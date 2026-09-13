تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

موتو جي بي: ماركيز يفوز في سان مارينو وينتزع صدارة البطولة وبيزيكي يتعرّض لحادث

موتو جي بي
موتو جي بي
سباق جائزة سان مارينو الكبرى
موتو جي بي: ماركيز يفوز في سان مارينو وينتزع صدارة البطولة وبيزيكي يتعرّض لحادث

"مذهلة في سوئها" و"فوضوية إلى حد كبير": بياستري في حيرة من تجارب مادرينغ التأهيلية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"مذهلة في سوئها" و"فوضوية إلى حد كبير": بياستري في حيرة من تجارب مادرينغ التأهيلية

ترتيب انطلاق سباق جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ترتيب انطلاق سباق جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 2026

فيرستابن: "أحتاج إلى معرفة أين يمكنني التجاوز" للفوز بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن: "أحتاج إلى معرفة أين يمكنني التجاوز" للفوز بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

 ليندبلاد: لن ألوم نفسي على الحادث في مدريد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
 ليندبلاد: لن ألوم نفسي على الحادث في مدريد

راسل يشرح كيف اكتفى بالمركز السادس المتواضع في تصفيات مادرينغ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
راسل يشرح كيف اكتفى بالمركز السادس المتواضع في تصفيات مادرينغ

نوريس "مصدوم" بعد انتزاع قطب جائزة إسبانيا الكبرى من كيمي أنتونيللي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس "مصدوم" بعد انتزاع قطب جائزة إسبانيا الكبرى من كيمي أنتونيللي

نوريس يهزم أنتونيللي في مبارزة مثيرة خلال التصفيات على حلبة مادرينغ الجديدة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس يهزم أنتونيللي في مبارزة مثيرة خلال التصفيات على حلبة مادرينغ الجديدة
موتو جي بي سباق جائزة سان مارينو الكبرى

موتو جي بي: ماركيز يفوز في سان مارينو وينتزع صدارة البطولة وبيزيكي يتعرّض لحادث

اتخذت بطولة العالم منعطفًا حاسمًا مع فوز ماركيز وخروج بيزيكي بحادث.

تم التحرير:
مارك ماركيز، فريق دوكاتي

مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

استغل مارك ماركيز حادثًا تعرض له منافسه على متن أبريليا ماركو بيزيكي في اللفة الافتتاحية ليفوز بجائزة سان مارينو الكبرى، وينتزع صدارة ترتيب بطولة الموتو جي بي.

ومع ارتكاب بيزيكي خطأ جسيمًا آخر في وقت مبكر من السباق بعد انطلاقه من مركز الانطلاق الأول، ورث بطل العالم الحالي الصدارة في اللفة الأولى، قبل أن يدافع عنها أمام خورخي مارتن وأليكس ماركيز ليحقق فوزه الخامس هذا الموسم.

وبعدما خاض مارتن معركة مع ماركيز درّاج دوكاتي خلال المراحل الوسطى من السباق، تراجع إلى المركز الخامس بعدما انهارت وتيرته بشكل مفاجئ، بينما أكمل أليكس ماركيز وبيدرو أكوستا مراكز منصة التتويج.

وبعد السباق، أصبح رصيد ماركيز متساويًا مع مارتن في صدارة الترتيب برصيد 274 نقطة، لكنه يتفوق عليه بحساب نتائج التعادل بفضل العدد الأكبر من الانتصارات في السباقات.

وعند انطلاق السباق، تحرك بيزيكي إلى اليمين لتغطية الخط الداخلي، ما ضمن عدم تمكن ماركيز من تكرار حركة التجاوز التي منحته الفوز في السباق القصير.

وسمح ذلك للإيطالي بالحفاظ على الصدارة عند المنعطف الأول، لكنه بالغ في محاولته إبقاء بطل العالم الحالي خلفه في اللفة الافتتاحية، لينزلق خارج السباق عند المنعطف الثاني عشر.

وبذلك تصدر ماركيز السباق، وتبعه درّاج أبريليا الآخر مارتن، الذي تجاوز دراجتي دوكاتي بقيادة فابيو دي جيانانتونيو وفيرمين ألدغير عند الانطلاق لينتزع المركز الثاني.

وبينما ابتعد ماركيز في الصدارة خلال المراحل الأولى من السباق القصير يوم السبت، لم يتمكن من بناء فارق أمام مارتن، الذي حافظ على وتيرته نفسها خلال المراحل المبكرة.

ومع وجود ثلاثة أعشار فقط بينهما، شن مارتن هجومًا مفاجئًا على ماركيز عند المنعطف الرابع، متفوقًا عليه في الكبح لانتزاع الصدارة.

وتراجع ماركيز في البداية بفارق ثمانية أعشار من الثانية خلف مارتن، ليقع تحت ضغط شقيقه أليكس، قبل أن يرفع وتيرته ويبدأ في تقليص الفارق مجددًا.

