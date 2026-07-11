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موتو جي بي: ماركيز يقود ثلاثية دوكاتي في السباق القصير لجائزة ألمانيا الكبرى

واصل مارك ماركيز تأكيد هيمنته على حلبة ساكسنرينغ بعدما قاد ثلاثية للصانع الإيطالي دوكاتي في السباق القصير لجائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي، متقدماً على شقيقه أليكس ماركيز وفابيو دي جيانانتونيو.

تم التحرير:
مارك ماركيز، دوكاتي

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

مع غياب ماركو بيزيكي إثر حادثه خلال التجارب التأهيلية في وقت سابق، وسّع زميله في أبريليا خورخي مارتين الفارق في صدارة بطولة العالم إلى 11 نقطة بعدما أنهى السباق في المركز السادس.

وشهد هذا السباق أول انطلاقة بعد تطبيق أحدث تعديلات السلامة في الموتو جي بي، والتي تضمنت زيادة المسافة بين أماكن الانطلاق وصفوف الشبكة، إلا أن البداية جاءت هادئة للغاية، إذ حافظ صاحب قطب الانطلاق الأول مارك ماركيز على الصدارة أمام شقيقه أليكس.

ونجح آي أوغورا في التقدم مؤقتاً على دي جيانانتونيو عند المنعطف الأول، لكن الإيطالي استعاد مركزه لاحقاً خلال اللفة نفسها، لتفرض دراجات دوكاتي الثلاث المنطلقة من الصف الأمامي نفسها في المراكز الثلاثة الأولى وفق ترتيب الانطلاق.

وجاء خلفهم ثلاثي أبريليا، بقيادة أوغورا أمام زميله في فريق تراكهاوس راؤول فرنانديز، ثم درّاج الفريق الرسمي خورخي مارتين.

ومع الوصول إلى منتصف السباق، تمكن الأربعة الأوائل من فتح فجوة صغيرة عن المجموعة التالية التي ضمت فرنانديز، ومارتين، وفرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي الرسمي، إضافة إلى بيدرو أكوستا درّاج كيه تي إم.

وبحلول اللفة الحادية عشرة من أصل 15، بدا أليكس ماركيز الوحيد القادر على مجاراة شقيقه، بعدما انحصرت المنافسة على الفوز بينهما.

لكن دي جيانانتونيو شن هجوماً متأخراً في اللفات الأخيرة، وفرض ضغطاً على أليكس في الصراع على المركز الثاني حتى نهاية السباق.

ورغم ذلك، وكما كان الحال طوال السباق القصير الذي افتقر إلى الإثارة، لم تترجم التغيرات الطفيفة في الفوارق الزمنية إلى أي محاولة تجاوز فعلية، بعدما استقرت المراكز منذ اللفات الأولى.

واحتفل دوكاتي وعائلة ماركيز بثلاثية مميزة، في حين كان جمهور ساكسنرينغ يأمل في سباق أكثر إثارة، بعدما جاء هذا السباق القصير رتيباً إلى حد كبير، على غرار السباق القصير الذي أقيم الشهر الماضي على حلبة بالاتون بارك.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 15

20:12.978

   163.4   12
2 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 15

+0.368

20:13.346

 0.368 163.3   9
3 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 15

+0.813

20:13.791

 0.445 163.3   7
4 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 15

+3.019

20:15.997

 2.206 163.0   6
5 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 15

+5.454

20:18.432

 2.435 162.6   5
6 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 15

+6.155

20:19.133

 0.701 162.6   4
7 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 15

+7.751

20:20.729

 1.596 162.3   3
8 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 15

+8.968

20:21.946

 1.217 162.2   2
9 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 15

+10.855

20:23.833

 1.887 161.9   1
10 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 15

+13.279

20:26.257

 2.424 161.6    
11 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 15

+13.406

20:26.384

 0.127 161.6    
12 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 15

+14.111

20:27.089

 0.705 161.5    
13 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 15

+15.007

20:27.985

 0.896 161.4    
14 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 15

+15.398

20:28.376

 0.391 161.3    
15 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 15

+17.977

20:30.955

 2.579 161.0    
16 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 15

+18.137

20:31.115

 0.160 161.0    
17 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 15

+22.622

20:35.600

 4.485 160.4    
18 United Kingdom ك. كراتشلو فريق إل سي آر 35 Honda 15

+22.929

20:35.907

 0.307 160.3    
19 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 15

+31.185

20:44.163

 8.256 159.3    
dnf Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 5

+10 عدد اللفات

6:47.446

 10 عدد اللفات 162.1 الحادث  
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