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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة إسبانيا الكبرى
تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: ماركيز يُلهب حماس الجماهير في الأمطار ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل

قدّم مارك ماركيز أداءً ناريًا في الأجواء الرطبة ضمن التجارب التأهيليّة لجائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي ليضمن قطب الانطلاق الأوّل بشكلٍ حاسم.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

جاءت الأمطار صبيحة السبت لتقلب الموازين بالدخول إلى التصفيات وهو ما ترك معظم الدرّاجين على الحافة.

وبعد تقلّبٍ مستمرٍ للأزمنة والترتيب، تمكّن فرانكو موربيديللي وبراد بيندر من الظفر بمركزي الصدارة.

ومع انطلاق مجريات القسم الثاني فقد كانت الحلبة قد بدأت في طور الجفاف، لذا كانت الإطارات تتآكل سريعًا.

وباستغلاله لتعوّده على الحلبة من القسم الأوّل من التصفيات، نجح بيندر في تسجيل 1:47.807 دقيقة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى ليقفز إلى الصدارة أمام مارك ماركيز.

وفي الوقت الذي كان فيه الناشئ الناري بيدرو أكوستا متّجهًا لتسجيل زمنٍ سريعٍ للغاية على متن كاي تي ام، سقط الإسباني الشاب عند المنعطف الأخير لتتبخّر كلّ فرصه.

وفي حين قفز ماركو بيزيكي إلى المركز الأوّل بعد ذلك، فإنّ مارك ماركيز عاد لتقديم لفّة قويّة ضمن محاولته ما قبل الأخيرة عبر تسجيله 1:46.773 دقيقة، ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من مجاراته ليضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل ليؤكّد كلامه البارحة بأنّه "أكمل عمليّة تأقلمه على متن درّاجة دوكاتي".

وذهب المركز الثاني إلى بيزيكي، بينما أكمل خورخي مارتن متصدّر ترتيب البطولة مراكز الصفّ الأوّل بحلوله ثالثًا، لكن بفارق 0.608 ثانية.

أمّا بيندر فسينطلق من المركز الرابع أمام فابيو دي جيانأنطونيو وأليكس ماركيز.

وعانى حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا مجدّدًا واكتفى بالمركز السابع بفارق 1.189 ثانية عن ماركيز.

وكان المركز الثامن من نصيب موربيديللي الذي تفوّق على إينيا باستيانيني، بينما انتهى المطاف بأكوستا عاشرًا.

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