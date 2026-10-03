قلّص مارك ماركيز الفارق مع متصدر بطولة العالم خورخي مارتن بعدما حقق الفوز في السباق القصير على حلبة موتيغي اليوم السبت.

عبر خورخي مارتن وإينيا باستيانيني خط النهاية في المركزين الثاني والثالث، لكن كلاهما تراجع مركزًا بعد نهاية السباق بسبب تجاوز حدود الحلبة، ما منح ديوغو موريرا أفضل نتيجة له في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

وخرج بيدرو أكوستا دراج "كاي تي ام" من السباق بعدما تسبب أليكس ماركيز، شقيق مارك، في حادث معه خلال اللفة الأولى.

وكانت الانطلاقة حاسمة، إذ انطلق مارك بشكل جيد من منتصف الصف الأول، وتقدم على مارتن عند الوصول إلى المنعطف الأول. وحاول مارتن خوض المعركة من الجهة الخارجية، لكنه اضطر في النهاية إلى العودة إلى خط التسابق الخاص به.

ومنذ تلك اللحظة، لم يتمكن مارتن، صاحب البول بوزيشن، من تهديد ماركيز بشكل جدي، إذ سمح الفوز لمارك بتقليص الفارق مع مارتن إلى سبع نقاط قبل جائزة الغد الكبرى.

وجاءت لحظة مهمة أخرى في السباق بعد ثوانٍ قليلة فقط من إحكام ماركيز قبضته على الصدارة. ومع كبح الدراجين استعدادًا للمنعطف الثالث، فقد أليكس ماركيز السيطرة على دراجته دوكاتي التابعة لفريق غريسيني، وأخرج معه فابيو دي جانانتونيو وأكوستا من السباق.

ومع خروج أكوستا، نجم "كاي تي ام" الشاب، من السباق بهذه الطريقة، سنحت فرصة نادرة لإحدى الدراجات النمساوية الأخرى للتألق. واستغل إينيا باستيانيني، دراج تيك3، الفرصة بأفضل شكل بعدما سمحت له انطلاقته السريعة من المركز السابع بالتقدم أمام الفوضى التي أخرجت زميله في الفريق المصنعي.

وكان ماركو بيزيكي يحتل المركز الثالث في تلك المرحلة، لكن دراجة أبريليا المصنعية لم تتمكن من الاحتفاظ بهذا المركز طويلًا. وكان الإيطالي المتصدر الوحيد الذي اختار الإطار الخلفي ميديوم في السباق القصير، وظل يكافح من أجل السرعة طوال معظم السباق. وتجاوزه باستيانيني في اللفة الثالثة، ثم موريرا وأي أوغورا في اللفة الخامسة.

وفي النهاية، نجح بيزيكي في إنقاذ بعض النقاط باحتلاله المركز السادس، وساعده إلى حد ما انشغال يوهان زاركو وراؤول فرنانديز في معركة قوية خلفه خلال معظم مراحل السباق.

ولم يكن هناك تهديد كبير باندلاع معركة حقيقية داخل المراكز الستة الأولى بعد استقرار الترتيب، حتى اللفة الأخيرة. وفجأة، تقلصت الفوارق بين مارتن وباستيانيني وموريرا، وكادت دراجة "كاي تي ام" أن تصبح بمحاذاة دراجة أبريليا عند خط النهاية.

وعلى الرغم من أن ترتيب الدراجين على الحلبة لم يتغير فعليًا قبل رفع العلم الشطرنجي، فقد تم إعلان عقوبتَي تجاوز حدود الحلبة بحق مارتن وباستيانيني مباشرة بعد السباق، ليتقدم موريرا إلى المركز الثاني.

وبذلك، صُنّف مارتن وباستيانيني في المركزين الثالث والرابع، أمام أوغورا الذي نجح بتحقيق نتيجة جيدة على أرضه بعدما انطلق من المركز الحادي عشر، في عطلة نهاية أسبوع صعبة حتى الآن على دراج أبريليا التابع لفريق تراك هاوس.