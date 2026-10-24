موتو جي بي جائزة أستراليا الكبرى

موتو جي بي: ماركيز يفوز بالسباق القصير وينتزع صدارة الترتيب ومارتن يتعرّض لحادث

تغيّر الفارق في صراع البطولة بمقدار 12 نقطة، بعدما فاز ماركيز وانسحب مارتن من السباق.

تم التحرير: 24-10-2026

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مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

استعاد مارك ماركيز صدارة ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بفوزه المميز بالسباق القصير لجائزة أستراليا الكبرى، في حين تعرّض منافسه على اللقب خورخي مارتن لحادث أثناء احتلاله المركز الثاني.

وخاض الإسبانيان معركة ملحمية على الفوز في حلبة فيليب آيلاند يوم السبت، بعدما جفّت الحلبة تمامًا عقب زخات المطر التي هطلت في وقت سابق.

لكن بعد تجاوز منتصف مسافة السباق بقليل، فقد مارتن السيطرة على دراجته أبريليا أثناء مطاردته ماركيز في الصدارة، ليمنح درّاج دوكاتي تقدمًا بفارق 10 نقاط في ترتيب البطولة.

وحلّ أليكس ماركيز ثانيًا لصالح فريق غريسيني، بينما أكمل فابيو دي جيانانتونيو ثلاثية دوكاتي على منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث.

مع انطلاق السباق، انتزع مارك ماركيز الصدارة من قطب الانطلاق الأول، في حين قفز مارتن من المركز الرابع إلى الثاني ليجد نفسه مباشرة خلف منافسه على اللقب.

أما أليكس ماركيز، فتراجع في البداية بعدما انطلق من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، قبل أن يتجاوز يوهان زاركو ومارتن تباعًا في اللفة الثانية، ليبرز بوصفه مرشحًا محتملًا لمساعدة شقيقه في المعركة.

لكن مارتن سرعان ما تجاوز درّاج غريسيني، ثم شنّ هجومًا على بطل العالم الحالي في اللفة الثالثة، ونجح في انتزاع الصدارة عند المنعطف العاشر.

غير أنه، وفي الوقت الذي بدا فيه أن أبريليا تمتلك أفضلية على دوكاتي في الظروف الجافة، اتّسع مسار مارتن عند المنعطف الرابع في اللفة الخامسة، ما سمح لماركيز باستعادة الصدارة.

وعاد مارتن لتجاوز ماركيز عند المنعطف الأول في اللفة التالية، لكنه سرعان ما تنازل عن المركز مجددًا إثر خطأ عند المنعطف الرابع.

وبلغت المعركة بينهما ذروتها في اللفة الثامنة، إذ تبادل الدراجان المراكز ثلاث مرات على الأقل خلال المنعطفات الخمسة الأولى، ما أتاح حتى لأليكس ماركيز الانضمام إلى الصراع.

وبعدما تراجع إلى المركز الثاني مجددًا بفترة وجيزة، أضاع مارتن كل شيء عند المنعطف الثامن، إذ انزلقت دراجته وخرج عن المسار إلى المنطقة الحصوية بسرعة بلغت 180 كيلومترًا في الساعة. ونقله المارشلز على نقالة إلى المركز الطبي، حيث سيقيّم الأطباء حالته.

وبعد خروج مارتن من السباق، لم يجد ماركيز صعوبة في إبقاء شقيقه خلفه، ليعبر خط النهاية بفارق ثلاثة أعشار الثانية، محققًا فوزه التاسع في السباقات القصيرة هذا الموسم.

وعوّض دي جيانانتونيو نتيجة التصفيات المتواضعة التي وضعته في المركز الثامن على شبكة الانطلاق، لينهي السباق ثالثًا ويحقق بذلك صعوده الثاني تواليًا إلى منصة تتويج السباق القصير.

ومع حادث مارتن واضطرار راؤول فرنانديز درّاج فريق تراكتهاوس إلى دخول منطقة الصيانة بسبب شعوره بالألم، قاد ماركو بيزيكي هجوم أبريليا، بعدما تراجع إلى المركز الثاني عشر في اللفة الأولى قبل أن يتقدم إلى المركز الرابع.

وأنهى بيدرو أكوستا السباق خامسًا لصالح كيه تي إم، بعدما وصل إلى المركز الثالث في مرحلة من المراحل، بينما حلّ آي أوغورا سادسًا بعد انطلاقه من المركز الثاني عشر.

وقدم براد بيندر، زميل أكوستا في الفريق، أداءً قويًا ليحتل المركز السابع، في حين كان جاك ميلر، بطل الجماهير المحلية، مجددًا أفضل درّاجي ياماها ترتيبًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما حصد نقطتين بحلوله ثامنًا.

واختتم ديوغو موريرا، درّاج هوندا لدى فريق إل سي آر، قائمة حاصدي النقاط في المركز التاسع، بينما أكمل إيكر ليكونا المراكز العشرة الأولى، خلال مشاركته بديلًا لفيرمين ألدغير المصاب مع فريق غريسيني.

سباق قصير

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط 1 م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 13

19:09.411

181.1 12 2 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 13

+0.323

19:09.734

0.323 181.0 9 3 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 13

+0.590

19:10.001

0.267 181.0 7 4 م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 13

+1.074

19:10.485

0.484 180.9 6 5 ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 13

+3.689

19:13.100

2.615 180.5 5 6 آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 13

+6.146

19:15.557

2.457 180.1 4 7 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 13

+7.433

19:16.844

1.287 179.9 3 8 ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 13

+7.782

19:17.193

0.349 179.8 2 9 د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 13

+10.722

19:20.133

2.940 179.4 1 10 إ. ليكونا غريسيني موتو2 27 Ducati 13

+10.773

19:20.184

0.051 179.4 11 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 13

+11.215

19:20.626

0.442 179.3 12 إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 13

+11.437

19:20.848

0.222 179.3 13 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 13

+11.568

19:20.979

0.131 179.3 14 ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 13

+18.277

19:27.688

6.709 178.2 15 ا. فيرنانديز براماك ريسينغ 47 Yamaha 13

+37.945

19:47.356

19.668 175.3 dnf ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 8

+5 عدد اللفات

1Г56.034

5 عدد اللفات 178.9 الانسحاب dnf خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 7

+6 عدد اللفات

10:21.587

1 اللفة 180.3 الحادث dnf م. فينياليس تيك 3 12 KTM 6

+7 عدد اللفات

9:02.913

1 اللفة 176.9 الانسحاب dnf ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 3

+10 عدد اللفات

4:31.308

3 عدد اللفات 177.0 الانسحاب dnf ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 2

+11 عدد اللفات

3:12.178

1 اللفة 166.6 الانسحاب شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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