وفي اللفة 12، أرسل ماركيز دراجته دوكاتي إلى الجهة الداخلية عند المنعطف السادس، متجاوزًا أبريليا بسهولة ليستعيد الصدارة.

ومع مواصلة مارتن التراجع، بعدما خسر مركزه أمام أليكس ماركيز ثم أكوستا خلال اللفات الأربع التالية، بدأ مارك ماركيز في الابتعاد في المقدمة، رافعًا أفضليته إلى ثانية واحدة.

ومع اقتراب المراحل الختامية من السباق، أصبح أليكس ماركيز منافسًا حقيقيًا على الفوز، بعدما قلص الفارق إلى أربعة أعشار من الثانية فقط.

لكن درّاج دوكاتي المصنعي لم يرتكب أي خطأ في اللفات الأخيرة، وعبر خط النهاية بفارق 0.657 ثانية ليحقق انتصاره الخامس في آخر سبعة سباقات.

وخاض أليكس ماركيز السباق بطلاء خاص تكريمًا لذكرى الراحل ماركو سيمونتشيلي، وتمكن من التعافي من يوم السبت الكارثي ليُنهي السباق ثانيًا، محققًا أول ثنائية للأخوين ماركيز هذا الموسم.

وأبهر أكوستا مرة أخرى على متن دراجة كاي تي إم المصنعية، إذ تقدم من المركز السابع على شبكة الانطلاق ليكمل مراكز منصة التتويج.

وحصد ألدغير المركز الرابع لصالح غريسيني، بينما عانى مارتن ليحتل المركز الخامس على متن أبريليا المصنعية، متأخرًا بفارق 14 ثانية عن الفائز ماركيز.

وكانت هذه المرة الثانية فقط هذا الموسم التي لا تنهي فيها أي من دراجات أبريليا الأربع السباق على منصة التتويج، لتعيش حلبة نولي واحدة من أسوأ عطلات نهاية الأسبوع للمصنع على أرضه.

وأنهى راوول فرنانديز السباق في المركز السادس لصالح تراكهاوس بعدما انطلق من المركز العاشر، بينما تعافى فابيو دي جانانتونيو من انطلاقة بطيئة ليحتل المركز السابع لصالح "في.آر46".

وجاء إينيا باستيانيني في المركز الثامن لصالح تيك 3، بينما أكمل لوكا ماريني مع هوندا وفابيو كوارتارارو مع ياماها المراكز العشرة الأولى.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 27

41:13.013

       25
2 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 27

+0.657

41:13.670

 0.657     20
3 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 27

+2.326

41:15.339

 1.669     16
4 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 27

+6.027

41:19.040

 3.701     13
5 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 27

+14.021

41:27.034

 7.994     11
6 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 27

+18.252

41:31.265

 4.231     10
7 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 27

+20.581

41:33.594

 2.329     9
8 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 27

+20.858

41:33.871

 0.277     8
9 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 27

+22.911

41:35.924

 2.053     7
10 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 27

+23.229

41:36.242

 0.318     6
11 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 27

+23.905

41:36.918

 0.676     5
12 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 27

+28.031

41:41.044

 4.126     4
13 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 27

+28.927

41:41.940

 0.896     3
14 Spain ب. إسبارغارو تيك 3 44 KTM 27

+31.792

41:44.805

 2.865     2
dnf France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 24

+3 عدد اللفات

37:26.700

 3 عدد اللفات   الحادث 1
dnf Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 16

+11 عدد اللفات

26:12.786

 8 عدد اللفات   الانسحاب  
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 5

+22 عدد اللفات

9:17.222

 11 عدد اللفات   الانسحاب  
dnf Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 5

+22 عدد اللفات

7:49.800

     الحادث  
dnf Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 2

+25 عدد اللفات

3:28.171

 3 عدد اللفات   الحادث  
dnf Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 1

+26 عدد اللفات

2:44.728

 1 اللفة   الانسحاب  
dnf Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 0

+27 عدد اللفات

1:07.298

 1 اللفة   الحادث  
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق موتو جي بي: ماركيز يتفوق على بيزيكي ويحقق فوزًا آخر في السباق القصير في ميزانو

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

موتو جي بي: ماركيز يفوز في سان مارينو وينتزع صدارة البطولة وبيزيكي يتعرّض لحادث

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
سباق جائزة سان مارينو الكبرى
موتو جي بي: ماركيز يفوز في سان مارينو وينتزع صدارة البطولة وبيزيكي يتعرّض لحادث

"مذهلة في سوئها" و"فوضوية إلى حد كبير": بياستري في حيرة من تجارب مادرينغ التأهيلية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"مذهلة في سوئها" و"فوضوية إلى حد كبير": بياستري في حيرة من تجارب مادرينغ التأهيلية

ترتيب انطلاق سباق جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ترتيب انطلاق سباق جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 2026

فيرستابن: "أحتاج إلى معرفة أين يمكنني التجاوز" للفوز بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن: "أحتاج إلى معرفة أين يمكنني التجاوز" للفوز بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1