موتو جي بي: ماركيز يفوز في سان مارينو وينتزع صدارة البطولة وبيزيكي يتعرّض لحادث

استغل مارك ماركيز حادثًا تعرض له منافسه على متن أبريليا ماركو بيزيكي في اللفة الافتتاحية ليفوز بجائزة سان مارينو الكبرى، وينتزع صدارة ترتيب بطولة الموتو جي بي.

ومع ارتكاب بيزيكي خطأ جسيمًا آخر في وقت مبكر من السباق بعد انطلاقه من مركز الانطلاق الأول، ورث بطل العالم الحالي الصدارة في اللفة الأولى، قبل أن يدافع عنها أمام خورخي مارتن وأليكس ماركيز ليحقق فوزه الخامس هذا الموسم.

وبعدما خاض مارتن معركة مع ماركيز درّاج دوكاتي خلال المراحل الوسطى من السباق، تراجع إلى المركز الخامس بعدما انهارت وتيرته بشكل مفاجئ، بينما أكمل أليكس ماركيز وبيدرو أكوستا مراكز منصة التتويج.

وبعد السباق، أصبح رصيد ماركيز متساويًا مع مارتن في صدارة الترتيب برصيد 274 نقطة، لكنه يتفوق عليه بحساب نتائج التعادل بفضل العدد الأكبر من الانتصارات في السباقات.

وعند انطلاق السباق، تحرك بيزيكي إلى اليمين لتغطية الخط الداخلي، ما ضمن عدم تمكن ماركيز من تكرار حركة التجاوز التي منحته الفوز في السباق القصير.

وسمح ذلك للإيطالي بالحفاظ على الصدارة عند المنعطف الأول، لكنه بالغ في محاولته إبقاء بطل العالم الحالي خلفه في اللفة الافتتاحية، لينزلق خارج السباق عند المنعطف الثاني عشر.

وبذلك تصدر ماركيز السباق، وتبعه درّاج أبريليا الآخر مارتن، الذي تجاوز دراجتي دوكاتي بقيادة فابيو دي جيانانتونيو وفيرمين ألدغير عند الانطلاق لينتزع المركز الثاني.

وبينما ابتعد ماركيز في الصدارة خلال المراحل الأولى من السباق القصير يوم السبت، لم يتمكن من بناء فارق أمام مارتن، الذي حافظ على وتيرته نفسها خلال المراحل المبكرة.

ومع وجود ثلاثة أعشار فقط بينهما، شن مارتن هجومًا مفاجئًا على ماركيز عند المنعطف الرابع، متفوقًا عليه في الكبح لانتزاع الصدارة.

وتراجع ماركيز في البداية بفارق ثمانية أعشار من الثانية خلف مارتن، ليقع تحت ضغط شقيقه أليكس، قبل أن يرفع وتيرته ويبدأ في تقليص الفارق مجددًا.

وفي اللفة 12، أرسل ماركيز دراجته دوكاتي إلى الجهة الداخلية عند المنعطف السادس، متجاوزًا أبريليا بسهولة ليستعيد الصدارة.

ومع مواصلة مارتن التراجع، بعدما خسر مركزه أمام أليكس ماركيز ثم أكوستا خلال اللفات الأربع التالية، بدأ مارك ماركيز في الابتعاد في المقدمة، رافعًا أفضليته إلى ثانية واحدة.

ومع اقتراب المراحل الختامية من السباق، أصبح أليكس ماركيز منافسًا حقيقيًا على الفوز، بعدما قلص الفارق إلى أربعة أعشار من الثانية فقط.

لكن درّاج دوكاتي المصنعي لم يرتكب أي خطأ في اللفات الأخيرة، وعبر خط النهاية بفارق 0.657 ثانية ليحقق انتصاره الخامس في آخر سبعة سباقات.

وخاض أليكس ماركيز السباق بطلاء خاص تكريمًا لذكرى الراحل ماركو سيمونتشيلي، وتمكن من التعافي من يوم السبت الكارثي ليُنهي السباق ثانيًا، محققًا أول ثنائية للأخوين ماركيز هذا الموسم.

وأبهر أكوستا مرة أخرى على متن دراجة كاي تي إم المصنعية، إذ تقدم من المركز السابع على شبكة الانطلاق ليكمل مراكز منصة التتويج.

وحصد ألدغير المركز الرابع لصالح غريسيني، بينما عانى مارتن ليحتل المركز الخامس على متن أبريليا المصنعية، متأخرًا بفارق 14 ثانية عن الفائز ماركيز.

وكانت هذه المرة الثانية فقط هذا الموسم التي لا تنهي فيها أي من دراجات أبريليا الأربع السباق على منصة التتويج، لتعيش حلبة نولي واحدة من أسوأ عطلات نهاية الأسبوع للمصنع على أرضه.

وأنهى راوول فرنانديز السباق في المركز السادس لصالح تراكهاوس بعدما انطلق من المركز العاشر، بينما تعافى فابيو دي جانانتونيو من انطلاقة بطيئة ليحتل المركز السابع لصالح "في.آر46".

وجاء إينيا باستيانيني في المركز الثامن لصالح تيك 3، بينما أكمل لوكا ماريني مع هوندا وفابيو كوارتارارو مع ياماها المراكز العشرة الأولى.