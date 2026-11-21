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موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

موتو جي بي: مارك ماركيز يسقط واللقب في متناول يده.. وبيزيكي يفوز بالسباق القصير في البرتغال

تأجل تتويج مارك ماركيز بلقب بطولة العالم بعدما تعرض لحادث سقوط خلال السباق القصير، ما أبقى مارتن وبيزيكي في دائرة المنافسة.

راشيت ثوكرال

منشور: 21-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

حقق ماركو بيزيكي فوزًا مهيمنًا في السباق القصير لجائزة البرتغال الكبرى 2026، بينما تعرض مارك ماركيز لحادث سقوط مثير في اللفة قبل الأخيرة، عندما كان في موقع يسمح له بحسم لقب بطولة العالم.

وبدا أن ماركيز قد ضمن اللقب مع اقتراب سباق بورتيماو، الذي يقام على نصف مسافة السباق الرئيسي، من نهايته، إذ كان دراج فريق دوكاتي المصنعي يحتل المركز الثالث خلف دراجتي أبريليا بقيادة بيزيكي وراؤول فرنانديز.

لكن مع تساقط أمطار خفيفة على حلبة بورتيماو، فقد ماركيز تماسك الإطار الأمامي لدراجته دوكاتي عند المنعطف السابع، قبل ما يزيد قليلًا على لفة واحدة من النهاية، في تحول غريب لمسار المنافسة على اللقب.

ومع فوز بيزيكي بالسباق انطلاقًا من المركز الأول، وإنهاء خورخي مارتن المنافسة في المركز الخامس على متن دراجة أبريليا المصنعية، ستستمر معركة البطولة الآن حتى السباق الرئيسي يوم الأحد.

ومع بقاء 62 نقطة متاحة، يتصدر ماركيز ترتيب البطولة بفارق 55 نقطة عن مارتن و62 نقطة عن بيزيكي.

وعند انطلاق السباق، انطلق بيزيكي بسلاسة من مركز الانطلاق الأول، ليصل إلى المنعطف الأول في الصدارة، بينما تقدم راؤول فرنانديز من المركز الرابع إلى الثاني بعد تجاوزه فابيو دي جانانتونيو ومارك ماركيز.

وبينما بدأ متسابقا أبريليا في الابتعاد عن بقية المنافسين في المقدمة خلال اللفة الثانية، خاض ماركيز ودي جانانتونيو معركة على المركز الأخير على منصة التتويج، إذ نجح دراج فريق في آر 46 في انتزاع المركز الثالث لفترة وجيزة، قبل أن يرد ماركيز ويستعيد موقعه.

واستغل أليكس ماركيز بعد ذلك المعركة ليتجاوز دي جانانتونيو، ويصبح بمثابة خط دفاع خلفي لشقيقه الذي يقود دراجة دوكاتي المصنعية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مارتن إلى المركز السابع رغم انطلاقته القوية، إذ لم يتمكن دراج أبريليا المصنعية من إحراز تقدم مستمر يحافظ به على فرص استمرار المنافسة على البطولة.

وتجاوز المتسابق البالغ من العمر 28 عامًا بيدرو أكوستا دراج كيه تي إم في اللفة الثانية ليتقدم إلى المركز السابع، لكن مواطنه أعاده إلى مركز خلفه في اللفة التالية.

وقبل أربع لفات من النهاية، ارتكب دي جانانتونيو خطأ عند المنعطف الأول، ما سمح لكل من أكوستا ومارتن بتجاوزه. لكن حتى المركز السادس لم يكن كافيًا لمارتن للحفاظ على استمرار معركة اللقب.

غير أن مجريات السباق القصير انقلبت فجأة في اللفة قبل الأخيرة، عندما ارتكب ماركيز خطأً نادرًا عند المنعطف السابع، وانزلق خارج السباق من المركز الثالث، في اللحظة التي كان يستعد فيها للاحتفال باللقب.

وهكذا، واصل بيزيكي طريقه بسهولة نحو خط النهاية ليتمسك بآماله في المنافسة على بطولة العالم، بينما حل فرنانديز دراج تراكهاوس ثانيًا، ليمنح أبريليا المركزين الأول والثاني.

وانتزع أليكس ماركيز المركز الأخير على منصة التتويج بحلوله ثالثًا أمام أكوستا، بينما تمكن مارتن من إنقاذ المركز الخامس.

سباق قصير

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط 1

م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ

72 Aprilia 12

19:48.999

166.8 12 2

ر. فيرنانديز فريق تراك هوس

25 Aprilia 12

+8.378

19:57.377

8.378 165.6 9 3

أ. ماركيز غريسيني موتو2

73 Ducati 12

+11.568

20:00.567

3.190 165.2 7 4

ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

37 KTM 12

+11.888

20:00.887

0.320 165.1 6 5

خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ

89 Aprilia 12

+12.058

20:01.057

0.170 165.1 5 6

آ. أوغورا فريق تراك هوس

79 Aprilia 12

+12.217

20:01.216

0.159 165.1 4 7

ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46

49 Ducati 12

+12.658

20:01.657

0.441 165.0 3 8

ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ

20 Yamaha 12

+18.392

20:07.391

5.734 164.3 2 9

إ. ليكونا فريق دوكاتي

27 Ducati 12

+19.077

20:08.076

0.685 164.2 1 10

ج. ميلر براماك ريسينغ

43 Yamaha 12

+19.467

20:08.466

0.390 164.1 11

إ. باستيانيني تيك 3

23 KTM 12

+21.898

20:10.897

2.431 163.8 12

ج. ديكسون فريق ريبسول هوندا

96 Honda 12

+22.380

20:11.379

0.482 163.7 13

ب. إسبارغارو تيك 3

44 KTM 12

+22.569

20:11.568

0.189 163.7 14

أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ

42 Yamaha 12

+26.136

20:15.135

3.567 163.2 15

ل. ماريني فريق ريبسول هوندا

10 Honda 12

+27.065

20:16.064

0.929 163.1 16

ف. موربيديلي فريق في آر46

21 Ducati 12

+1'39.024

21:28.023

1:11.959 154.0 dnf

م. ماركيز فريق دوكاتي

93 Ducati 10

+2 عدد اللفات

16:34.407

2 عدد اللفات 166.2 الحادث dnf

ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

33 KTM 8

+4 عدد اللفات

13:20.083

2 عدد اللفات 165.2 الحادث dnf

ي. زاركو فريق إل سي آر

5 Honda 7

+5 عدد اللفات

11:39.959

1 اللفة 165.3 الحادث dnf

ف. ألديغير غريسيني موتو2

54 Ducati 6

+6 عدد اللفات

12:34.737

1 اللفة 131.4 الانسحاب dnf

ا. فيرنانديز براماك ريسينغ

47 Yamaha 3

+9 عدد اللفات

5:08.825

3 عدد اللفات 160.5 الانسحاب dnf

د. موريرا فريق إل سي آر

11 Honda 3

+9 عدد اللفات

6:18.802

1:09.977 130.9 الانسحاب شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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