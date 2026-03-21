تقرير السباق
موتو جي بي جائزة البرازيل

موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق فوزًا مُثيرًا في السباق القصير المتأخر بجائزة البرازيل

حقق مارك ماركيز فوزًا مميزًا بعد عودته من الإصابة، وذلك عقب تفوقه على فابيو دي جيانانطونيو في صراع متأخر ليحسم السباق القصير ضمن جائزة البرازيل الكبرى.

تم التحرير:
مارك ماركيز، دوكاتي وفابيو دي جيانأنطونيو، في.آر46 ريسينغ

الصورة من قبل: إيفاريستون سا

استفاد درّاج دوكاتي الرسمي من خطأ متأخر لمنافسه قبل ثلاث لفات من النهاية ليتقدم إلى الصدارة، قبل أن يصمد أمام هجوم مضاد في اللفات الأخيرة، ليعبر خط النهاية بفارق 0.213 ثانية فقط.

ويمثل هذا الفوز أول انتصار لماركيز في أي منافسة منذ جائزة سان مارينو الكبرى في سبتمبر.

وتأخر انطلاق السباق القصير في غويانيا لمدة 80 دقيقة، بعدما اضطر عمال الحلبة إلى إصلاح حفرة كبيرة ظهرت على الخط المستقيم الرئيسي عقب التصفيات.

وعند انطلاق السباق، حافظ دي جيانانطونيو على الصدارة من قطب الانطلاق الأول عند المنعطف الأول، بينما قفز فابيو كوارتارارو من المركز الرابع إلى الثاني بعد تجاوزه ماركو بيزيكي ثم ماركيز عند المنعطف الرابع.

لكنّ ماركيز استعاد المركز الثاني من كوارتارارو عند الكبح في المنعطف الأول في اللفة الثالثة من أصل 15، في وقت كان فيه دي جيانانطونيو قد وسّع الفارق إلى قرابة ثانية.

وواصل درّاج "في آر 46" توسيع الفارق في اللفات الأولى، قبل أن يبدأ ماركيز في تقليصه منتصف السباق، ليقلّصه إلى ثانية واحدة في اللفة السابعة.

ومع تبقي نحو خمس لفات، أصبح ماركيز ضمن مجال الهجوم، وجاءت اللحظة الحاسمة في اللفة 13 عندما فقد دي جيانانطونيو تماسكه عند الخروج من المنعطف 12.

واستغل ماركيز الفرصة فورًا لينتزع الصدارة، لكن منافسه واصل الضغط حتى خط النهاية.

وسجّل الدرّاجان الزمن نفسه في اللفة الأخيرة، إلا أنّ ماركيز لم يترك أي فرصة لمنافسه لاستعادة المركز.

ورغم البداية القوية لكوارتارارو وبقائه ضمن مراكز منصّة التتويج في البداية، تراجع أداؤه تدريجيًا خلال مع تقدّم السباق ليتأخر خلف ثلاثي دراجات أبريليا.

وكان أفضل ممثل لعلامة نوالي هو بطل 2024 خورخي مارتن، الذي استفاد من خطأ زميله بيزيكي في اللفة السادسة ليخطف المركز الثالث، مسجلًا عودته إلى منصة التتويج بعد موسم 2025 الصعب بسبب الإصابات.

ولم يتمكن بيزيكي من تقليص الفارق مجددًا، لينهي السباق في المركز الرابع، أمام دراجة تراكهاوس أبريليا بقيادة آي أوغورا.

وأنهى أليكس ماركيز السباق في المركز السابع على متن دوكاتي غريسيني، بينما نجح فرانشيسكو بانيايا في الصمود أمام بيدرو أكوستا ليحصد المركز الثامن.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 15

19:41.982

   175.2   12
2 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 15

+0.213

19:42.195

 0.213 175.1   9
3 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 15

+3.587

19:45.569

 3.374 174.6   7
4 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 15

+4.061

19:46.043

 0.474 174.6   6
5 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 15

+4.994

19:46.976

 0.933 174.4   5
6 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 15

+7.728

19:49.710

 2.734 174.0   4
7 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 15

+8.153

19:50.135

 0.425 174.0   3
8 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 15

+8.342

19:50.324

 0.189 173.9   2
9 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 15

+9.096

19:51.078

 0.754 173.8   1
10 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 15

+10.329

19:52.311

 1.233 173.6    
11 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 15

+11.106

19:53.088

 0.777 173.5    
12 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 15

+14.213

19:56.195

 3.107 173.1    
13 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 15

+15.090

19:57.072

 0.877 172.9    
14 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 15

+15.353

19:57.335

 0.263 172.9    
15 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 15

+15.528

19:57.510

 0.175 172.9    
16 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 15

+21.396

20:03.378

 5.868 172.0    
17 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 15

+22.706

20:04.688

 1.310 171.9    
18 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 15

+23.044

20:05.026

 0.338 171.8    
19 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 15

+23.807

20:05.789

 0.763 171.7    
dnf Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 10

+5 عدد اللفات

13:21.954

 5 عدد اللفات 172.1 الحادث  
dnf France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 7

+8 عدد اللفات

9:21.236

 3 عدد اللفات 172.1 الحادث  
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 1

+14 عدد اللفات

1:26.011

 6 عدد اللفات 160.5 الحادث  
