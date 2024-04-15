موتو جي بي: ماركيز يكشف سبب حادثته التي أقصته من صدارة سباق الأمريكيتين
تكلم مارك ماركيز دراج غريزني دوكاتي عن حادثته التي أقصته من صدارة سباق جائزة الأمريكيتين الكبرى.
غولد غوز/ صور لات
بعد التأهل ثالثاً على شبكة الانطلاق، كانت التكهنات تصب لصالح ماركيز لتحقيق فوزه الثامن على حلبة الأمريكيتين.
وبالفعل انتزع ماركيز صدارة السباق للمرة الأولى كدراج دوكاتي، في اللفة 11 حيث شق طريقه متجاوزاً بيدرو أكوستا ناشئ تيك3 في المنعطف الأول.
لكن ماركيز تعرض لحادثة في المنعطف 11 بعد فترة قصيرة لاحقاً، حيث كشف وجود مشكلة في مكابح دراجته الأمامية "ظهرا من العدم".
فقال: "كان ذلك محبطاً حقاً، فقد كان شعوري جيداً، وكنت أضغط بقوة وشدة".
وأكمل: "لكن، أنا محبط لأنني امتلكت اليوم سرعة جيدة، وكان شعوري جيداً على متن الدراجة".
وأردف: "لكنني واجهت مشكلة غير متوقعة مع المكابح الأمامية طوال السباق، وذلك صعّب الكثير من الأمور في القيادة".
وتابع: "رغم ذلك، كنت ضمن مجموعة الصدارة رغم الوتيرة التي تأثرت، ومن ثم حاولت انتزاع الصدارة بأسرع ما يمكن لأرى إن كانت حرارة المكابح قد تتغير".
واسترسل: "كان الشعور تحت الكبح يتحسن. لكن للأسف، حين كبحت في المنعطف 11 ورغم عدم وجود ضغط في المرة الثانية لكن كانت السرعة ما تزال مرتفعة وخسرتُ مقدمة الدراجة".
واستكمل: "لكن الأمر الأهم أنني أشعر بالنتافسية وذلك يمنحني ذهنية جيدة".
مارك ماركيز، غريزني دوكاتي
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
بالمقابل، أشار ماركيز إلى أن البيانات أظهرت وجود مشكلة.
فقال: "رأينا المشكلة في البيانات، عند نقطة الكبح حين تعرضت لحادثة، كبحت مرتين".
وأكمل: "ضغطت المكابح، ولم يحصل شيء لم أكن تحت ضغط، من ثم في المرة التالية كان الوضع أفضل لكن دون ضغط كذلك".
وأضاف: "علينا أن نفهم سبب ما حصل. كذلك الحال في المنعطف 12 كنت أكبح مرتين أو ثلاث مرات. بالتالي علينا فهم ذلك لنتحسن في المستقبل".
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