تغلب مارك ماركيز على خورخي مارتن في مواجهة مباشرة ليحرز الفوز في جائزة اليابان الكبرى، ويقلص الفارق إلى نقطتين فقط عن متصدر بطولة العالم للموتو جي بي.

وبعد انتصاره المهيمن في السباق القصير يوم السبت، اضطر دراج دوكاتي ماركيز إلى بذل جهد كبير لتحقيق ثنائية الفوز على حلبة موتيغي، في ظل مقاومة قوية من مارتن، الذي انطلق من البول بوزيشن ونجح في التصدي لضغط مكثف للحفاظ على مركزه.

لكن بطل العالم الحالي نفذ مناورة رائعة على مارتن قبيل الوصول إلى منتصف السباق، قبل أن يبتعد عنه سريعًا ويحقق فوزه السادس في موسم 2026 من بطولة الموتو جي بي.

واكتفى مارتن بالمركز الثاني، فيما تصدى زميله ماركو بيزيكي لهجوم متأخر من إينيا باستيانيني ليكمل مراكز منصة التتويج.

مع انطلاق السباق، ابتعد مارتن بسلاسة من البول بوزيشن ليتصدر عند المنعطف الأول، بينما لم يتمكن ماركيز من تكرار مناورة السباق القصير، فبقي في المركز الثاني.

في المقابل، تراجع بيدرو أكوستا، الفائز بجائزة النمسا الكبرى، من المركز الثالث إلى الخامس خلال المنعطفات الأولى، ما أتاح لبيزيكي التمركز مباشرة خلف منافسيه على اللقب.

وظل الثلاثي ضمن فارق ثانية واحدة خلال الربع الأول من السباق، وتبادلوا تسجيل أسرع اللفات، بينما بقي الصراع على الفوز مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

لكن ماركيز رفع من وتيرته في اللفة السابعة وبدأ في ممارسة ضغط جدي على مارتن، بالتزامن مع بدء بيزيكي فقدان الاتصال بالثنائي المتصدر.

ونجح مارتن في البداية في إبقاء بطل العالم الحالي خلفه، إذ لم يرتكب أي خطأ على متن دراجة أبريليا، محافظًا على الوضع القائم.

لكن في اللفة الحادية عشرة، قرر ماركيز الهجوم، وأدخل دراجته دوكاتي من الجهة الداخلية عند المنعطف التاسع، لينجح في تجاوز مارتن وانتزاع الصدارة للمرة الأولى.

وتمكن مارتن في البداية من مجاراة وتيرة ماركيز، إذ حرص بطل عام 2024 على عدم السماح لمنافسه بالابتعاد.

لكن خلال اللفات السبع التالية، نجح ماركيز في توسيع الفارق إلى ثانية كاملة، قبل أن يتجه بهدوء نحو خط النهاية ويحصد فوزه التاسع والسبعين في الفئة العليا.

وبينما حُسم الصراع على الفوز، خاض بيزيكي وباستيانيني مواجهة مثيرة على المركز الأخير في منصة التتويج استمرت حتى اللفة الأخيرة.

وأظهر دراج فريق تيك 3 كاي تي ام باستيانيني سرعة هائلة في المراحل الختامية، وتمكن من تعويض فارق ثانية كاملة ليصل إلى مسافة قريبة جدًا من دراجة بيزكي.

لكن رغم خروجه بصورة ممتازة من المنعطف الأخير، لم يتمكن باستيانيني من فعل الكثير أمام مواطنه، الذي تمسك بالمركز الثالث بفارق 0.089 ثانية فقط في سباق سرعة نحو خط النهاية.

ومع ذلك، كان باستيانيني أفضل دراجي كاي تي ام في السباق، بعدما أنهى المنافسة رابعًا عقب تجاوزه دراجة أكوستا المصنعية في وقت مبكر.

وتراجع الدراج الإسباني إلى المركز الثامن في المراحل الأولى، لكنه شق طريقه تدريجيًا نحو الأمام، وخاض معركة رائعة مع ثنائي فريق تراكهاوس أبريليا، راؤول فرنانديز وآي أوغورا.

ورغم نجاحه لفترة وجيزة في تجاوزهما وانتزاع المركز الخامس في اللفة السادسة عشرة، شن فرنانديز هجومًا مضادًا، تاركًا خلفه أكوستا وأوغورا.

وفي النهاية، حسم فرنانديز المواجهة الثلاثية ليحتل المركز الخامس أمام أوغورا، الذي خاض السباق على أرضه، بينما لم يتمكن أكوستا من تحقيق أفضل من المركز السابع.

وقدم فرانشيسكو بانيايا يومًا أفضل على متن دراجة دوكاتي المصنعية، لينهي السباق في المركز الثامن، فيما تعافى فيرمين ألدغير من تراجعه إلى المركز السادس عشر في اللفة الأولى ليحتل المركز التاسع عند خط النهاية.

أما لوكا ماريني، فكان أفضل دراجي هوندا على أرضهم، بعدما أنهى السباق عاشرًا، متقدمًا بمركزين على دراج ياماها المتصدر فابيو كوارتارارو.

وبعد مشكلات الإطارات التي شهدها يوم السبت، اختار جميع الدراجين استخدام الإطار الخلفي هارد، بعدما اختبروه خلال حصة الإحماء المطولة التي امتدت 20 دقيقة صباحًا.

وخرج كل من ديوغو موريرا ويوهان زاركو وأليكس ماركيز من السباق إثر حوادث سقوط، بينما عاد جاك ميلر إلى دراجته بعد سقوطه وتمكن من إكمال المنافسة في المركز التاسع عشر والأخير.

ترتيب السباق: