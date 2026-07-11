موتو جي بي: ماركيز يقود ثلاثية دوكاتي في السباق القصير لجائزة ألمانيا الكبرى
واصل مارك ماركيز تأكيد هيمنته على حلبة ساكسنرينغ بعدما قاد ثلاثية للصانع الإيطالي دوكاتي في السباق القصير لجائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي، متقدماً على شقيقه أليكس ماركيز وفابيو دي جيانانتونيو.
مارك ماركيز، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
مع غياب ماركو بيزيكي إثر حادثه خلال التجارب التأهيلية في وقت سابق، وسّع زميله في أبريليا خورخي مارتين الفارق في صدارة بطولة العالم إلى 11 نقطة بعدما أنهى السباق في المركز السادس.
وشهد هذا السباق أول انطلاقة بعد تطبيق أحدث تعديلات السلامة في الموتو جي بي، والتي تضمنت زيادة المسافة بين أماكن الانطلاق وصفوف الشبكة، إلا أن البداية جاءت هادئة للغاية، إذ حافظ صاحب قطب الانطلاق الأول مارك ماركيز على الصدارة أمام شقيقه أليكس.
ونجح آي أوغورا في التقدم مؤقتاً على دي جيانانتونيو عند المنعطف الأول، لكن الإيطالي استعاد مركزه لاحقاً خلال اللفة نفسها، لتفرض دراجات دوكاتي الثلاث المنطلقة من الصف الأمامي نفسها في المراكز الثلاثة الأولى وفق ترتيب الانطلاق.
وجاء خلفهم ثلاثي أبريليا، بقيادة أوغورا أمام زميله في فريق تراكهاوس راؤول فرنانديز، ثم درّاج الفريق الرسمي خورخي مارتين.
ومع الوصول إلى منتصف السباق، تمكن الأربعة الأوائل من فتح فجوة صغيرة عن المجموعة التالية التي ضمت فرنانديز، ومارتين، وفرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي الرسمي، إضافة إلى بيدرو أكوستا درّاج كيه تي إم.
وبحلول اللفة الحادية عشرة من أصل 15، بدا أليكس ماركيز الوحيد القادر على مجاراة شقيقه، بعدما انحصرت المنافسة على الفوز بينهما.
لكن دي جيانانتونيو شن هجوماً متأخراً في اللفات الأخيرة، وفرض ضغطاً على أليكس في الصراع على المركز الثاني حتى نهاية السباق.
ورغم ذلك، وكما كان الحال طوال السباق القصير الذي افتقر إلى الإثارة، لم تترجم التغيرات الطفيفة في الفوارق الزمنية إلى أي محاولة تجاوز فعلية، بعدما استقرت المراكز منذ اللفات الأولى.
واحتفل دوكاتي وعائلة ماركيز بثلاثية مميزة، في حين كان جمهور ساكسنرينغ يأمل في سباق أكثر إثارة، بعدما جاء هذا السباق القصير رتيباً إلى حد كبير، على غرار السباق القصير الذي أقيم الشهر الماضي على حلبة بالاتون بارك.
سباق قصير
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|15
|
20:12.978
|163.4
|12
|2
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|15
|
+0.368
20:13.346
|0.368
|163.3
|9
|3
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|15
|
+0.813
20:13.791
|0.445
|163.3
|7
|4
|آ. أوغورا فريق تراك هوس
|79
|Aprilia
|15
|
+3.019
20:15.997
|2.206
|163.0
|6
|5
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|15
|
+5.454
20:18.432
|2.435
|162.6
|5
|6
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|15
|
+6.155
20:19.133
|0.701
|162.6
|4
|7
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|15
|
+7.751
20:20.729
|1.596
|162.3
|3
|8
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|15
|
+8.968
20:21.946
|1.217
|162.2
|2
|9
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|15
|
+10.855
20:23.833
|1.887
|161.9
|1
|10
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|15
|
+13.279
20:26.257
|2.424
|161.6
|11
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|15
|
+13.406
20:26.384
|0.127
|161.6
|12
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|15
|
+14.111
20:27.089
|0.705
|161.5
|13
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|15
|
+15.007
20:27.985
|0.896
|161.4
|14
|إ. باستيانيني تيك 3
|23
|KTM
|15
|
+15.398
20:28.376
|0.391
|161.3
|15
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|15
|
+17.977
20:30.955
|2.579
|161.0
|16
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|15
|
+18.137
20:31.115
|0.160
|161.0
|17
|ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ
|7
|Yamaha
|15
|
+22.622
20:35.600
|4.485
|160.4
|18
|ك. كراتشلو فريق إل سي آر
|35
|Honda
|15
|
+22.929
20:35.907
|0.307
|160.3
|19
|م. فينياليس تيك 3
|12
|KTM
|15
|
+31.185
20:44.163
|8.256
|159.3
|dnf
|ف. موربيديلي فريق في آر46
|21
|Ducati
|5
|
+10 عدد اللفات
6:47.446
|10 عدد اللفات
|162.1
|الحادث
|شاهد كامل النتائج
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