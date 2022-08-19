موتو جي بي: مارك ماركيز "لن ينتظر شفاءه 100 بالمئة" كي يعود للمنافسات

غاب بطل العالم ست مرات عن المنافسات منذ جائزة إيطاليا الكبرى شهر مايو/أيار المنصرم في موجيللو، عندما أعلن أنه سيخضع لعملية جراحية رابعة في ساعده الأيمن الذي تعرض لكسرٍ خطير في 2020.

وكانت العملية ناجحة، حيث دخل مرحلة النقاهة وحالته تتحسن بشكل جيد، حيث تواجد في جولة النمسا لمساعدة فريقه هوندا.

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام يوم الخميس للمرة الأولى منذ العملية الجراحية، أوضح ماركيز أنه سيخضع لكشف طبي حاسم سيحدد المرحلة التالية لعملية التعافي.

فقال: "خلال أول ستة أسابيع بعد العملية، لم أكن قادراً على تحريك ساعدي".

وأكمل: "سلك الأطباء اتجاهاً محافظاً لحماية ساعدي - وأنا أتفق مع ذلك تماماً - وذلك لمحاولة تسريع الشفاء لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنني قد أستغرق أسبوعاً إضافياً".

وتابع: "بعد تلك المرحلة، وخلال الأسبوعين التاليين بدأت بتحريك يدي مع العلاج الفيزيائي".

وأردف: "بعدها، وخلال أربعة أسابيع، بدأت التمرّن بعض الشيء. والآن بدأتُ زيادة أوزان التمرين، لكن عليّ الخضوع لفحص طبي مع الأطباء الأسبوع المقبل، حيث سيحددون إن كان من المسموح لي زيادة التمرين أم لا".

مارك ماركيز، هوندا تصوير: هوندا

واسترسل: "إن سمحوا لي، فسنعمل على خطة تسمح لي بتحديد موعد عودتي للمنافسات".

واستكمل: "لاأعلم متى. هناك مسألة العظم والعضلات معاً. أدرك أهمية التعافي بالتأكيد، وفي حال كان عليّ الانتظار أسبوعاً إضافياً فسأمتثل لذلك".

واختتم: "عندما أشعر بأنني تحسنت بنسبة 70-80 بالمئة، حين أشعر بأنني قادر على قيادة الدراجة بطريقة مناسبة، فإن الطريقة الأفضل لمواصلة العلاج هي بالفعل في العودة للقيادة. لا يمكنك الانتظار حتى شفائك 100 بالمئة كي تعود للقيادة".