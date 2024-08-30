موتو جي بي: ماركيز يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثانية في أراغون
هيمن الإسباني مارك ماركيز على التجارب الحرّة الثانية من جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد كسره الزمن القياسي وتفوّقه على أقرب ملاحقيه بقرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية.
أليكس ماركيز، غريسيني
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
تصدّر خورخي مارتن مجدّدًا في الدقائق الأولى مُسجّلًا 1:47.272 دقيقة ومتقدّمًا على إينيا باستيانيني.
في الأثناء واجه فرانشيسكو بانيايا صعوبة في الدخول ضمن العشرة الأوائل في تلك المرحلة.
وعرف منتصف الحصّة حادثين لكلٍ من فابيو كوارتارارو وأوغوستو فيرنانديز في المنعطفين الخامس والـ 16 تواليًا، لكنّهما لم يتعرّضا لأيّ أذى.
وبعد تركيز الدرّاجين على الإعدادات ومحاكاة السباق في القسم الأوسط من عمر الحصّة، انتقل أغلب الدرّاجين إلى إطارٍ خلفي جديدٍ من أجل تحسين أزمنتهم في رُبع الساعة الأخير.
واشتعل جدول الأزمنة نتيجة لذلك، إلى أن قفز مارك ماركيز إلى الصدارة بـ 1:46.384 دقيقة.
ولم يكتفِ الإسباني بذلك وحاول إكمال لفّة أخرى سريعة، وفي حين أنّه كان يُحسّن زمنه في العديد من المقاطع إلّا أنّه ارتكب العديد من الأخطاء التي كادت أن تتسبّب في سقوطه ما دفعه إلى العودة إلى خطّ الحظائر، وكان متقدّمًا بـ 0.282 ثانية عن مارتن حينها.
ومع تبقي 3 دقائق فقد أقدم العديدون على محاولات ختاميّة سريعة، وكشّرت أبريليا عن أنيابها حيث انتزع أليكس إسبارغارو الصدارة مُسجّلًا 1:46.073 دقيقة.
لكنّه لم ينعم بتلك الصدارة طويلًا، حيث عاد مارك ماركيز ليكسر الزمن القياسي للحلبة بعد تحقيقه دقيقة واحدة و45.801 ثانية ليضمن الصدارة.
وذهب المركز الثالث إلى درّاج أبريليا الآخر مافيريك فينياليس في ظلّ تفوّق أبريليا في المقاطع الأولى من الحلبة وتأخّرها خاصة في المقطع الأخير.
وانتهى المطاف بمارتن رابعًا أمام أليكس ماركيز الذي استغلّ عامل السحب خلف شقيقه مارك ليتواجد خامسًا.
أمّا بانيايا فقد ضمن عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات عبر تحسينه لزمنه في اللحظات الأخيرة.
وكان المركز السابع من نصيب فرانكو موربيديللي الذي تفوّق على يوهان زاركو آخر الدرّاجين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.
وضمن راؤول فيرنانديز كذلك عبوره المباشر إلى القسم الثاني بحلوله تاسعًا أمام ميغيل أوليفيرا.
نتيجة الحصّة
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|دوكاتي
|24
|
1:45.801
|172.784
|2
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|أبريليا
|21
|
+0.272
1:46.073
|0.272
|172.341
|3
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|أبريليا
|22
|
+0.316
1:46.117
|0.044
|172.270
|4
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|دوكاتي
|22
|
+0.578
1:46.379
|0.262
|171.845
|5
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|دوكاتي
|17
|
+0.605
1:46.406
|0.027
|171.802
|6
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|دوكاتي
|20
|
+0.790
1:46.591
|0.185
|171.504
|7
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|دوكاتي
|23
|
+0.904
1:46.705
|0.114
|171.320
|8
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|هوندا
|23
|
+0.931
1:46.732
|0.027
|171.277
|9
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|أبريليا
|22
|
+1.039
1:46.840
|0.108
|171.104
|10
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|أبريليا
|20
|
+1.054
1:46.855
|0.015
|171.080
|11
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|كاي تي ام
|21
|
+1.083
1:46.884
|0.029
|171.034
|12
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|كاي تي ام
|22
|
+1.131
1:46.932
|0.048
|170.957
|13
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|دوكاتي
|18
|
+1.145
1:46.946
|0.014
|170.934
|14
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|دوكاتي
|24
|
+1.228
1:47.029
|0.083
|170.802
|15
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|دوكاتي
|23
|
+1.230
1:47.031
|0.002
|170.799
|16
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|كاي تي ام
|21
|
+1.468
1:47.269
|0.238
|170.420
|17
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|هوندا
|22
|
+1.479
1:47.280
|0.011
|170.402
|18
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|كاي تي ام
|19
|
+1.501
1:47.302
|0.022
|170.367
|19
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|ياماها
|20
|
+1.599
1:47.400
|0.098
|170.212
|20
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|ياماها
|20
|
+1.600
1:47.401
|0.001
|170.210
|21
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|هوندا
|21
|
|22
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|هوندا
|22
|
+2.640
1:48.441
|1.040
|16
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