركيز منتصرًا من سباق سرعة مثير في جائزة قطر الكبرى لموتو جي بي، شهد أحداثًا من مختلف الأنواع.

وقدم خورخي مارتن أداءً استثنائيًا ليحصد المركز الثالث رغم معاناته من كسر في معصمه، لكنه لم يتمكن من منع ماركيز من الحصول على فرصة لحسم اللقب يوم الأحد.

وسيكون على درّاج دوكاتي المصنعي الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى، مع فشل مارتن في حصد أي نقطة، حتى يتمكن من حسم البطولة.

وفقد ماركو بيزيكي حسابيًا فرصه في المنافسة على اللقب، عقب احتكاك مثير للجدل مع ماركيز أدى إلى سقوطه، بينما كان الثنائي يتصارع على الصدارة.

وبذلك، أصبحت المنافسة على اللقب رسميًا محصورة بين ماركيز ومارتن.

وعندما انطفأت الأضواء الحمراء للمرة الأولى عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، نجح بيزيكي في البقاء أمام ماركيز وانتزاع الصدارة المبكرة. لكن السباق الأول لم يدم طويلًا.

وكان فرانشيسكو بانيايا في المركز الخامس عندما صدمه فيرمين ألدغير من الخلف عند نهاية اللفة الثانية. وظهر درّاج غريسيني دوكاتي بمحاذاة بانيايا من الجهة الداخلية بطريقة افتقرت إلى السيطرة، ما أدى إلى تطاير درّاج دوكاتي المصنعي عن دراجته.

ولحسن الحظ، ظل بانيايا واعيًا بعد ارتطامه بقوة على ظهره، لكنه احتاج إلى نقله من موقع الحادث بحذر. وبناءً على ذلك، تقرر إيقاف السباق.

ثم تقرر إقامة سباق جديد من عشر لفات بدلًا من اللفات الإحدى عشرة المقررة أصلًا.

ولم يحتج المراقبون إلى وقت طويل لتحديد مسؤولية ألدغير عن الحادث، إذ فرضوا عليه عقوبة المرور في منطقة اللفة الطويلة مرتين، على أن ينفذها خلال السباق الجديد. وبالطبع، غاب بانيايا عن موقعه في الصف الثاني على شبكة الانطلاق بعد الحادث العنيف، ما جعل عدد الدراجات المشاركة يقتصر على 17 دراجة، في ظل غياب دراجات ياماها الأربع.

وفي هذه المرة، كان ماركيز الأسرع عند انطفاء الأضواء، ونجح في التقدم إلى الصدارة دون عوائق، أمام بيزيكي وفابيو دي جانانتونيو.

وأظهرت دراجتا أبريليا المصنعيّتان بقيادة بيزيكي ومارتن سرعة كبيرة في بداية السباق، إذ كان مارتن قد تقدم بالفعل إلى المركز الرابع مع نهاية اللفة الثانية. أما بيزيكي، فكان يفرض ضغطًا كبيرًا على ماركيز، وكاد أن ينجح في تجاوزه قرب نهاية اللفة نفسها.

وبعد لفة ثالثة هادئة نسبيًا، لمح بيزيكي فرصة للتجاوز عند الدخول إلى المنعطف الأول في اللفة الرابعة. وكان ماركيز في وضعية دفاعية وانحرف قليلًا إلى خارج المسار، بينما التزم بيزيكي بالخط الداخلي. وسيظل الاحتكاك الذي وقع عندما عاد مارك إلى خط التسابق موضع نقاش طويل في حلبة لوسيل، لكن سجلات السباق ستشير إلى سقوط بيزيكي وعدم معاقبة ماركيز.

واستغل مارتن لحظة الفوضى القصيرة بأفضل طريقة ممكنة، فلم يتجاوز دي جيانانتونيو فحسب، بل احتك أيضًا بمنافسه على اللقب خلال صراعهما المؤقت على الصدارة. وكان الدرّاجان يستخدمان الإطار الخلفي اللين، وهو خيار ميّزهما عن بقية دراجات الحلبة، لكن مارتن كان يخوض السباق، بطبيعة الحال، بمعصم مكسور.

وبدا ما حدث بعد ذلك شبه حتمي، إذ سجل ماركيز أسرع لفتين في اللفتين الخامسة والسابعة، ليقضي على أي محاولة من مارتن لمنافسته، ويوسع الفارق بينهما إلى أكثر من ثانية.

وانصب اهتمام مارتن خلال اللفات الأخيرة على التصدي لمحاولة متأخرة من دي جيانانتونيو لتجاوزه. ولو نجح في ذلك، لكان قد أنهى أي فرصة أمام ماركيز لحسم اللقب يوم الأحد. لكن درّاج دوكاتي فريق في آر 46 تجاوزه في اللفة الأخيرة، ليمنح ماركيز فرصة حسم البطولة خلال السباق الرئيسي.

وحسم راؤول فرنانديز، درّاج فريق تراكهاوس أبريليا، معركة المركز الرابع أمام يوهان زاركو درّاج فريق إل سي آر هوندا، بينما أنهى بيدرو أكوستا، درّاج كاي تي إم، السباق في المركز السادس بعدما كان طرفًا في تلك المعركة حتى المراحل الأخيرة.

وأكمل آي أوغورا وإينيا باستيانيني وإيكر ليكونا قائمة الدرّاجين الذين حصدوا النقاط في سباق السرعة الاستثنائي هذا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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موتو جي بي: مارك ماركيز يفوز بالسباق القصير في قطر وسط صمود مارتن وانتزاعه المركز الثالث



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