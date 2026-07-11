قاد مارك ماركيز ثلاثية لدوكاتي على الصف الأول خلال تصفيات جائزة ألمانيا الكبرى، بينما تلقى نجم أبريليا ماركو بيزيكي ضربة جديدة لآماله في المنافسة على لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعدما تعرض لحادث مبكر في التصفيات.

وحطم ماركيز الرقم القياسي المطلق للحلبة في ساكسينرينغ خلال محاولته الأخيرة، ليحقق البول بوزيشن الثالث له في موسم 2026، بينما تأهل شقيقه أليكس ماركيز في المركز الثاني بفارق أقل من عُشر ثانية.

واحتل فابيو دي جيانانتونيو المركز الثالث بعدما نافس على البول بوزيشن طوال معظم الحصة، لتفرض دوكاتي تفوقها بوضوح على أبريليا في الحصة التي حددت ترتيب الانطلاق.

ومع بداية القسم الثاني من التصفيات، سجل حامل اللقب ماركيز أول زمن مرجعي على متن دراجة دوكاتي المصنعية، لكن دي جيانانتونيو سرعان ما تفوق عليه وانتزع صدارة الترتيب.

وشهدت الدقائق الأربع الأولى من التصفيات لحظة درامية بالنسبة إلى أبريليا، بعدما تعرض بيزيكي لحادث عنيف عند المنعطف السابع، حيث قذفته الدراجة وتدحرج فوق المنطقة الحصوية، وذلك بعد تسجيله ثالث أسرع زمن خلف دراجتي دوكاتي.

وتمكن الدراج الإيطالي من الوقوف على قدميه دون مساعدة من المارشلز، لكنه بدا متألمًا بوضوح وهو يعرج في طريق عودته إلى ممر الصيانة.

واستفاد راؤول فرنانديز من تفادي الأعلام الصفراء التي رُفعت عقب حادث بيزيكي، ليسجل أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و19.262 ثانية على متن دراجة تراكهاوس أبريليا.

وقلص الأخوان ماركيز الفارق مع فرنانديز تدريجيًا خلال لفاتهما السريعة التالية، لكن الصدارة لم تتغير إلا قبل ست دقائق من النهاية، عندما سجل دي جيانانتونيو زمنًا قدره دقيقة واحدة و19.188 ثانية.

لكن مارك ماركيز كان يحتفظ بالمزيد لمحاولته الأخيرة، إذ حطم دراج دوكاتي المصنعي الرقم القياسي للحلبة بتسجيله دقيقة واحدة و19.041 ثانية قبل ثلاث دقائق من نهاية الحصة.

وحافظ ابن الثالثة والثلاثين على الصدارة حتى نهاية الحصة، بينما نجح شقيقه الأصغر أليكس في تحسين زمنه في اللحظات الأخيرة على متن دراجة غريسيني الوحيدة، ليتقدم إلى المركز الثاني ويدفع دي جيانانتونيو إلى المركز الثالث.

وقاد فرنانديز أفضل نتائج أبريليا بحلوله رابعًا، متقدمًا على زميله في فريق تراكهاوس آي أوغورا الذي جاء خامسًا.

وصعد فابيو كوارتارارو، دراج ياماها، من القسم الأول للتصفيات ليحقق المركز السادس، متفوقًا على فرانكو موربيديللي على متن دراجة في.آر46 دوكاتي. وكان موربيديللي قد تأهل سابعًا، لكنه سينطلق من المركز العاشر في سباق الأحد بعد تعرضه لعقوبة بسبب إعاقة بيدرو أكوستا خلال التصفيات.

وعاش فريق أبريليا المصنعي حصة صعبة، إذ لم يتمكن بيزيكي من العودة إلى الحلبة بعد حادثه، بينما فشل خورخي مارتين في تحسين زمنه خلال المحاولة الثانية. وتأهل الثنائي في المركزين الثامن والتاسع على التوالي أمام بيدرو أكوستا دراج كيه تي إم، لكنهم سيتقدمون جميعًا مركزًا واحدًا بعد عقوبة موربيديللي.

أما فرانشيسكو بانيايا، دراج دوكاتي، فاكتفى بتسجيل الزمن الحادي عشر في القسم الثاني من التصفيات، بعدما تصدر القسم الأول، بينما جاء جاك ميلر في المركز الثاني عشر لصالح براماك ياماها.

ونجح خوان مير، دراج هوندا، في حجز مكان مؤقت في القسم الثاني، لكنه خسره لصالح كوارتارارو في المحاولة الأخيرة، لينهي التصفيات في المركز الثالث عشر أمام زميله لوكا ماريني، الذي كان في طريقه لتسجيل أسرع زمن في القسم الأول قبل أن يخسر الكثير من الوقت في المقطع الأخير.

واحتل الوافد الجديد إلى فريق ال.سي.آر، ديوغو موريرا، المركز الخامس عشر في ساكسينرينغ، لكنه سيتراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق لسباق الأحد بسبب إعاقته لماريني خلال التجارب الحرة، ما سيضعه خلف ثنائي كيه تي إم براد بيندر وإينيا باستيانيني، إضافة إلى دراج براماك ياماها توبراك رازغاتلي أوغلو، في المركز الثامن عشر.

وعانى كل من أليكس رينز (ياماها) ومافريك فينياليس (تيك3) ليحتلا المركزين التاسع عشر والعشرين على التوالي، بينما جاء كال كراتشلو، البديل المؤقت ليوهان زاركو، في المركز الأخير على شبكة الانطلاق التي ضمت 21 دراجة فقط، في ظل غياب دراج غريسيني فيرمين ألديغير.

نتيجة التصفيات: