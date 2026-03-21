موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق فوزًا مُثيرًا في السباق القصير المتأخر بجائزة البرازيل

استفاد درّاج دوكاتي الرسمي من خطأ متأخر لمنافسه قبل ثلاث لفات من النهاية ليتقدم إلى الصدارة، قبل أن يصمد أمام هجوم مضاد في اللفات الأخيرة، ليعبر خط النهاية بفارق 0.213 ثانية فقط.

ويمثل هذا الفوز أول انتصار لماركيز في أي منافسة منذ جائزة سان مارينو الكبرى في سبتمبر.

وتأخر انطلاق السباق القصير في غويانيا لمدة 80 دقيقة، بعدما اضطر عمال الحلبة إلى إصلاح حفرة كبيرة ظهرت على الخط المستقيم الرئيسي عقب التصفيات.

وعند انطلاق السباق، حافظ دي جيانانطونيو على الصدارة من قطب الانطلاق الأول عند المنعطف الأول، بينما قفز فابيو كوارتارارو من المركز الرابع إلى الثاني بعد تجاوزه ماركو بيزيكي ثم ماركيز عند المنعطف الرابع.

لكنّ ماركيز استعاد المركز الثاني من كوارتارارو عند الكبح في المنعطف الأول في اللفة الثالثة من أصل 15، في وقت كان فيه دي جيانانطونيو قد وسّع الفارق إلى قرابة ثانية.

وواصل درّاج "في آر 46" توسيع الفارق في اللفات الأولى، قبل أن يبدأ ماركيز في تقليصه منتصف السباق، ليقلّصه إلى ثانية واحدة في اللفة السابعة.

ومع تبقي نحو خمس لفات، أصبح ماركيز ضمن مجال الهجوم، وجاءت اللحظة الحاسمة في اللفة 13 عندما فقد دي جيانانطونيو تماسكه عند الخروج من المنعطف 12.

واستغل ماركيز الفرصة فورًا لينتزع الصدارة، لكن منافسه واصل الضغط حتى خط النهاية.

وسجّل الدرّاجان الزمن نفسه في اللفة الأخيرة، إلا أنّ ماركيز لم يترك أي فرصة لمنافسه لاستعادة المركز.

ورغم البداية القوية لكوارتارارو وبقائه ضمن مراكز منصّة التتويج في البداية، تراجع أداؤه تدريجيًا خلال مع تقدّم السباق ليتأخر خلف ثلاثي دراجات أبريليا.

وكان أفضل ممثل لعلامة نوالي هو بطل 2024 خورخي مارتن، الذي استفاد من خطأ زميله بيزيكي في اللفة السادسة ليخطف المركز الثالث، مسجلًا عودته إلى منصة التتويج بعد موسم 2025 الصعب بسبب الإصابات.

ولم يتمكن بيزيكي من تقليص الفارق مجددًا، لينهي السباق في المركز الرابع، أمام دراجة تراكهاوس أبريليا بقيادة آي أوغورا.

وأنهى أليكس ماركيز السباق في المركز السابع على متن دوكاتي غريسيني، بينما نجح فرانشيسكو بانيايا في الصمود أمام بيدرو أكوستا ليحصد المركز الثامن.