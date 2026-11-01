موتو جي بي جائزة ماليزيا الكبرى

موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق فوزًا كاسحًا ويقترب خطوة إضافية من اللقب

بعد حلوله ثانيًا في السباق القصير، حقق ماركيز الفوز يوم الأحد، مستفيدًا بالكامل من غياب مارتن عن حلبة سيبانغ.

منشور: 01-11-2026

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مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: عاصف زوبيري

حقق مارك ماركيز فوزًا مهيمنًا في جائزة ماليزيا الكبرى، ليقترب خطوة إضافية من حسم لقب بطولة العالم لموتو جي بي لعام 2026، في وقت أخفقت فيه أبريليا في الصعود إلى منصة التتويج.

وانتزع درّاج دوكاتي المصنعي الصدارة عند الانطلاقة، قبل أن يبني فارقًا مريحًا خلال النصف الأول من السباق، مستفيدًا من قيام شقيقه الأصغر أليكس ماركيز بدور السائق المساند له من الخلف.

وتمكن بيدرو أكوستا من تجاوز درّاج غريسيني في اللفة العاشرة، بعد معركة طويلة بينهما، لكنه لم يجد أي إجابة أمام مارك ماركيز، الذي شق طريقه بهدوء نحو خط النهاية ليحقق فوزه السابع في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم.

وتمنحه هذه النتيجة تقدمًا بفارق 44 نقطة أمام خورخي مارتن المصاب، و72 نقطة أمام ماركو بيزيكي، ما يعني أنه قد يحسم لقب موسم 2026 في وقت مبكر، وتحديدًا خلال جائزة قطر الكبرى الأسبوع المقبل.

ورغم أنه لا يزال يعاني من تبعات إصابة في الكتف تعرّض لها خلال جائزة كتالونيا الكبرى، اكتفى أليكس ماركيز بالمركز الثالث، لكنه نجح في إبقاء درّاج أبريليا ماركو بيزيكي خلفه خلال القسم الأوسط من السباق.

ومع انطلاق سباق سيبانغ المكوّن من 20 لفة، حقق مارك ماركيز أفضل انطلاقة من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، متجاوزًا شقيقه أليكس ماركيز، صاحب قطب الانطلاق الأول، عند الاقتراب من المنعطف الأول.

وردّ درّاج غريسيني الهجوم عند الكبح للمنعطف الرابع، لكنه دخل عميقًا أكثر من اللازم إلى المنعطف الأيمن، ما سمح لبطل العالم الحالي باستعادة المركز.

وخلف الثنائي المتصدر، تقدم آي أوغورا في البداية إلى المركز الثالث على متن دراجة تراكهاوس أبريليا، قبل أن يتراجع خلف بيدرو أكوستا وماركو بيتزيكي في تتابع سريع.

وبعد ذلك، قلّص أكوستا الفارق مع أليكس ماركيز، واضعًا الفائز بجائزة ماليزيا الكبرى العام الماضي تحت ضغط كبير. لكن ورغم تفوقه الواضح في السرعة، واجه الفائز بالسباق القصير صعوبة في إتمام عملية التجاوز، ما أتاح لمارك ماركيز الابتعاد في الصدارة.

ولم يتمكن أكوستا من تنفيذ التجاوز إلا عند منتصف السباق، في اللفة العاشرة، وكان زميله المستقبلي في فريق 2027 قد بنى حينها فارقًا بلغ 1.7 ثانية.

ورفع ماركيز وتيرته مباشرة بعد تقدم أكوستا إلى المركز الثاني، موسعًا الفارق إلى أكثر من ثانيتين.

وفي اللفة 14، نجح أكوستا في تقليص أربعة أعشار من الثانية من الفارق مع متصدر السباق، لكن ماركيز ردّ على سرعته خلال اللفة التالية، إذ عجز درّاج كيه تي إم عن مجاراة وتيرة مواطنه.

وفي نهاية المطاف، عبر ماركيز خط النهاية بفارق مريح بلغ 4.1 ثانية، محققًا فوزه الثمانين في الفئة العليا، ومعززًا حظوظه في إحراز لقبه العالمي العاشر.

وأكمل أكوستا ثنائية منصة التتويج في المركز الثاني، بعد فوزه بالسباق القصير يوم السبت، فيما أكمل أليكس ماركيز المراكز الثلاثة الأولى.

أما درّاج أبريليا المصنعي بيزيكي، فظل في البداية ضمن نطاق الهجوم على أليكس ماركيز، بل وتقدم لفترة وجيزة أمام درّاج غريسيني في اللفة العاشرة. لكنه لم يتمكن من إتمام التجاوز على الإسباني، ليصبح بعدها تحت ضغط درّاج تراكهاوس أوغورا.

ودخل الثنائي في معركة شرسة على المركز الرابع، تخللها احتكاك قوي مع بداية اللفة 18. وتمكن أوغورا في نهاية المطاف من التفوق على زميله في الفريق وانتزاع المركز الرابع، بينما خرج بيزيكي عن المسار في اللفة الأخيرة وتراجع إلى المركز السادس، خلف درّاج تيك 3 كيه تي إم إينيا باستيانيني.

السباق

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط 1 م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 20

40:14.236

25 2 ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 20

+4.172

40:18.408

4.172 20 3 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 20

+5.955

40:20.191

1.783 16 4 آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 20

+6.759

40:20.995

0.804 13 5 إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 20

+10.896

40:25.132

4.137 11 6 م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 20

+11.259

40:25.495

0.363 10 7 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 20

+17.724

40:31.960

6.465 9 8 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 20

+17.790

40:32.026

0.066 8 9 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 20

+23.729

40:37.965

5.939 7 10 ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 20

+25.097

40:39.333

1.368 6 11 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 20

+25.826

40:40.062

0.729 5 12 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 20

+27.063

40:41.299

1.237 4 13 ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 20

+32.960

40:47.196

5.897 3 14 م. فينياليس تيك 3 12 KTM 20

+34.597

40:48.833

1.637 2 15 إ. ليكونا غريسيني موتو2 27 Ducati 20

+38.446

40:52.682

3.849 1 16 ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 20

+43.327

40:57.563

4.881 dnf ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 17

+3 عدد اللفات

35:17.309

3 عدد اللفات الانسحاب dnf د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 14

+6 عدد اللفات

29:46.196

3 عدد اللفات الانسحاب dnf ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 9

+11 عدد اللفات

18:42.571

5 عدد اللفات الانسحاب dnf ا. فيرنانديز براماك ريسينغ 47 Yamaha 1

+19 عدد اللفات

3:40.908

8 عدد اللفات الانسحاب شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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