موتو جي بي: ماركيز يقود ثلاثية دوكاتي في السباق القصير لجائزة ألمانيا الكبرى

مع غياب ماركو بيزيكي إثر حادثه خلال التجارب التأهيلية في وقت سابق، وسّع زميله في أبريليا خورخي مارتين الفارق في صدارة بطولة العالم إلى 11 نقطة بعدما أنهى السباق في المركز السادس.

وشهد هذا السباق أول انطلاقة بعد تطبيق أحدث تعديلات السلامة في الموتو جي بي، والتي تضمنت زيادة المسافة بين أماكن الانطلاق وصفوف الشبكة، إلا أن البداية جاءت هادئة للغاية، إذ حافظ صاحب قطب الانطلاق الأول مارك ماركيز على الصدارة أمام شقيقه أليكس.

ونجح آي أوغورا في التقدم مؤقتاً على دي جيانانتونيو عند المنعطف الأول، لكن الإيطالي استعاد مركزه لاحقاً خلال اللفة نفسها، لتفرض دراجات دوكاتي الثلاث المنطلقة من الصف الأمامي نفسها في المراكز الثلاثة الأولى وفق ترتيب الانطلاق.

وجاء خلفهم ثلاثي أبريليا، بقيادة أوغورا أمام زميله في فريق تراكهاوس راؤول فرنانديز، ثم درّاج الفريق الرسمي خورخي مارتين.

ومع الوصول إلى منتصف السباق، تمكن الأربعة الأوائل من فتح فجوة صغيرة عن المجموعة التالية التي ضمت فرنانديز، ومارتين، وفرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي الرسمي، إضافة إلى بيدرو أكوستا درّاج كيه تي إم.

وبحلول اللفة الحادية عشرة من أصل 15، بدا أليكس ماركيز الوحيد القادر على مجاراة شقيقه، بعدما انحصرت المنافسة على الفوز بينهما.

لكن دي جيانانتونيو شن هجوماً متأخراً في اللفات الأخيرة، وفرض ضغطاً على أليكس في الصراع على المركز الثاني حتى نهاية السباق.

ورغم ذلك، وكما كان الحال طوال السباق القصير الذي افتقر إلى الإثارة، لم تترجم التغيرات الطفيفة في الفوارق الزمنية إلى أي محاولة تجاوز فعلية، بعدما استقرت المراكز منذ اللفات الأولى.

واحتفل دوكاتي وعائلة ماركيز بثلاثية مميزة، في حين كان جمهور ساكسنرينغ يأمل في سباق أكثر إثارة، بعدما جاء هذا السباق القصير رتيباً إلى حد كبير، على غرار السباق القصير الذي أقيم الشهر الماضي على حلبة بالاتون بارك.