موتو جي بي: ماركيز يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثانية في أراغون

تصدّر خورخي مارتن مجدّدًا في الدقائق الأولى مُسجّلًا 1:47.272 دقيقة ومتقدّمًا على إينيا باستيانيني.

في الأثناء واجه فرانشيسكو بانيايا صعوبة في الدخول ضمن العشرة الأوائل في تلك المرحلة.

وعرف منتصف الحصّة حادثين لكلٍ من فابيو كوارتارارو وأوغوستو فيرنانديز في المنعطفين الخامس والـ 16 تواليًا، لكنّهما لم يتعرّضا لأيّ أذى.

وبعد تركيز الدرّاجين على الإعدادات ومحاكاة السباق في القسم الأوسط من عمر الحصّة، انتقل أغلب الدرّاجين إلى إطارٍ خلفي جديدٍ من أجل تحسين أزمنتهم في رُبع الساعة الأخير.

واشتعل جدول الأزمنة نتيجة لذلك، إلى أن قفز مارك ماركيز إلى الصدارة بـ 1:46.384 دقيقة.

ولم يكتفِ الإسباني بذلك وحاول إكمال لفّة أخرى سريعة، وفي حين أنّه كان يُحسّن زمنه في العديد من المقاطع إلّا أنّه ارتكب العديد من الأخطاء التي كادت أن تتسبّب في سقوطه ما دفعه إلى العودة إلى خطّ الحظائر، وكان متقدّمًا بـ 0.282 ثانية عن مارتن حينها.

ومع تبقي 3 دقائق فقد أقدم العديدون على محاولات ختاميّة سريعة، وكشّرت أبريليا عن أنيابها حيث انتزع أليكس إسبارغارو الصدارة مُسجّلًا 1:46.073 دقيقة.

لكنّه لم ينعم بتلك الصدارة طويلًا، حيث عاد مارك ماركيز ليكسر الزمن القياسي للحلبة بعد تحقيقه دقيقة واحدة و45.801 ثانية ليضمن الصدارة.

وذهب المركز الثالث إلى درّاج أبريليا الآخر مافيريك فينياليس في ظلّ تفوّق أبريليا في المقاطع الأولى من الحلبة وتأخّرها خاصة في المقطع الأخير.

وانتهى المطاف بمارتن رابعًا أمام أليكس ماركيز الذي استغلّ عامل السحب خلف شقيقه مارك ليتواجد خامسًا.

أمّا بانيايا فقد ضمن عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات عبر تحسينه لزمنه في اللحظات الأخيرة.

وكان المركز السابع من نصيب فرانكو موربيديللي الذي تفوّق على يوهان زاركو آخر الدرّاجين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وضمن راؤول فيرنانديز كذلك عبوره المباشر إلى القسم الثاني بحلوله تاسعًا أمام ميغيل أوليفيرا.

نتيجة الحصّة