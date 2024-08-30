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موتو جي بي جائزة أراغون الكبرى

موتو جي بي: ماركيز يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثانية في أراغون

هيمن الإسباني مارك ماركيز على التجارب الحرّة الثانية من جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد كسره الزمن القياسي وتفوّقه على أقرب ملاحقيه بقرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية.

تم التحديث:
أليكس ماركيز، غريسيني

أليكس ماركيز، غريسيني

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تصدّر خورخي مارتن مجدّدًا في الدقائق الأولى مُسجّلًا 1:47.272 دقيقة ومتقدّمًا على إينيا باستيانيني.

في الأثناء واجه فرانشيسكو بانيايا صعوبة في الدخول ضمن العشرة الأوائل في تلك المرحلة.

وعرف منتصف الحصّة حادثين لكلٍ من فابيو كوارتارارو وأوغوستو فيرنانديز في المنعطفين الخامس والـ 16 تواليًا، لكنّهما لم يتعرّضا لأيّ أذى.

وبعد تركيز الدرّاجين على الإعدادات ومحاكاة السباق في القسم الأوسط من عمر الحصّة، انتقل أغلب الدرّاجين إلى إطارٍ خلفي جديدٍ من أجل تحسين أزمنتهم في رُبع الساعة الأخير.

واشتعل جدول الأزمنة نتيجة لذلك، إلى أن قفز مارك ماركيز إلى الصدارة بـ 1:46.384 دقيقة.

ولم يكتفِ الإسباني بذلك وحاول إكمال لفّة أخرى سريعة، وفي حين أنّه كان يُحسّن زمنه في العديد من المقاطع إلّا أنّه ارتكب العديد من الأخطاء التي كادت أن تتسبّب في سقوطه ما دفعه إلى العودة إلى خطّ الحظائر، وكان متقدّمًا بـ 0.282 ثانية عن مارتن حينها.

ومع تبقي 3 دقائق فقد أقدم العديدون على محاولات ختاميّة سريعة، وكشّرت أبريليا عن أنيابها حيث انتزع أليكس إسبارغارو الصدارة مُسجّلًا 1:46.073 دقيقة.

لكنّه لم ينعم بتلك الصدارة طويلًا، حيث عاد مارك ماركيز ليكسر الزمن القياسي للحلبة بعد تحقيقه دقيقة واحدة و45.801 ثانية ليضمن الصدارة.

وذهب المركز الثالث إلى درّاج أبريليا الآخر مافيريك فينياليس في ظلّ تفوّق أبريليا في المقاطع الأولى من الحلبة وتأخّرها خاصة في المقطع الأخير.

وانتهى المطاف بمارتن رابعًا أمام أليكس ماركيز الذي استغلّ عامل السحب خلف شقيقه مارك ليتواجد خامسًا.

أمّا بانيايا فقد ضمن عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات عبر تحسينه لزمنه في اللحظات الأخيرة.

وكان المركز السابع من نصيب فرانكو موربيديللي الذي تفوّق على يوهان زاركو آخر الدرّاجين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وضمن راؤول فيرنانديز كذلك عبوره المباشر إلى القسم الثاني بحلوله تاسعًا أمام ميغيل أوليفيرا.

نتيجة الحصّة

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 دوكاتي 24

1:45.801

   172.784
2 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 أبريليا 21

+0.272

1:46.073

 0.272 172.341
3 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 22

+0.316

1:46.117

 0.044 172.270
4 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 22

+0.578

1:46.379

 0.262 171.845
5 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 17

+0.605

1:46.406

 0.027 171.802
6 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 20

+0.790

1:46.591

 0.185 171.504
7 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 23

+0.904

1:46.705

 0.114 171.320
8 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 هوندا 23

+0.931

1:46.732

 0.027 171.277
9 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 22

+1.039

1:46.840

 0.108 171.104
10 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 أبريليا 20

+1.054

1:46.855

 0.015 171.080
11 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 21

+1.083

1:46.884

 0.029 171.034
12 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 22

+1.131

1:46.932

 0.048 170.957
13 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 18

+1.145

1:46.946

 0.014 170.934
14 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 24

+1.228

1:47.029

 0.083 170.802
15 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 23

+1.230

1:47.031

 0.002 170.799
16 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 كاي تي ام 21

+1.468

1:47.269

 0.238 170.420
17 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 هوندا 22

+1.479

1:47.280

 0.011 170.402
18 ا. فيرنانديز تيك 3 37 كاي تي ام 19

+1.501

1:47.302

 0.022 170.367
19 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 ياماها 20

+1.599

1:47.400

 0.098 170.212
20 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 ياماها 20

+1.600

1:47.401

 0.001 170.210
21 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 هوندا 21

 

    
22 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 هوندا 22

+2.640

1:48.441

 1.040 16

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